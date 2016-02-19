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Судостроителей для Приморья пришлют из Бангладеша

19 Февраля 2016, 12:10 | Приморье

На судоверфи «Звезда» в Приморье хотят работать специалисты из Бангладеша. Перспективу привлечения сотрудников для работы на объекте федерального значения обсудили Губернатор края Владимир Миклушевский и Чрезвычайный Посол Народной Республики Бангладеш в РФ Хок Сайфул в ходе двусторонней встречи 18 февраля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Приветствуя гостя, глава края отметил, что сегодня к Дальнему Востоку России и к Приморью в частности обращено внимание федеральных властей.

«Президент РФ Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетным направлением государственной политики. Для Приморья перемены начались в 2012 году – с момента проведения саммита АТЭС. С тех пор наш край значительно преобразился и стал европейским окном России в страны АТР», –  отметил Губернатор.

Владимир Миклушевский также сообщил, что за прошедший год принят ряд революционных законов, которые создают уникальные возможности для развития экономики в Приморье.

«В крае начал действовать закон о Свободном порте Владивосток, создано уже три территории опережающего развития: “Михайловский”, “Надеждинская” и “Большой камень”. Суть этих законов – в предоставлении бизнесу большого количества налоговых, административных и других преференций. Для резидентов ТОР мы создаем современную инфраструктуру», – добавил глава региона.

Губернатор также отметил, что в Приморье размещаются крупнейшие объекты федерального значения. Один из них – судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне.

«Звезда» будет одной из самых крупных судоверфей в мире. Президент поставил задачу, чтобы на этой судоверфи производились суда, которые требуются российским перевозчикам нефти и газа. На заводе будут работать 10 тысяч человек, соответственно, будет развиваться инфраструктура. Это даст толчок для развития города и всего Приморья», – сообщил Владимир Миклушевский.

По словам главы края, Приморье становится значительно более привлекательным с точки зрения развития образования и культуры. Новые перспективные направления открываются в Дальневосточном федеральном университете. С начала года Приморский театр оперы и балета стал четвертой сценой Санкт-Петербургского Мариинского театра. Идет работа по созданию филиалов Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Хок Сайфул поблагодарил приморцев за теплый прием и отметил, что прибыл в Приморье с конкретными предложениями о сотрудничестве – в области образования и обмена высококвалифицированными рабочими кадрами.

«Мы хотим договориться с Дальневосточным федеральным университетом о направлении наших студентов на обучение. У нас есть область, куда мы могли бы отправить наших студентов – это атомная энергетика. Нам нужно подготовить около 2,5-3 тысяч высококвалифицированных специалистов. В этой области мы могли бы подписать меморандум с ДВФУ в ближайшее время, ведь отбор студентов на обучение на будущий год начнется уже в апреле-мае. А со временем найдем и другие направления программ ДВФУ для наших студентов, когда узнаем об университете подробнее. Но уже сейчас могу сказать, что бывал во многих странах, видел крупные университеты, но такого замечательного кампуса, как у ДВФУ, нет нигде», – отметил Посол.

По словам Хока Сайфула, Бангладеш заинтересован также в направлении на работу в Приморье высококвалифицированных судостроителей.

Владимир Миклушевский ответил, что сегодня атомная энергетика является важным направлением работы ДВФУ, и для иностранных студентов в университете создаются специальные условия.

«Мы запустили проект ДВФУ в области атомной энергетики мы несколько лет назад. Сегодня это базовый вуз для Госкорпорации “Росатом”. А специально для вьетнамского направления предприятия мы создали отдельную программу обучения вьетнамских студентов. Я поговорю с ректором ДВФУ Сергеем Иванцом, чтобы он в ближайшие сроки устроил для вас подробную презентацию вуза. Что касается работы ваших специалистовна судоверфи “Звезда”, я передам ваши предложения Президенту компании “Роснефть” – Игорю Сечину. Заводу действительно требуются специалисты и ваше предложение может быть весьма интересным», – заявил Губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: судостроитель  судостроение  бангладеш 






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Комментарии

  • Псевдоним14:13, 19.02.2016#

    Дожили. . . . Довели Едриллы страну)))

  • Быдлогород14:19, 19.02.2016#

    Тут просто нет спецов вот и едут все кому не лень, как тут индейцы эти жить будут и работать? Уже реально стали банановой республикой, щая обезьянки подтянутся и все))

  • ANDRON14:34, 19.02.2016#

    специально для выпускников журфака:БАНГЛАДЕШ НЕ СКЛОНЯЕТСЯ, Т. Е. БУДЕТ:ИЗ БАНГЛАДЕШ, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИЗ БАНГЛАДЕША!

  • Псевдоним14:48, 19.02.2016#

    Красава

  • завод звезда 14:57, 19.02.2016#

    сначала кончили всю начальную базу! все спецы вымерли как мамонты, а тебе чурок везут сюда

  • --------15:12, 19.02.2016#

    Да пусть работают, наши за хлеб и воду работать не будут всё равно.

  • --------15:13, 19.02.2016#

    Хотя с такой жизнью скоро будут.

  • журфаковец15:34, 19.02.2016#

    Название республики Бангладеш редко употребляется как склоняемое существительное, но все же употребляется. Не склонять его - лишь рекомендация.

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