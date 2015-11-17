Охотники и лесорубы бьются за тайгу

Охотники в Приморском крае озабочены бесконтрольной вырубкой лесов, из которых, в свою очередь, уходит зверь

Сегодня поохотиться в Приморье можно по разной стоимости. Зачастую минимальная и максимальная цена путевки на один и тот же вид животного отличается в разных охотхозяйствах в разы. Как правило, у частного владельца она дороже, чем у общественных организаций любителей охоты - охотобществ.

Последним сдерживать цены позволяют членские взносы. Но за последние годы численность участников общественных организаций заметно сократилась. По некоторым оценкам, с 2010 года, т. е. после принятия Госдумой нового 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», - примерно вдвое. Тенденция для обществ негативная, считают их представители. Например, во Владивостоке из пяти районных охотобществ осталось два, причем одно из них лишилось охотугодья. По словам их председателей, такая статистика прослеживается по всей России. Так что будущее охотобществ ими видится в мрачных тонах.

209-ФЗ «Об охоте» дал право любому желающему считать себя охотником, рассказывает деловой газете «Золотой Рог» председатель общества охотников и рыболовов Первореченского района Владивостока Леонид СЕМИН.

- Для этого достаточно написать заявление и в соответствующем департаменте субъекта федерации получить охотничий билет федерального образца. Теперь членство в охотобществе - дело добровольное. Вот только охотиться такому охотнику может оказаться негде. В Приморском крае почти не осталось охотугодий общего пользования. Свободным охотникам остается либо покупать лицензию, а к ней - путевку у частного владельца охотугодий, либо идти к нам. Но мы любому охотнику со стороны лицензии не выдаем, а только своим членам. Пожалуйста, вступайте в наши ряды. Членство стоит недорого, всего тысячу рублей в год, что, как ни странно, устраивает не всех.

Лицензия - это право на охоту на конкретный вид животного. Ее выдает департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Стоимость лицензии невысокая, ее устанавливает государство, и деньги, соответственно, направляются в бюджет.

Как правило, в Приморье все лицензии передаются охотхозяйствам. И уже охотпользователь, он же хозяин охотугодья, предоставляет лицензию охотнику вместе с путевкой, дающей право охотиться на данном участке. А вот стоимость путевок устанавливает охотпользователь на свое усмотрение, и доход от их продажи идет его хозяйству. Поэтому в одном хозяйстве путевка на косулю может стоить, например, 6 тыс. руб., в другом – 12 тыс. или более.

- В нашем хозяйстве путевка на косулю стоит 8-9 тыс. руб., - уточняет председатель общества охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока Владимир ЖЕЛНИН. - Чем разнообразнее животный мир в хозяйстве, т. е. чем больше объектов охоты, тем дешевле могут быть путевки. Тем, у кого их меньше, живется труднее.

Охотобщества, входящие в одну ассоциацию, стараются сотрудничать. Их цель - обеспечить разнообразие охоты своим членам. Они обмениваются путевками. С одной стороны, это позволяет реализовать все 100% путевок, с другой - недорого поохотиться своему охотнику на чужом участке.

В частных охотхозяйствах одна путевка на косулю доходит до 30 тыс. руб., говорят охотники. Такие деньги может заплатить не каждый, это охота для богатых.

Настоящие охотники сами разберутся в предпочтениях, где и по каким ценах охотиться. Сегодня для них важнее другое: будет ли завтра в лесу зверь? По их мнению, сегодня там творится настоящая вакханалия. Лес буквально косится косой, не выборочно, рубятся водоохранные зоны…

- Ладно бы рубили сорные сорта - елку, пихту, березу, а ведь рубят дуб. А что такое дуб - это кормовая база кабанов, изюбря, оленя, косули, медведя, всяких мелких животных, - говорит Владимир Желнин. - Рубят на территориях охотугодий, хотя в Гражданском и Лесном кодексах есть статьи, которые прямо предписывают: если территория находится в аренде, то никаких вторых, третьих, пятых аренд на эту территорию быть не может. Тем более это недопустимо, если один арендатор мешает другому. Вот и получается, что заходишь сегодня в лес, а там пустыня. И так не только на нашем участке в Чугуевском районе, а по всему краю.

Пока это существенно не отразилось на численности таких животных, как изюбр, косуля, олень. Но лишь потому, что эти животные едят много веток. А когда валят лес, то ветки обрубают и бросают тут же на участках. Сегодня они являются кормом. А что будет завтра, когда леса не останется?

- Мы, общественные организации, пытаемся спасти хоть что-то, но бороться с лесозаготовителями нам все труднее, - подчеркивает Владимир Желнин.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.