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Экспедиция стала традицией
Экологическая экспедиция «Зеленая Ливадия» в четвертый раз прошла в районе бухты Средней залива Восток
Общественная молодежная организация «КЛИО», по инициативе которой проводится экспедиция на новой музейно-образовательной площадке МВЦ г. Находка в районе бухты Средней микрорайона Ливадия, в начале этого года выиграла грант на реализацию экологического проекта «Зеленая Ливадия», пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Он стал продолжением работы по изучению биоразнообразия микрорайона Ливадия и его окрестностей, а также залива Восток в ходе трех предыдущих экспедиций «Залив Восток», прошедших в августе 2013-2015 годов и поддержан краевой государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края».
Прошедшая экспедиция длилась неделю и сопровождалась чередой мероприятий, главными участниками которых стали дети и ученые Биолого-почвенного института и института Биологии моря ДВО РАН. В ней приняли участие более 40 школьников из Ливадии, Южно-Морского, Находки, Владивостока, Фокино, Комсомольска-на-Амуре.
Ребята узнали, как определить состав почвы и сохранить гумусовый слой, какие краснокнижные растения произрастают на территории микрорайона Ливадия, получили ответы на вопросы, почему с побережья залива Восток исчезают некоторые виды птиц, как отличить полоза амурского от японского ужа, куда исчезли киты и можно ли сохранить их популяцию на территории Южного Приморья. Участники экспедиции посетили местный историко-краеведческий музей «Залив Восток», биостанцию «Восток», дельфинарий в бухте Средней.
- Ученые дальневосточного отделения Российской академии наук в последнее время активно реализуют экологическое образование широких слоев населения, делая акцент на молодежи, школьниках, - рассказала сотрудник БПИ, эколог и председатель координационного центра «Живая вода» Татьяна ВШИВКОВА. - Основная идея нашей деятельности: вовлечь как можно больше простых людей в экологический мониторинг, создать экологические центры (например, на базе школ). Именно поэтому сотрудники ДВО РАН принимают активное участие в экспедиции «Зеленая Ливадия» и разрабатывают специальные программы по эко-просвещению для детей и взрослых.
В рамках экспедиции прошел фестиваль под тем же названием - «Зеленая Ливадия», цель которого рассказать и туристам, и жителям Ливадии о богатой природе залива Восток и прилегающей к нему территории. Несмотря на аномальную жару и насыщенную программу ребята разучили флэш-моб и станцевали его на пляжах Ливадии, чтобы привлечь отдыхающих к проблеме загрязнения окружающей среды.
- Перед нами стояла сложная задача – привлечь внимание не только местного населения, но прежде всего туристов к проблеме загрязнения окружающей среды, и мы эту задачу выполнили, - подвела итог работе экспедиции руководитель проекта Ольга ГОРЕЛОВА. - Для этого были предложены образовательные программы прямо на пляжах Ливадии. Мы надеемся, что узнав больше о растительном и животном мире нашего края, поняв его уникальность, гости Южного Приморья станут бережнее относиться к флоре и фауне региона, к тому, что их окружает.
Надежда ОКОВИТАЯ. Фото Ольги АЛТУХОВОЙ и Ирины КОЧЕТКОВОЙ.
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