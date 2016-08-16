Погода на автомате

Работа приморских синоптиков опирается на современные IT-технологии

Нынешнее лето долго не радовало хорошей погодой. Впрочем, начальник управления Примгидромета Борис КУБАЙ еще весной предупреждал, что оно будет именно таким, пишет Деловая газета "Зололотой Рог".

Делать точный прогноз служба Приморского гидрометцентра научилась в процессе автоматизации станций, перехода на новые методы анализа и прогноза. До сих пор Примгидрометцентр остается самой передовой по техническому оснащению службой в России. Здесь опробован пилотный проект создания современных станций наблюдения и сбора информации.

Поэтому и прогнозы приморских синоптиков в последние годы отличаются удивительной точностью. Даже долгосрочные. Это бесценное достижение. Предупрежден, значит спасен. Спасены жизни, имущество. Важность прогноза сегодня вписывается и рамки программы «Охрана окружающей среды Приморского края», так как неспрогнозированная и неожиданная чрезвычайная ситуация способна разрушить опасный технический объект и нанести непоправимый, долгосрочный вред окружающей среде.

В условиях развивающейся экономики специалистов по прогнозу погоды стоит включать в комиссии по экологической экспертизе. Обладая информацией о частоте и масштабах наводнений, например, вероятности и уровне волн цунами, они при необходимости могут подсказать более безопасное место для размещения производства. Убедительным примером неверного выбора площадки, недостаточного учета высоты цунами может служить авария на станции «Фукусима» в Японии. Разрушительная волна смогла перепрыгнуть через мощную заградительную дамбу. Последствия радиоактивного заражения все еще оцениваются.

В начале двухтысячных годов в системе Росгидромета появилась программа модернизации службы. Ее источником стал займ Всемирного банка реконструкции и развития. Но перед тем, как принять решение о финансировании этого проекта, эксперты банка объехали российские регионы, изучая состояние территориальных управлений Росгидромета. Приморская служба была последней в этом маршруте и оказалась самой готовой к такой модернизации. По словам Бориса Кубая, в 2001 году здесь появилась своя программа развития. В ее основу была положена задача превратить Примгидромет в уважающее себя и уважаемое другими предприятие, которое использовало бы в работе все мировые достижения науки и техники. И главное, что увидели и оценили эксперты, - то, что она уже стала воплощаться, исключительно своими силами.

- На тот момент мы многое научились делать своими руками, - рассказал газете «Золотой Рог» руководитель Примгидромета. - Делали автоматические метеостанции из отходов - кастрюль, бэушных холодильников и компьютеров, на новые денег не было. Договаривались с банками, чтобы они не выбрасывали старые компьютеры, а отдавали нам. Из двух-трех мы собирали один и запускали в работу. Задние решетки от холодильников использовали как антенно-фидерное поле (направленные антенны), чтобы обеспечить связью гидропосты. Так постепенно создали работающие системы наблюдений. Увидев все это, эксперты ВБРР сказали, что модернизацию надо начинать не из Москвы, а из Владивостока. Так в Приморье было решено реализовать пилотный проект.

С поддержкой всемирного банка Примгидрометцентр провел глубокую модернизацию всех систем - наблюдений, обработки, передачи данных, их хранения, прогнозирования и т. д., все автоматизировано и компьютеризировано. Если до модернизации метеостанция передавала информацию через три часа, то сейчас - каждые 10 мин. Если раньше на гидрологическом посту ходил наблюдатель с рейкой, мерил руками два раза в сутки по малой воде, а во время разлива рек, т. е. в самый ответственный момент, просто этого не делал, так как не мог дойти до поста, то сейчас эти данные передаются круглосуточно каждый час. А при необходимости уровень подъема воды может измеряться и каждые 15 минут.

Частота и точность наблюдений позволили получить реальное понимание того, что делается во время паводка на той или иной реке. А, как известно, чем точнее диагноз, тем точнее прогноз. Данные по цунами приморские станции отслеживают в автоматическом режиме каждую минуту.

Примгидрометцентр в итоге стал получать огромные массивы данных, требующих обработки и анализа. Потребовались соответствующие программы. И тогда на предприятии был создан творческий коллектив по разработке собственного программного обеспечения. Оно есть только здесь, оно уникально и позволяет делать любые расчеты и прогнозы.

- Но и этого сегодня недостаточно, - считает Борис Кубай. - Весь мир идет по пути моделирования процессов - циклонической деятельности, зарождения и развития тайфунов и т. д. Сами моделировать мы не можем, мы не институт, у нас производственные задачи. Поэтому мы взяли лучшие из имеющихся в мире модели, посылали людей учиться в Москву, Италию, Америку, др. страны. Научились моделировать и таким образом как бы замкнули весь конвейер нашего производства. Да, это производство, потому что наше предприятие, считаю, не должно никогда, ни при каких обстоятельствах остановиться ни на минуту. Мы выдаем на-гора важную информационную продукцию.

И опять пошли дальше. Встал вопрос, как оперативно доставить прогноз до человека, чтобы он смог им воспользоваться вовремя. И у сотрудников Примгидромета родилась идея создать ряд прикладных вещей, например мобильное приложение «Реки Приморья». Информация о состоянии уровня рек круглосуточно поступает на гаджет, и любой чиновник, и простой житель может посмотреть, что в данный, конкретный момент происходит на конкретной реке. И если идет наводнение, то он сам может решить, пора ли ему эвакуироваться или еще можно подождать. Это повышает уровень доверия к информации.

В мире каждый день появляется что-то новое. Страны конкурируют между собой, создавая новые модели построения прогнозов. В настоящее время мир идет по пути ансамблевого метода прогнозирования погоды.

«Существует 5-6 моделей, у каждой из которой есть свои сильные и слабые стороны, - говорит Борис Кубай. - Все они исходят из решения системы уравнений, т. е. в любую модель надо внести исходные данные. Эти данные складываются из глобальных - в масштабах полушария - и локальных - в масштабах конкретной местности. Но проблема в том, что эти данные есть не для всей территории земного шара, Африка с точки зрения наблюдений пустая, океан - пустой. Чем заменить их отсутствие? Осреднением и интерполяцией. И модели соревнуются в методиках осреднения, интерполяции и пр. Большую уверенность в принятии решений дает применение нескольких моделей. Если, допустим, все модели показывают, что тайфун во Владивосток придет, то мы уверенно говорим: придет!

Что касается оборудования, то и здесь мы не можем остановиться. Имеющееся оборудование физически устаревает. А планов много, так что нам останавливаться нельзя».

На фото: Современный синоптик за работой.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.