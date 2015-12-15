Приморье уходит под землю?

Созданная в государстве система контроля за бывшими подземными выработками не защищает от новых трагедий

После 1990-х годов, известных массовым закрытием, консервацией и ликвидацией угольных шахт по всей России, в Приморском крае до сих пор идет процесс ликвидации 17 шахт и 3 угольных разрезов, расположенных на территориях административных образований - городов Владивосток, Артем, Партизанск, пос. Углекаменского, с. Казанка, пос. Авангарда, пос. Тавричанка, Хасанского, Шкотовского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Михайловского, Хорольского районов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Поводом заговорить об этом стал несчастный случай, произошедший в начале сентября этого года: человек провалился в шурф заброшенной шахты и погиб. Случилось это в городе Артеме. Долго велись работы по восстановлению крепления шурфа и выемке грунта. Тело мужчины извлекли с глубины 18 м.

Началось официальное расследование, которое продолжается по сей день. Погибший мужчина, жил в доме, построенном над отработанным пространством шахты «Приморская». По словам старшего помощника руководителя Управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Авроры РИМСКОЙ, по предварительной версии он сам построил этот дом. Кто и когда выдал ему на это разрешение, выяснит СК.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городе Артеме Приморского края на участке застроенной территории, расположенной над горными выработками угольной шахты №2/9 треста «Артемуголь». Шахта сдана в эксплуатацию в 1925 году, а закрыта в 1963-м.

Ростехнадзор ни при чем

Свое расследование провела и деловая газета «Золотой Рог», и сделала тревожное заключение: созданная в государстве система контроля за бывшими подземными выработками не защищает от новых трагедий.

Первая инстанция, куда мы обратились за разъяснением, почему такое могло случиться, - Дальневосточное управление Ростехнадзора. Как нам казалось, контролировать опасные объекты, связанные с разработкой недр, на стадии их проектирования, эксплуатации, ликвидации и консервации, в том числе, - это обязанность Горгостехнадзора. Но, как выяснилось, этот отдел Ростехнадзора контролирует лишь действующие предприятия, т. е. юридические лица, числящиеся в государственном реестре. При отсутствии юридического лица, а все ликвидируемые шахты Приморского края как раз таковыми и являются, оно не осуществляет этих функций.

Ростехнадзор отсылает нас в две другие инстанции - к недропользователям или в органы Минприроды, владеющие сведениями о наличии полезных ископаемых, а также в «Приморский центр экологического мониторинга» (ООО «ПримЦЭМ»). Эта организация осуществляет горно-экологический мониторинг в рамках реализации Минэнерго проектных решений по ликвидации горнодобывающих объектов.

«ПримЦЭМ» мониторит не всех

В «ПримЦЭМ» нам пояснили, что ведут наблюдение только за шахтами, закрытыми в 90-х годах, а это далеко не все закрытые и представляющие потенциальную опасность шахты Приморья. Причем начиная с 2002 года, т. е. с принятием 94-ФЗ о госзакупках, ООО «ПримЦЭМ» получает деньги на проведение мониторинга участвуя в тендерах Минэнерго.

«ПримЦЭМ» и в этом году выиграл тендер. Но, заметим, что он был объявлен во второй половине января 2015 года, а контракт с организацией заключен только 28 апреля. Заканчивается он 13 декабря. Это значит, что после этой даты до следующего тендера и заключения контракта на очередной год никто наблюдения за шахтами и разрезами производить не будет, сотрудники «ПримЦЭМ» уйдут в отпуска без содержания. Пенсионеры могут себе это позволить. А молодежь - нет, и уже скоро может так случиться, что наблюдать за опасными участками недр Приморья будет некому. «Здесь нужны профессиональные горняки, которых на рынке труда совсем немного, - говорит руководитель Приморского филиала ФГБУ «Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов» (ГУРШ) Александр СТИХИН. - А в последние несколько лет такой разрыв в финансировании повторяется систематически!»

Пустота стремится к заполнению

Образование провалов над подземными пустотами - это естественный и закономерный процесс, поэтому мониторинг так важен. На его основе составляются рекомендации, на каких участках бывших шахт надо выполнить те или иные технические работы. На каждый год составляется проект, где мерить уровень газа, где наблюдать за провалами, где-за водой и т. д.

За последние годы, по итогам наблюдений ООО «ПримЦЭМ», было сделано немало. Так, Минэнерго было поставлено в известность о том, что в г. Артеме русло реки Озерные Ключи в результате понижения местности над шахтой сместилось примерно на 400 метров и стало подмывать жилые застройки. Ведомство выделило деньги на строительство искусственного канала и дамбы, и река теперь течет в новом русле не создавая проблем с подтоплением территорий.

Подобный проект был выполнен в Партизанске, там в результате затопления шахты «Нагорная» шахтные воды подтапливали жилые застройки. Построили насосную установку и пруды-отстойники, куда откачают воду. В г. Владивостоке удалось обойтись без дорогостоящего водоотливного комплекса. После организации искусственного выхода шахтных вод по специальному каналу прекратилось подтопление целого микрорайона.

Последние мониторинги выявили, что в поселке Тавричанка расширяются зоны выхода на поверхность газа метана. Множество локальных зон объединились в одну опасную зону, в которой оказался фактически весь поселок. С этого года было решено дополнительно контролировать более 200 домов.

- В Тавричанке уже проводили технические работы по снижению уровня метана. В свое время там пробурили несколько скважин в особенно опасных местах, газ выпускали, в результате чего площади опасных зон несколько сокращались. Но сейчас, видимо, скважины не справляются с потоком газа, и опасные зоны стали вновь расширяться, - пояснил ситуацию Александр Стихин. - Сейчас готовится технический проект по дополнительной защите поселка от метана.

Кто защитит от старых шахт

Все эти и другие меры, связанные с закрытием бывших шахт, имеют отношение только к шахтам, закрытым в 90-х годах и позднее.

Из шахт, попавших в крае под ликвидацию 90-х, сегодня не ликвидируется, а значит, и не контролируется системой Минэнерго только одна шахта - «Центральная» в Партизанске. Когда шло массовое закрытие шахт, надо было трудоустраивать людей. Администрация муниципалитета добилась, чтобы «Центральную» передали ей на баланс, создали МУП «Центральная». Через несколько лет эксплуатации там произошел несчастный случай, и Госгортехнадзор предписал выполнить требования по безопасности. Эта задача - дорогостоящая и оказалась не под силу муниципалитету, было принято решение закрыть шахту. Но в Минэнерго, куда город обратился с просьбой включить «Центральную» в перечень ликвидируемых объектов, им было отказано на основании, что это не федеральная собственность, мол, кто работал, тот пусть и закрывает. Хотя шахта, работающая еще с 1918 года, только последние 5 лет принадлежала муниципалитету. Понятно, что денег на закрытие шахты у Партизанского бюджета не нашлось, а добиться чего-либо от министерства так и не удалось.

Но в Приморье есть и более старые шахтные выработки. Сколько их? На этот вопрос точно не может ответить никто, т. к. нет единого архива данных. Известно, что перед войной, во время и после войны в крае работали гортоповские шахты, которые сегодня никем не контролируются.

- Когда в Артеме произошел несчастный случай, поднялся шум, стали искать причину, обратились к нам: дайте информацию по старым шахтам, - рассказал газете «Золотой Рог» Александр Стихин. - Но у нас ее нет, она есть где-то в архивах. Кое-что по таким архивным данным мы знаем. Например, что на территории Владивостока было Садгородское месторождение каменного угля, стволы в шахте были до 100 м глубиной, что там случались провалы. Было несколько шахт на Подгороденском месторождении в районе Весенней. Судя по архивным данным, с 1932 по 1961 гг. существовало Ворошиловское шахтоуправление, переименованное затем в Уссурийское. Где эти шахты, не знаю, шахтоуправление давно ликвидировано, а по некоторой информации, шахт было около десяти.

Встал вопрос: может, информацией владеют геологические фонды? Но, как пояснили «Золотому Рогу» в Приморнедрах, в геолфонде хранится информация о наличии минеральных ресурсов или об их списании после отработки месторождения с баланса государственного фонда недр. Геологические фонды не наблюдают за состоянием горных выработок, это не их задача.

Между тем города и поселки строятся. А Артем и пригороды Владивостока, где сосредоточено много шахт, - особенно активно. Не опасно ли строить в таких местах?

- При действующих предприятиях позволялось застраивать над шахтами. И сейчас не возбраняется, но при выполнении соответствующих инструкций, - говорит Александр Стихин и показывает массу инструкций, изданных в разные годы разными ведомствами. - В конце 90-х - начале 2000-х годов, когда обновлялись генпланы по городам Артем, Партизанск, Владивосток, пос. Тавричанка, к нам обращались проектировщики за помощью в поисках информации о наличии опасных для застройки зон. Мы всегда шли навстречу и делились информацией, которой располагали. В наших интересах не допустить застройку опасных участков.

- Подготовка к строительству начинается с акта выбора площадки, в нем указан большой перечень согласовывающих организаций, - напоминает застройщикам Александр Стихин. - Каждая из них выдает определенные технические условия. На основании этих документов и выносится решение, можно строить в данном месте или нельзя. Жители Артема в обязательном порядке должны согласовывать строительство, а не заниматься самостроем, - заключил специалист.

Ростехнадзор уполномочен разъяснить

В официальном письме в адрес деловой газеты «Золотой Рог» и.о. заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора А. В. ЮРЧЕНКО дает детальное разъяснение роли ведомства в контроле за горными выработками:

- На основании решений Правительства РФ, в рамках реструктуризации угольной отрасли, с 1992 года на территории 24 субъектов Российской Федерации начался процесс ликвидации 203 неперспективных и особо убыточных угледобывающих предприятий. В соответствии с полномочиями, определенными законодательством РФ, контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами - пользователями недр требований законодательства при ликвидации объектов недропользования (шахт и разрезов) осуществлялся работниками территориального органа Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора России) Приморского управления Госгортехнадзора России.

Распоряжением Правительства РФ от 4 декабря 2001 года и Приказом Минэнерго России от 21 января 2002 года ликвидационные комиссии были упразднены. В связи с отсутствием законных представителей юридических лиц - угледобывающих организаций с июля 2002 года Госгортехнадзор и его территориальные органы прекратили осуществлять надзор за ликвидацией объектов угледобывающих организаций.

Застройка территории, расположенной над горными выработками угольной шахты № 9 треста «Артемуголь», действовавшей предположительно в период 1940-1960 годов, производилась в 2004-2005 годах на основании разрешительных документов, выданных администрацией г. Артема. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых на участке, предполагаемом к застройке, территориальным органом Госгортехнадзора России не выдавалось.