В Приморье к системе космического мониторинга лесов подключат правоохранителей

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание администрации Приморского края. Его участники обсуждали программу развития лесного хозяйства региона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И.о. директора краевого департамента лесного хозяйства Владимир ИВАНОВ отметил стабильное состояние лесного фонда Приморья и устойчивое снижение незаконных вырубок леса. «Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8 процентов. Ущерб, причиненный незаконными рубками, уменьшился почти в 1,5 раза», – обозначил он.

Как сообщил Владимир Иванов, с начала года в крае проведено более 8 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. «Выявлены 222 случая незаконных вырубок леса, что на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем незаконно заготовленной древесины снизился на 20 процентов и составил 11,4 тысячи кубометров. Следственными органами возбуждено 106 уголовных дел. Ущерб, причиненный краевому бюджету, снизился почти в 1,5 раза», – обозначил он.

Существенную роль в такой динамике, по словам руководителя ведомства, играет внедрение системы космического мониторинга нарушений «Кедр».

«На базе Приморского лесничества создается диспетчерский пункт по приемке и обработке снимков. Сопоставляя снимки, система выявляет изменения лесного покрова, определяет координаты и сравнивает их с данными об участках, где разрешено лесопользование. Таким образом мы обнаруживаем места незаконных вырубок», – отметил он.

Космические снимки делаются раз в 10 дней. Владимир Миклушевский подчеркнул, что для более эффективной борьбы с «черными лесорубами» нужно увеличить периодичность наблюдения за ситуацией.

Отметим, внедрение системы космического мониторинга ведется по поручению Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, этот инструмент играет существенную роль в борьбе за сохранение лесного фонда Приморья.

«Убежден, космический мониторинг - лучший способ контроля над ситуацией в лесохозяйственной отрасли. Он поспособствует значительному снижению нелегального оборота древесины, а также предупреждению «горячих точек» - лесных пожаров. Кроме того, он исключает субъективный человеческий фактор», - акцентировал губернатор.

Глава Приморья поручил предоставить правоохранительным органам удаленный доступ к данным космического мониторинга. Данная мера, по его мнению, позволит скоординировать совместные усилия по охране лесов и ускорить реагирование на нарушения в отрасли.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.