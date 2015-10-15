Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье к системе космического мониторинга лесов подключат правоохранителей
Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание администрации Приморского края. Его участники обсуждали программу развития лесного хозяйства региона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
И.о. директора краевого департамента лесного хозяйства Владимир ИВАНОВ отметил стабильное состояние лесного фонда Приморья и устойчивое снижение незаконных вырубок леса. «Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8 процентов. Ущерб, причиненный незаконными рубками, уменьшился почти в 1,5 раза», – обозначил он.
Как сообщил Владимир Иванов, с начала года в крае проведено более 8 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. «Выявлены 222 случая незаконных вырубок леса, что на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем незаконно заготовленной древесины снизился на 20 процентов и составил 11,4 тысячи кубометров. Следственными органами возбуждено 106 уголовных дел. Ущерб, причиненный краевому бюджету, снизился почти в 1,5 раза», – обозначил он.
Существенную роль в такой динамике, по словам руководителя ведомства, играет внедрение системы космического мониторинга нарушений «Кедр».
«На базе Приморского лесничества создается диспетчерский пункт по приемке и обработке снимков. Сопоставляя снимки, система выявляет изменения лесного покрова, определяет координаты и сравнивает их с данными об участках, где разрешено лесопользование. Таким образом мы обнаруживаем места незаконных вырубок», – отметил он.
Космические снимки делаются раз в 10 дней. Владимир Миклушевский подчеркнул, что для более эффективной борьбы с «черными лесорубами» нужно увеличить периодичность наблюдения за ситуацией.
Отметим, внедрение системы космического мониторинга ведется по поручению Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, этот инструмент играет существенную роль в борьбе за сохранение лесного фонда Приморья.
«Убежден, космический мониторинг - лучший способ контроля над ситуацией в лесохозяйственной отрасли. Он поспособствует значительному снижению нелегального оборота древесины, а также предупреждению «горячих точек» - лесных пожаров. Кроме того, он исключает субъективный человеческий фактор», - акцентировал губернатор.
Глава Приморья поручил предоставить правоохранительным органам удаленный доступ к данным космического мониторинга. Данная мера, по его мнению, позволит скоординировать совместные усилия по охране лесов и ускорить реагирование на нарушения в отрасли.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Климатическая лихорадка захватила Приморье
- Неожиданные кадры обнаружили ученые в Приморье при проверке видеоловушки
- Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
- Спасти легендарный Пидан в Приморье сможет только появление хозяина
- Ученые Института океанологии РАН расшифровывают "разговоры" чукотских белух
- Образовательная экспедиция "окунется" в жизнь Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
- Тигриное семейство устроило трогательную фотосессию на "Земле леопарда" (фото)
- На дне Золотого Рога обнаружено семь затонувших кораблей
- Бухта Золотой Рог посылает сигнал SOS
- Тигр Амур впервые встретился с невестой Уссури (ФОТО)
Новости раздела
- В Приморье обнаружили древние поселения
- Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье
- Ученые Приморья получат доступ в Интернет до 70 мбит/с
- Климатическая лихорадка захватила Приморье
- Неожиданные кадры обнаружили ученые в Приморье при проверке видеоловушки
- Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
- "В таком состоянии как сейчас научный потенциал на Дальнем Востоке никогда не был представлен"
- В Приморье ученые разработали систему для регистрации "дыхания" моря
- Спасти легендарный Пидан в Приморье сможет только появление хозяина
- Ученые Приморья выявили новое антиопухолевое свойство вещества из кукумарии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать