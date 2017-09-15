Образовательная экспедиция "окунется" в жизнь Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье

В Приморье стартовала образовательная экспедиция «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Школьники из экологических клубов Приморского края займутся исследованием флоры и фауны побережья Японского моря, проведут практические работы совместно с орнитологами из МГУ им. М.В. Ломоносова и отпразднуют «День тигра». Экспедиция пройдет в рамках всероссийского эколого-просветительского проекта En+ Group «Заповедная смена».

Досье "Золотого Рога": «Заповедная смена» — Всероссийский эколого-просветительский проект En+ Group, направленный на популяризацию заповедной системы России. Он включает серию круглогодичных эколого-промышленных экспедиций на территории российских заповедников и национальных парков. Всего по стране запланировано 20 таких смен. Каждая экспедиция совмещает два образовательных блока: экологический и промышленный. Первый предполагает изучение специфики того или иного заповедника и ориентирован на экологическое просвещение школьников. Вторая часть экспедиции проходит в формате образовательного квеста на территории действующих предприятий. Мероприятия проекта «Заповедная смена» включены в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках празднования 100-летия заповедной системы России. Проект организован компанией En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

В этой образовательной экспедиции, которая проходит в Приморском крае впервые, принимают участие школьники, победившие в региональных и всероссийских экологических конкурсах. Всех участников поделят на несколько групп, которые на протяжении смены будут проводить исследования на разных точках заповедного урочища Благодатного. Одна из точек - побережье Японского моря. Школьники изучат водоросли, животных и растительный мир. Помимо этого, ребята будут наблюдать за пятнистыми тюленями, лежбище которых расположено на рифах мыса Северного.

Одна из групп займется исследованием дубняков в Сихотэ-Алинском заповеднике с целью проследить изменчивость дуба в зависимости от факторов окружающей среды. Отличительная особенность флоры и фауны Сихотэ-Алиня - это смешение северных и южных видов, присущих тропикам, которое можно обнаружить даже в типичных дубняках заповедника. Школьники изучат уникальные растения, в том числе, «краснокнижные», и ознакомятся со средой их обитания.

В конце каждого дня смены школьники будут готовиться к празднику «День тигра». 16 сентября участники смены на своих площадках будут устраивать флешмоб, познавательные и развлекательные мероприятия для гостей праздника.

Каждая «Заповедная смена» состоит из промышленного и экологического блоков. В рамках промышленного блока школьники посетят лесоперерабатывающее предприятие ОАО «Тернейлес». Здесь им расскажут о рациональном природопользовании в лесозаготовках и лесовосстановлении.

Участие в смене примут 26 школьников. Образовательная экспедиция «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында» — это событие проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке национального фонда «Страна заповедная».

Досье "Золотого Рог": En+ Group — ведущий мировой вертикально интегрированный производитель гидроэлектроэнергии и алюминия. Активы компании включают в себя электростанции мощностью 19,7 ГВт, более ¾ из которых приходится на ГЭС, и контрольный пакет акций второго по размеру в мире производителя алюминия ОК РУСАЛ, чьи заводы способны производить 4,2 млн т алюминия в год и являются основным потребителем вырабатываемой энергии. Ключевой регион работы En+ Group — Восточная Сибирь. Консолидированная выручка En+ Group в 2016 году составила $9,8 млрд. Компания реализует уникальную комплексную программу защиты озера Байкал, включающую в себя не только экологические, но и культурные мероприятия; активно взаимодействует с авторитетными российскими и международными экологическими организациями, среди которых Всемирный фонд дикой природы (WWF), национальный фонд «Страна заповедная», некоммерческие партнерства «Большая байкальская тропа», «Возрождение земли Сибирской» и «Защитим Байкал вместе».

Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника: "Сихотэ-Алинский заповедник имеет богатую историю работы с детскими экологическими клубами. В настоящее время, благодаря En+ Group, появилась возможность пригласить ребят с других территорий. Программа у них насыщенная. Юные исследователи увидят, как ставят фотоловушки, как ведут дневники наблюдения, окунутся в настоящую жизнь заповедника изнутри. Но одна из приятных возможностей - это празднование «Дня тигра». Ребята специально к этому дню подготовят презентации, проекты по изучению амурского тигра".

Игорь Гребенник, директор смены и методист программы «Школа нового поколения»: "Это первая экспедиция, в которой принимают участие ребята, серьезно занимающиеся экологической деятельностью. Акцент в программе сделан на полное погружение в исследование природных объектов. По окончанию смены участники должны будут представить свои проекты, которые в будущем они реализуют в своей школе. Лучшие из лучших получат право участвовать во всероссийских конкурсах и форумах".

Мария Грачева, руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+ Group: "Проект «Заповедная смена» - это часть комплексной программы, проводимой En+ Group, по защите озера Байкала и заповедных территорий. Именно на Байкале в образовательном лагере сами дети придумали модель работы такой смены, которую можно тиражировать на разные регионы. Мы рады, что она добралась и до Сихотэ-Алинского заповедника, нашего давнего партнера. Для нас важно, что каждая образовательная экспедиция направлена на воспитание в подрастающем поколении экологической сознательности. Цель экспедиции «Приморский край: от хребта Сихотэ-Алинь к водам залива Рында» - выявление перспективных и талантливых детей и продвижение их проектов на новый уровень".

Досье "Золотого Рога": Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» — одна из крупнейших российских частных благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска (Председатель Наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере благотворительности в 50 регионах России, его благополучателями стали более 86 000 учеников, 4000 учителей, 8000 студентов вузов и техникумов, 4000 ученых, а также более 1100 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, религиозных и иных организаций.

Фото Евгения Табалыкина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.