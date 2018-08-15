Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье обнаружили древние поселения
Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили древние поселения периода II — I тысячелетий до н.э. в Лазовском районе Приморского края. Новые археологические объекты находятся недалеко от острова Петрова — одной из знаковых достопримечательностей, известной легендами и реликтовой тисовой рощей.
Свой профессиональный праздник — День археолога (15 августа) — ученые ДВФУ в очередной раз встречают в экспедиции на побережье Японского моря. Новейшие доисторические находки показывают, что древние обитатели Приморья строили здесь дома, вели хозяйственную деятельность и могли посещать близлежащий остров уже более трех тысяч лет назад. Исследования позволят уточнить знания о древней истории региона и будут способствовать развитию туристско-рекреационной зоны в одном из красивейших мест края.
«В ходе разведочных работ мы открыли два новых поселения, они получили названия «Первый оленевод»-6 и 7. На одном из них, предположительно эпохи бронзы, обнаружены следы древнего жилища и его деревянных конструкций, а на втором — керамические обломки эпохи янковской культуры. Также в ходе разведки в округе мы нашли еще три новых археологических памятника, о которых не было известно ранее», — сообщил старший научный сотрудник Учебно-научного музея ДВФУ Борис Лазин.
«С научной точки зрения этот район привлекает малой изученностью и своеобразием археологической карты, — добавил директор Учебно-научного музея, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. — Местные древности могут дать новую информацию об этнической истории региона — например, уточнить наши представления о маргаритовской археологической культуре и о северном варианте янковской культуры».
В настоящее время недалеко от острова Петрова резидент Свободного порта Владивосток — ООО «Поющие пески» ведет работы по созданию рекреационного комплекса. По проекту здесь предполагается построить гостевые коттеджи, кемпинг, административное здание, а также создать археологический парк. Исследования ученых ДВФУ позволят воспроизвести схему древних поселений этой местности и на ее основе разработать проект музеефицированного археологического комплекса.
«Очень надеюсь, что с помощью партнеров нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов, всех неравнодушных к истории нашего уникального края и создать общедоступный археологический памятник. Это станет настоящим событием в культурной жизни региона», — сказал Александр Попов.
Добавим, что одним из первых исследователей древностей восточного Приморья был профессор ДВФУ Давид Бродянский (1936-2017). Под его руководством в 1960-х годах на острове Петрова были проведены раскопки, в ходе которых выделены культурные слои эпохи позднего неолита, раннего железного века и Средневековья.
Новости тематики
- В Приморье обнаружили древние поселения
- Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье
- Владивосток окунулся в инновации
- Подводные роботы ДВО РАН проведут учет биоресурсов Тихого океана
- На ВЭФ поговорят о демографии
- На о. Русском пройдут археологические раскопки
- Судостроителей для Приморья пришлют из Бангладеша
Новости раздела
- В Приморье обнаружили древние поселения
- Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье
- Ученые Приморья получат доступ в Интернет до 70 мбит/с
- Климатическая лихорадка захватила Приморье
- Неожиданные кадры обнаружили ученые в Приморье при проверке видеоловушки
- Приморский край начал перепись своих фирменных кошек
- "В таком состоянии как сейчас научный потенциал на Дальнем Востоке никогда не был представлен"
- В Приморье ученые разработали систему для регистрации "дыхания" моря
- Спасти легендарный Пидан в Приморье сможет только появление хозяина
- Ученые Приморья выявили новое антиопухолевое свойство вещества из кукумарии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо