В Приморье обнаружили древние поселения

Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили древние поселения периода II — I тысячелетий до н.э. в Лазовском районе Приморского края. Новые археологические объекты находятся недалеко от острова Петрова — одной из знаковых достопримечательностей, известной легендами и реликтовой тисовой рощей.

Свой профессиональный праздник — День археолога (15 августа) — ученые ДВФУ в очередной раз встречают в экспедиции на побережье Японского моря. Новейшие доисторические находки показывают, что древние обитатели Приморья строили здесь дома, вели хозяйственную деятельность и могли посещать близлежащий остров уже более трех тысяч лет назад. Исследования позволят уточнить знания о древней истории региона и будут способствовать развитию туристско-рекреационной зоны в одном из красивейших мест края.

«В ходе разведочных работ мы открыли два новых поселения, они получили названия «Первый оленевод»-6 и 7. На одном из них, предположительно эпохи бронзы, обнаружены следы древнего жилища и его деревянных конструкций, а на втором — керамические обломки эпохи янковской культуры. Также в ходе разведки в округе мы нашли еще три новых археологических памятника, о которых не было известно ранее», — сообщил старший научный сотрудник Учебно-научного музея ДВФУ Борис Лазин.

«С научной точки зрения этот район привлекает малой изученностью и своеобразием археологической карты, — добавил директор Учебно-научного музея, доцент департамента истории и археологии школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александр Попов. — Местные древности могут дать новую информацию об этнической истории региона — например, уточнить наши представления о маргаритовской археологической культуре и о северном варианте янковской культуры».

В настоящее время недалеко от острова Петрова резидент Свободного порта Владивосток — ООО «Поющие пески» ведет работы по созданию рекреационного комплекса. По проекту здесь предполагается построить гостевые коттеджи, кемпинг, административное здание, а также создать археологический парк. Исследования ученых ДВФУ позволят воспроизвести схему древних поселений этой местности и на ее основе разработать проект музеефицированного археологического комплекса.

«Очень надеюсь, что с помощью партнеров нам удастся воплотить в жизнь давнюю мечту дальневосточных археологов, краеведов, всех неравнодушных к истории нашего уникального края и создать общедоступный археологический памятник. Это станет настоящим событием в культурной жизни региона», — сказал Александр Попов.

Добавим, что одним из первых исследователей древностей восточного Приморья был профессор ДВФУ Давид Бродянский (1936-2017). Под его руководством в 1960-х годах на острове Петрова были проведены раскопки, в ходе которых выделены культурные слои эпохи позднего неолита, раннего железного века и Средневековья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток