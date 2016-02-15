Морскую акваторию Приморья еще могут спасти ученые и устрицы

Ученый-эколог Владимир Раков предлагает создать в Приморском крае специализированный институт экологических проблем для принятия срочных меры по защите акватории

ZRPRESS.Ru и Деловая газета «Золотой Рог» начинают проект «Экология, наука и бизнес Дальнего Востока». Главные задачи - акцентировать внимание на наиболее острых экологических проблемах региона, выяснить возможные пути их решения через создание и внедрение в практику научных разработок - технологий, ноу-хау, а также определить «цену вопроса» и инвестиционный интерес бизнеса и делового сообщества в сохранении уникальной природы Дальнего Востока.

Нашими экспертами станут ведущие ученые Приморья и Дальнего Востока. Первый гость ZRPRESS.Ru - известный приморский ученый Владимир РАКОВ, главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Досье «Золотого Рога»: Владимир Александрович Раков - 67 лет, родился в Приморском крае, окончил в 1972 году Дальневосточный государственный университет (сейчас ДВФУ), биолого-почвенный факультет, около 20 лет работал в ТИНРО, занимаясь вопросами марикультуры, затем - преподаватель ДВФУ, кафедра гидробиологии и ихтиологии.





Последние 10 лет Владимир Раков работает в лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, главный научный сотрудник, доктор биологических наук, является профессором двух университетов - ДВФУ и Дальрыбвтуза.

«Если пострадает морская экосистема, то она пострадает навсегда…»

- Владимир Александрович, накануне встречи нам стало известно, что экологи проиграли в Приморском краевом суде иск против вывода части акватории залива Посьета из статуса особо охраняемой природной территории. На сегодняшний день именно залив Посьета попал в критическую экологическую ситуацию.

- Залив Посьета - это самая южная часть России - южнее Крыма по широте и самый теплый залив с уникальной фауной. По биологическому разнообразию у нас в стране подобных водоемов больше нет. Здесь еще остались реликтовые виды флоры и фауны, сохранившиеся с древних времен и внесенные в Красную книгу, геологические памятники природы - месторождение лечебных морских сульфидных илов, или грязей, как их называют. Есть единственная в Приморье коса - Назимова, которая, по типу Куршской косы на Балтике, заслуживает того, чтобы стать памятником природы и охраняться. Немало исторических объектов. В заливе Посьета располагается единственный в стране морской заповедник - Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук. За свою уникальность еще в 1974 году бухты залива Посьета были отнесены к памятникам природы регионального значения, и мы считаем, что они достойны присвоения федерального статуса. И конечно же, это привлекательное место для отдыха.

- Насколько серьезен урон, нанесенный заливу Посьета производственной деятельностью? Чем опасно его дальнейшее загрязнение? Эти вопросы актуальны и для бухты Золотой Рог.

- Восстановить до исходного состояния уже не получится. Донные осадки содержат частички угля, который по классификации относится к 3-4 классу опасности. Планы по реконструкции Торгового порта Посьет и дальнейшая его эксплуатация могут привести к экологической катастрофе.





Вид на «пылящий» порт «Посьет» со стороны мыса Шелеха во время сильного ветра. Фото предоставлено А. Раковым.

Одно то, что там планируется сделать протяженный канал для судоходства, уже способно нанести огромный урон акватории. Где гарантия, что коса Назимова, отгораживающая бухту Экспедиции с лечебными грязями, не будет размыта, со всеми вытекающими последствиями. Может наступить реальная экологическая катастрофа. И самое главное, если пострадает морская экосистема, то она пострадает навсегда.

В Приморском крае «угольные пляжи» появились на побережье бухт залива Посьета. Фото предоставлено А. Раковым.





Сбор проб грунта со дна бухты Новгородская (залив Посьета). Фото предоставлено А. Раковым.

Таким примером может служить и бухта Золотой Рог, ее уже невозможно восстановить до первоначального состояния. Бухта Золотой Рог - это экосистема, которая существует внутри Владивостока - крупного портового города. Многие годы в нее попадают загрязняющие вещества, и мониторинг показывает, что состояние бухты критическое.





Досье «Золотого Рога»: По данным Центра по мониторингу и загрязнению окружающей среды Приморского ФГБУ ГМС, последние пять лет концентрация нефтяных углеводородов в донных отложениях бухты Золотой Рог во Владивостоке постоянно растет. В 2014 году среднегодовая концентрация нефтепродуктов превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 220 раз, в 2015 году – в 210 раз. На отдельных участках загрязнение донных отложений превышает ПДК в 312 раз. Повсеместно зафиксированы повышенные концентрации ртути, меди, кобальта и свинца. Содержание ртути составляет от 1,3 до 4 ДК. Поверхностные воды бухты Золотой Рог покрыты нефтяными пятнами, площадь которых занимает от 41 до 100% и плавающим мусором. В целом экологическое состояние бухты Золотой Рог оценивается, как неудовлетворительное.

«Санитарная марикультура - дешево и просто»

- И все же, есть ли у науки предложения, разработки, технологии, способные максимально быстро и эффективно очистить загрязненные акватории? Конечно, нарушенные береговые линии не восстановить, но можно ли очистить воду и донные осадки?

- Очистить бухту Золотой Рог или другие загрязненные акватории может сама морская биота, которая в них существует. Хороший пример - Амурский залив, который более 100 лет самостоятельно чистит стоки Владивостока и то, что выносит река Раздольная. В заливе все еще есть рыба и ценные донные морские беспозвоночные. Другое дело, что при критическом уровне загрязнения необходимы дополнительные меры. Самый дешевый и простой метод такой помощи - это использование санитарной марикультуры, строительство гидробиотехнических сооружений, искусственных рифов.

Но надо разобраться в путях утилизации органического углерода в воде и на дне, если речь идет, например, об угле или нефти и нефтепродуктах. Сначала переработка тех же капелек нефти или частичек угля ведется на уровне простейших организмов, благодаря которым на них появляется бактериальная пленка. Затем из них формируется органическое вещество, которое усваивается фитопланктоном, и растение за счет световой энергии утилизирует эту органику. Фитопланктон, в свою очередь, поедается зоопланктоном, а это фильтраторы, которые и очищают воду. На дне активными «санитарами» являются двустворчатые моллюски. Образуется такая пищевая цепочка.

Досье «Золотого Рога»: 21% кислорода в воздухе Земли сформировался за счет «работы» фитопланктона за сотни миллионов лет. В толще морской воды сосредоточены и основные потребители фитопланктона, как пищи. Это фильтраторы – представители зоопланктона, как правило, мелкие ракообразные, коловратки, личинки беспозвоночных и др. У них есть фильтрационный аппарат и другие приспособления для фильтрации воды. Фильтраторы съедают огромное количество фитопланктона, который, в свою очередь, утилизирует из морской воды растворенную органику и неорганику (нефтяные углеводороды, бытовые стоки, детергенты, минеральные удобрения, фосфаты и нитраты, мочевину и др.), являющиеся основой загрязнения морской акватории.

Другое дело, сможем ли мы использовать в пищу моллюсков, выращенных в загрязненных водах и потребивших вредные вещества.





Специалисты лаборатории морской экотоксикологии ТОИ ДВО РАН разбирают гидробиологические пробы. Фото предоставлено А. Раковым.

Потребуется делать постоянные анализы. В конце концов, через сельскохозяйственных животных, которым можно скармливать выращенных в грязных водах гидробионтов, непригодных для пищи человека, или через производство удобрений можно эту «отравленную» биомассу использовать. В итоге через такую, более удлиненную, пищевую цепочку мы сможем получить чистую продукцию для человека. Думаю, что здесь появляется масса возможностей для бизнеса.

«Возможно, доступно и экономически выгодно»

- Можно ли оценить хотя бы первоначальные затраты на внедрение методик очистки морских акваторий с помощью биоорганизмов?

- Можно, и недорого. Например, промысловые объекты – устрицы. В мире устрицы активно культивируются, о них наука знает буквально все. Хорошо известно, как проходит очистка воды через систему устричных рифов, скоплений или банок.





Досье «Золотого Рога»: Двустворчатые моллюски отфильтровывают воду в слое воды всего лишь около 10-20 см от дна, но так как при этом, ими в скоплениях создаются однонаправленные потоки воды, а также существуют и придонные течения и вертикальные перемешивания воды (волнами, например), то этот процесс очистки непрерывный и занимает практически весь слой воды от дна до поверхности в мелководных бухтах и заливах. В теплое время года одна взрослая (2-3-летняя и старше) устрица фильтрует воду со скоростью около 10 литров в час. На устричниках, а устрица - это колониальный моллюск, плотность взрослых устриц достигает нескольких сотен особей на квадратном метре дна. Несложно подсчитать, что 100 устриц на квадратном метре дна за сутки очищают 24 кубометра воды.

Для выращивания таких моллюсков рассчитана экономика. Поскольку у нас основными объектами марикультуры являются гребешки, мидии и трепанги, то у нас давно существуют разработки по их выращиванию с расчетами экономической эффективности, то есть расчеты таких методов есть, их только надо приспособить под наши экологические проблемы.





В Приморье прекрасно можно разводить и устричники. В Японии, например, выращивается 350-400 тыс. тонн только одной устрицы в год, а у нас самый максимальный объем производства всех видов марикультуры - это 20-30 тонн в год. Это несопоставимо мало, а ведь культивирование водных организмов - это самый прямой путь к очистке морских акваторий при получении пищевого продукта.

Досье «Золотого Рога»: С одного гектара морской акватории через 1,5 года выращивания в условиях Приморья можно получать продукцию: ламинарии – до 80-100 тонн, устриц и мидий – до 50-60 тонн, гребешка приморского – до 5-10 тонн, трепанга – до 3-5 тонн. Себестоимость выращенной товарной продукции для некоторых видов (по ценам на 2011 год): 1 кг устрицы – 72,8 руб., мидии – 19,7 руб., гребешка – 357 руб. У ламинарии себестоимость сама низкая – около 5-10 руб./кг.

В дополнение надо оценить те не решенные еще проблемы, которые касаются непромысловых объектов, речь о бактериопланктоне, фитопланктоне, зоопланктоне, которые утилизируют органику. Возможно, для этого понадобятся еще какие-то эксперименты, анализы, но это все возможно, доступно и экономически выгодно.

Если благодаря деятельности человека в природе что-то нарушается, то эти нарушения нужно свести к минимуму. Надо строить планы и проекты таким образом, чтобы была возможность восполнять нанесенный природе ущерб.

«На Дальнем Востоке такого института нет…»

- Владимир Александрович, подводя итог нашей беседы, сможем мы все же сохранить то, что даровано Приморью природой? Что необходимо сделать в нынешней критической экологической ситуации в первую очередь?

- К сожалению, комплексным изучением и решением экологических проблем серьезно В Приморском крае никто не занимается. Еще в советские времена, например, был создан Институт экологии Волжского бассейна. Он и сейчас существует. Аналогичный институт есть в Сибири. У нас на Дальнем Востоке такого института нет. А между тем строятся громадные планы экономического развития региона, в том числе Приморского края, способные обострить существующие экологические проблемы и создать новые. Комплексно решать их некому.

Немногочисленные экологические лаборатории, что существуют в разных институтах ДВО РАН, не могут с такими задачами справиться. У меня в научной группе всего три человека. Это совсем не тот коллектив, который необходим для решения экологических проблем. А мы как раз занимаемся экотоксикологией, то есть изучаем воздействие вредных веществ - токсикантов - на морские организмы. Как токсин проникает в организмы, в каких органах накапливается, с какой интенсивностью выводится, как при этом происходит рост, развитие, размножение вида. Экотоксикология позволяет сказать, среда деградирует или нет.

Надежда ВОРОНЦОВА. Фото Марины БОЖКО. Специальный проект ZRPRESS.Ru и Деловой газеты «Золотой Рог».