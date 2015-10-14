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В Приморье форум "Природа без границ" становится главной площадкой в обсуждении экологических проблем АТР

14 Октября 2015, 10:35 | Приморье
Более 200 человек уже зарегистрировались для участия в международном форуме "Природа без границ", который пройдет во Владивостоке 29-30 октября. 45 экспертов хотят выступить с докладами на крупнейшей специализированной площадкой на Дальнем Востоке в обсуждении широкого спектра экологических проблем не только регионов Российской Федерации, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в оргкомитете форума.
 
"Среди тех, кто подал заявки на участие в форуме, – представители высшей школы и науки, социально-ответственного бизнеса и общественности. Аккредитованы сотрудники школ и администраций муниципалитетов, занимающиеся вопросами экологической безопасности на местах. Желание поучаствовать в мероприятиях есть и у студентов вузов Владивостока, и у депутатов, и у журналистов", – рассказали в оргкомитете.
 
География участников форума "Природа без границ" обширна – Приморье, Якутия, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пусан (Южная Корея).
 
Стоит отметить, что в этом году форум "Природа без границ" состоится на новой площадке – во Владивостокском университете экономики и сервиса.
 
Подать заявку на участие форуме можно на официальном сайте международного форума "Природа без границ". 
 
Досье "Золотого Рога": Ежегодный форум "Природа без границ" стал крупнейшей специализированной площадкой на Дальнем Востоке в обсуждении широкого спектра экологических проблем не только регионов Российской Федерации, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная тема форума в 2015 году - "Сохранение благоприятной среды обитания человека, животного и растительного мира в условиях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока",  вызывает широкий интерес специалистов и общественности и поддерживается на межгосударственном уровне.
 
"Форум "Природа без границ" — одна из ведущих международных коммуникативных площадок, на которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций, обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
 
В 2015 году форум проходит при поддержке администрации Приморья, Законодательного собрания Приморского края, Владивостокского университета экономики и сервиса и Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде. 
 
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Теги: экология  АТР  природа без границ 



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