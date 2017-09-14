Ученых Приморья очень заинтересовал один объект "Улицы Дальнего Востока"

Ученые ДВФУ обратились в правительство Камчатского края с предложением о сотрудничестве. Их заинтересовал экспонат региона, представленные в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.

Речь идет о тепличном комплексе, который был разработан Камчатским выставочно-инвестиционным центром и Корпорацией развития Камчатского края. Это мобильная и компактная конструкция, выполненная из усиленного алюминиевого профиля с заполнением из поликарбоната. Теплица оснащена микропроцессорным управлением с датчиками влажности, температуры и освещения, и предназначена для круглогодичного использования.

"Макет был изготовлен в качестве арт-объекта, но проект проработан настолько глубоко, что заинтересовал учёных Дальневосточного федерального университета. Надеемся, что результаты научных исследований ДВФУ в скором времени найдут своё практическое применение на территории полуострова. Создание тепличных комплексов сегодня является одним из самых перспективных направлений в отрасли. Интерес к этому проявляют не только камчатские, но и зарубежные инвесторы. Ряд проектов планируется реализовать в рамках ТОР "Камчатка", - прокомментировала Марина Суббота, заместитель председателя правительства Камчатского края.

В ближайшее время правительство региона планирует заключить соответствующий договор и передать теплицу во временное пользование вузу.

«Заключение договора о сотрудничестве может стать началом научной работы на Камчатке в рамках ТОР «Камчатка» и строительства тепличных комплексов, а также дать возможность сформировать научную программу совместных исследований о внедрении низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве и оценке эмиссии парниковых газов в тепличных комплексах Дальнего Востока. Реализация данной совместной инициативы может заложить основу инновационного бизнес-проекта, который станет резидентом Технико-внедренческого парка "Технопарк Русский", открытого в ДВФУ совместно с Фондом "Сколково" в рамках III Восточного экономического форума 6 сентября», - сказал и.о. ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Планируется, что совместная работа будет организована с научной лабораторией ДВФУ - «Far Eastern Climate Smart Lab» - под руководством ведущего итальянского учёного Риккардо Валентини.

Фото пресс-службы Правительства Камчатского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.