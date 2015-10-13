Экологи пообещали присмотреть за ТОРами

Во Владивостоке решали, как совместить ускоренное развитие региона и охрану природных территорий

Существующая в России система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволяет обеспечить охрану менее половины редких видов животных и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Министерство природных ресурсов и экологии выступает за ее расширение, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, в ведомстве уверены в необходимости передачи всех ООПТ в одни руки - федеральные.

ТОРы и ООПТ: перспективы сожительства

На прошлой неделе во Владивостоке представители территориальных органов Минприроды, отвечающие за государственную политику и регулирование в сфере охраны окружающей среды, провели традиционное совещание. Раз в два года они собираются в разных регионах страны и обсуждают состояние дел в особо охраняемых природных территориях, проблемы их функционирования и планы развития. Тематика прошедшего совещания включала планы развития заповедников и национальных парков до 2020 года, их роль в эколого-просветительской деятельности, опыт научных исследований и мониторинг, состояние службы охраны ООПТ, а также перспективы развития на их территории познавательного туризма.

Во Владивостока в последний раз такое совещание проходило 16 лет назад. Возможно, нынешний выбор оказался не случайным, учитывая, что на Дальнем Востоке и в Приморском крае начинают разворачиваться масштабные инвестиционные проекты, подразумевающие создание новых промышленных кластеров. Именно на этом акцентировал внимание собравшихся министр природных ресурсов и экологии Сергей ДОНСКОЙ, открывая совещание.

«Сегодня нам важно сделать все, чтобы ускоренное экономическое развитие ни в коем случае не противостояло сохранению уникальной природной среды, - сказал он. - Мы должны найти ответ на вопрос: что необходимо, чтобы территории опережающего развития были фактором роста не только экономики, но и качества окружающей среды, фактором расширения сети заповедников и нацпарков?» Для этого не менее 10% от заявленного объема инвестиций в экономику Дальнего Востока, а это на сегодня 2 млрд рублей, должно быть направлено на внедрение экологических инноваций, считает глава ведомства.

Еще больше заповедников, хороших и разных

Наверное, эти цифры обоснованы. По данным Минприроды, созданная в России федеральная система особо охраняемых природных территорий включает 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 64 федеральных заказника. Занимаемая ими площадь составляет почти 3% территории страны, а с учетом региональных ООПТ - 11%. Однако эта система позволяет обеспечить достаточную охрану лишь менее половины редких животных и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Именно поэтому в ведомстве настаивают на расширении сети ООПТ. Но процесс этот идет сложно, так как наталкивается на сопротивление других правительственных служб. «Мы сталкиваемся с затягиванием сроков создания заповедников и национальных парков, с препятствиями и ограничениями в реализации концепции развития ООПТ, - рассказал глава Минприроды. - Во многом это связано с тем, что охраняемые территории противопоставляются задачам экономического развития регионов».

Долгий путь подготовки документов был и у проекта по созданию национального парка «Бикин» в Приморском крае. По словам Сергея Донского, 1 октября Минприроды передало в правительство все документы на его утверждение и до конца этого года в Приморском крае может появиться новая ООПТ на площади более миллиона гектаров. Это ключевые места обитания амурского тигра. «Не думаю, что в правительстве возникнут препятствия, - отметил министр, - документы получились качественные, во многом благодаря участию в их подготовке ученых ДВО РАН». В министерстве идет работа по созданию еще ряда особо охраняемых территорий, в том числе на Дальнем Востоке - по приданию статуса национального парка объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО Ленским столбам в Якутии.

В Минприроды рассчитывают на создание в перспективе на территории Дальнего Востока и соседних стран - Китая и Монголии - трансграничных особо охраняемых территорий, в частности по сохранению леопарда.

- Наши китайские партнеры пока уклоняются от конкретного решения, - посетовал Донской. - В октябре мы будем в Китае, где состоится очередная межправительственная рабочая группа, в рамках которой мы вновь поднимем этот вопрос. Учитывая то внимание, какое международное сообщество отводит редким животным, и то наследие мирового масштаба, каким располагает Россия, я очень надеюсь, что нам удастся договориться.

Стоит отметить, и это министр особо подчеркнул в своем докладе, что антикризисное сокращение федерального бюджета не коснулось финансирования системы ООПТ. За последние годы оно достигло более 6 млрд рублей и пока сохраняется, хотя по ряду направлений идет урезание лимитов на следующий год. «Приходится оптимизировать и бюджет министерства, но что касается заповедников и национальных парков, то здесь поползновений со стороны Минфина не наблюдается, - отметил Донской. - Мы будем настаивать на том, чтобы текущий объем финансирования сохранился».

Уперлись в кадастр

Серьезными проблемами для ООПТ в наше время являются кадастровый учет охраняемых территорий, который все еще не завершен, незаконное строительство на их территории, борьба с браконьерством. Ужесточения в 2012-2013 годах наказания за браконьерство в пределах ООПТ оказалось недостаточно. Борьба с браконьерами требует новых подходов и средств, считает министр, тем более на Дальнем Востоке с его огромными территориями. Минприроды предлагает придать статус федеральных всем национальным паркам, заповедникам и заказникам, чтобы унифицировать подход к их охране.

- На мой взгляд, все ООПТ - федеральные и региональные - должны находиться в одних руках, - сказал Сергей Донской. - Это позволит создать сильную систему ООПТ, обеспечить их охрану и развитие, а также научное сопровождение. Мы будем на этом настаивать.

Министр говорил и о проблеме, связанной с нахождением на территории ООПТ населенных пунктов, осуществлением экономической деятельности в пределах национальных парков. Такая проблема существует и в Приморском крае, где в границах особо охраняемой природной территории регионального значения на юге Хасанского района работает угольный терминал. На вопрос корреспондента газеты «Золотой Рог», будет ли поддержано в министерстве изменение границ охраняемой природной территории, чего добиваются владельцы порта, Донской ответил:

- Мы, как правило, негативно реагируем на сокращение территории ООПТ и законодательно предпринимаем усилия, чтобы этого не произошло. В данном случае рассматривается каждый сантиметр, который может быть выведен из статуса ООПТ.

Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ пояснил, в свою очередь, что любой такой документ рассматривается министерством достаточно внимательно, так как смысл создания любой природоохраняемой территории – это сохранение ландшафтного разнообразия, подчеркнул он.

Руководители заповедников и национальных парков оставили во Владивостоке свой след. Они высадили на острове Русском 151 корейский кедр - по числу федеральных особо охраняемых природных территорий, действующих в России. Кедр - один из главных символов растительного мира Приморского края, его шишки являются составной частью кормовой базы копытных. Ими, в свою очередь, питаются знаменитые амурские тигры и дальневосточные леопарды.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.