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На ВЭФ поговорят о демографии
Работа над концепцией демографической политики Дальнего Востока до 2030 года находится в завершающей стадии. Документ будет содержать ключевые показатели эффективности и набор механизмов, которые позволят их достичь. Эти механизмы обсудили участники круглого стола, организованного Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при участии сетевой общественной платформы «Восточный вектор». Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
«Проект Концепции готов. Существуют две контрольные точки: первая точка это Восточный экономический форум, а вторая - демографическая конференция в Хабаровске, 28 сентября. К этим двум контрольным точкам мы должны представить документ для обсуждения и до конца 2016 года принять его», - сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.
Экономическая ситуация в макрорегионе улучшается, рынок труда растет. За первое полугодие 2016 года вакансий стало на 25 % больше. В первую очередь специалисты требуются в сфере добычи и переработки сырья и промышленном производстве. Почти четверть всех предложений на рынке труда относится к этим сферам - и это еще один показатель оздоровления экономики.
Новым предприятиям нужны специалисты. Нужно закрепить на Дальнем Востоке имеющиеся трудовые ресурсы и привлечь квалифицированные кадры. Это одна из задач концепции. Замминистра подчеркнул, что каждый пункт концепции должен содержать набор мер по его реализации: «Нас интересуют прежде всего механизмы, которые можно будет реализовывать на практике. Хорошо, если они будут уже апробированы. Нас интересуют полнота и достаточность этих механизмов для достижения целевых показателей концепции: положительного миграционного притока и создания новых рабочих мест на Дальнем Востоке».
По данным директора Дальневосточного научно-исследовательского института рынка Минвостокразвития Вадима Заусаева, главные причины сложной демографической ситуации в макрорегионе - соотношение уровня доходов к уровню цен и стоимость квадратного метра жилья.
«Ежегодная потребность в жилье на Дальнем Востоке - 10 миллионов квадратных метров, а строится лишь три миллиона. Пока не решим вопрос с жильем, вопросы привлечения кадров будут решаться с большим трудом, - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. - Есть механизмы, которые уже успешно работают. Это бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям для строительства жилья в Приморье и Якутии. Есть предложения, которые сейчас формируются - это, в том числе, создание жилищно-накопительных кооперативов с предоставлением гарантий со стороны государства и разработка нового ипотечного продукта специально для дальневосточных регионов».
Особая роль в концепции отводится социально-психологическим аспектах демографической политики. Это стимулирование рождаемости, поддержка многодетных семей, специальные программы для женщин, которые помогают после рождения ребенка быстро вернуться на работу.
Не все мероприятия этого перечня требуют затрат. Самый высокий уровень естественного прироста населения сегодня в Якутии. В основе этих показателей многолетняя продуманная политика региональных властей, направленная на популяризацию традиционных семейных ценностей.
«Все успешные региональные практики будут учтены при разработке окончательной версии концепции», - подтвердил Сергей Качаев.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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