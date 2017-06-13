Амурский залив защитит марикультура

Опыт дальневосточных ученых говорит о том, что, занимаясь выгодным бизнесом, можно принести природе существенную пользу

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы поддерживает развитие в регионе производств, которые одновременно выгодны для предпринимателей и потребителей, а с другой стороны - оказывают оздоровляющее воздействие на экологию.

К таким бизнесам относится занятие марикультурой, отмечает в интервью деловой газете «Золотой Рог» главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ.

- Владимир Александрович, сегодня на аукционах играются участки под занятие марикультурой. А серьезно ли желают заниматься?

- Желающих много. Но если они и берут участки, то затем только небольшой процент из них действительно занимается марикультурой.

Чтобы выращивать объекты марикультуры, надо много знать и иметь практический опыт. Таких специалистов готовят в Дальрыбвтузе и ДВФУ. Я тоже занимаюсь этой подготовкой. Студенты, которые изучают процесс в «поле» - на станциях марикультуры вблизи поселка Заповедного в Лазовском районе и под Славянкой, видят, работают руками, пересаживают, взвешивают и даже едят объекты марикультуры. И, закончив учебу, прекрасно разбираются в этом вопросе.

У многих же, кто желает заниматься марикультурой, специалистов зачастую нет, и в своей заявке на выделение участка они иногда пишут такую ерунду, что волосы дыбом.

Они совсем не знают район, на который претендуют: что там можно выращивать. А ведь у нас есть виды субтропического происхождения, которые любят теплую воду (тот же трепанг, устрица), а есть холодноводные - ламинария, гребешок. Имеются объекты, которые предпочитают жить у самой поверхности, - мидии, и есть такие, для которых оптимален горизонт на определенной глубине - например, для гребешка приморского это шесть метров.

Надо хорошо знать условия среды под производство, если создается хозяйство, как и саму биотехнологию культивирования объектов. Надо также знать методы сохранения продукции, ее переработки.

Есть и опытные люди, которые занимаются этим делом. Так, с Александром НАРЫЖНЫМ, руководителем Зарубинской базы флота, мы сотрудничаем еще со времен, когда под Славянкой был колхоз «Рыбак», где он был бригадиром мореводов. Он окончил Дальрыбвтуз, хорошо вник в это дело, и сейчас у него хорошее хозяйство марикультуры, в котором выращивают устриц, гребешка, мидий, трепанга. У него хорошие показатели. И главный ихтиолог у него тоже специалист с профильным образованием - Илья БЕРДНИК. И в целом в их коллективе работают профессионалы.

- Хватает ли еще для начинающих удобных мест под морские огороды?

- Их еще достаточно много, но с каждым годом становится меньше, а условия - хуже. С советского времени многие возможности для культивирования морепродуктов потеряны. Взять Хасанский район, который имеет протяженное побережье, много бухт, заливов, изрезанный берег. До начала1990-х гг. там был пограничный режим, и я помню 1970-1980-е годы, когда высаживаешься на косу Назимова, которая тянется на 7 километров от мыса Мраморного почти до Посьета, и - ни души. А теперь коса переполнена людьми. Особенно летом. Конечно, это место удобно для купания, и туристические фирмы, когда выясняется, что там появятся хозяйства марикультуры, всеми правдами и неправдами начинают противодействовать.

- Насколько хлопотно заниматься марикультурой?

- Большинство объектов марикультуры, которые сейчас выращивают в хозяйствах, - это двухстворчатые моллюски - устрицы, гребешки, мидии. Всего их в заливе Петра Великого около 150 видов. Питаются они только за счет активной фильтрации воды. За час устрица или гребешок среднего размера пропускает через себя около 10 литров воды. За сутки - 240!

Марикультура интересна тем, что создает плотные скопления выращиваемых объектов. Такой их концентрации в природе не существует. На квадратный метр обычного дна в естественных условиях может быть два-три гребешка, а на площади с комнату можно собрать два-три килограмма этого моллюска. Но из-за браконьерства такое уже редкость, и если на площади дна размером с комнату удается найти один гребешок, то и это уже хорошо.

При культивировании плотность колонии гребешка создается в толще воды - в садках, хотя есть и донный способ, при котором плотность особей можно увеличить в несколько раз. Но намного производительнее порядки из гирлянд садков, крепящихся к кухтылям (поплавки). В одной гирлянде обычно 10 садков. Сам садок небольшой - полметра на полметра. Молодых гребешков первого года в садке находится по 250 штук, и на квадратный метр их уже тысячи. На следующий год их пересаживают в садки с меньшей плотностью - по 25 штук. И наконец, когда они становятся товарными, их рассаживают по 5-7 штук на садок.

- Количество садков в гирлянде обязательно ограничивается десятью?

- Нет. Их можно увеличивать и до 20-100. В зависимости от глубины. Но у нас размер гирлянды рассчитан на обычную мускульную силу, причем на женскую. Если женщина может вытащить гирлянду садков весом двадцать-тридцать килограммов, то это хорошо. Но в странах, где культивируют таким образом устриц или мидий, механизмы позволяют поднимать с больших глубин гирлянды и коллекторы, весящие сотни килограммов.

Моллюск при таком выращивании чувствует себя нормально. Он - фильтратор, и пищи в толще воды ему хватает. Ему даже комфортнее, чем тому, который лежит на дне и может отфильтровать только небольшое пространство над собой.

За один час особь взрослого гребешка фильтрует 10 литров воды, а одна обычная гирлянда, в которой около ста особей, за сутки - около 24 тонн. То же самое с устрицами, мидиями и так далее.

- То есть в хозяйстве аквакультуры вода через морские организмы очищается эффективнее, чем на своей природной территории?

- Да. Природная среда моллюсков - двухмерное пространство. На нем их мало, и они не справляются с очисткой всей толщи воды. Своими жабрами они могут подогнать к себе воду максимум на 20 сантиметров, а на большее мощности их ресничек не хватает. Конечно, воду переносят течения, но в море течения ламинарны, различны по температуре, и вода придонного слоя не перемешивается с другими слоями.

Какое-то вертикальное перемешивание воды может быть, когда море штормит или когда в конце лета, в сентябре идет падение температуры воды и верхний слой охлаждается, в то время как нижние еще продолжают держать более высокую температуру.

- Выходит, гирлянды позволяют чистить все слои от дна до поверхности?

- Конечно. Расстояние между садками в гирлянде всего 20-30 сантиметров. И вся вода, которая будет проходить через шторку из гирлянд, будет очищена в пределах досягаемости ее садков.

Но мидии и устрицы - прикрепленные моллюски. Им садки не нужны. Для их выращивания используют канатно-веревочные коллекторы, которые полностью обрастают, или сетки, которые образуют сетчатые коллекторы. Вода, проходя через них, тоже очищается.

И такие вертикальные ряды марикультуры на акватории можно ставить сколько угодно.

- Очищая воду от загрязнения, моллюски тоже дают отходы жизнедеятельности.

- Замечено, что если такая подвесная конструкция стоит на одном месте много лет, то под ней накапливаются илистые биоотложения. И они, если не применять методы поликультуры, тоже загрязняют акваторию: начинают гнить, разлагаться, потреблять из воды кислород и до такой степени портить среду, что сама плантация моллюсков может погибнуть. Поэтому в Японии плантации через несколько лет переносят с места на место, давая «полю» отдых.

Однако сегодня успешно применяются и методы поликультуры выращивания морских объектов, позволяющие сразу же нейтрализовывать биоотложения от моллюсков. Среди объектов марикультуры есть детритофаги, которые поедают отходы. Это тот же трепанг, который на дне утилизирует все то, что не было утилизировано двустворками.

- Важно найти нужный баланс животных?

- Да. Но кроме твердых частиц и взвешенной органики двустворчатые утилизируют и растворенную органику. Она попадает в море с канализацией, речным стоком. В растворенном состоянии в воде могут быть очень вредные соединения. Например, попавшие в нее нефтепродукты. С полей в растворенном виде смываются калийные и фосфорные удобрения, из канализации попадают стиральные мыло и порошок. Все это никуда не девается, но их концентрация становится меньше. И все же в бухтах и заливах она значительно выше, чем в открытом океане.

Растворенную органику тоже надо утилизировать. Это могут делать моллюски, но одни они не справляются. Для этого лучше подходят водоросли - и многоклеточные макрофиты, и одноклеточные. Они прекрасно усваивают растворенную органику. Но макрофитам, в числе которых и ламинария (морская капуста), нужна основа - субстрат, к которой они могут крепиться своими ризоидами, - камни, ракушки, другие водоросли. И им тоже нужно что-то в виде коллекторов. Обычно для выращивания морской капусты используется капроновая веревка, зараженная спорами ламинарии.

Для включения водорослей в хозяйство марикультуры нужны два важных фактора - солнечный свет, за счет которого идет биосинтез, и наличие питательных веществ. Того и другого в Амурском заливе достаточно. И в том числе питательной для водорослей растворенной органики.

- А при выращивании ламинарии таким образом урожайность тоже выше, чем с обычного дна?

- Конечно.

В идеале система марикультуры должна состоять из двух-трех составляющих, чтобы вода с ее помощью становилась чистой. Это - моллюски-фильтраторы, животные-детритофаги и водорослевый компонент. Все вместе это выгоднее.

- С органикой понятно. А могут ли марикультуры чистить загрязнение вод тяжелыми металлами?

- Некоторые виды гидробионтов утилизируют и активно накапливают тяжелые металлы. Например, асцидии концентрируют ванадий. Ракообразные для формирования своей голубой крови получают медь. Мидии, гребешки тоже накапливают металлы. А устрицы добывают цинк, который полезен мужчинам для нормального функционирования половой функции, и поэтому они особенно популярны у любвеобильных французов.

Конечно, усвоенные моллюсками металлы в очень больших количествах нежелательны. Поэтому за рубежом широко используются методы очистки моллюсков от них. Если продукт не рекомендуется в пищу, то моллюски могут использоваться для производства кормовой муки для птицы: известь нужна для формирования скорлупы яиц. Можно делать удобрения, сжигать органику в качестве топлива, использовать как техническое сырье. Например, еще в советское время хозяйства марикультуры в Приморье помимо рыбаков поддерживали горняки и геологи. Они были заинтересованы в том, чтобы получать для бурового раствора один из компонентов из отходов морской капусты.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Делаю вывод из интервью: биологические методы очистки загрязненной акватории с помощью марикультуры и безопасны, и выгодны?

- На мой взгляд, никакие другие способы не идут в сравнение. Наиболее эффективно биологическое самоочищение прибрежных вод, и, чтобы ему помочь, можно использовать марикультуру, включая создание стационарных искусственных рифов, порядков, которые сегодня используются для выращивания моллюсков, и прочее. Эти системы можно легко приспособить, модернизировать под любое отведенное для выращивания объектов марикультуры место.

На фото: Главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков: «За один час особь взрослого гребешка фильтрует 10 литров воды, а одна обычная гирлянда, в которой около ста особей, за сутки - около 24 тонн. То же самое с устрицами, мидиями и так далее».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.