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За Ханку возьмутся с двух сторон

12 Июля 2016, 14:32 | Приморье

На встрече китайских и российских ученых, которая прошла во Владивостоке на прошлой неделе, состоялся обмен мнениями о необходимости объединить усилия по изучению причин повышения уровня трансграничного озера Ханка, угрожающее сохранению биоразноообразия на прилегающих к озеру территориях. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Природа не знает границ, поэтому так важно применять единый подход к сохранению биоразнообразия в приграничных территориях соседних стран, считают специалисты, как в России, так и в Китае. Это возможно сделать с помощью создания приграничных национальных парков. Ряд таких проектов уже разработан и вскоре начнется их реализация. Об этом говорится и в программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

В настоящее время в пределах Приханкайской низменности и долины р. Сунгача (Присунгачинская низменность) в Приморском крае действует государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский». В заповедник включена часть акватории оз. Ханка, а также пойменные, плавневые и дельтовые озера его побережий. К основным объектам охраны относятся болота и плавни, занимающие около 70% территории заповедника. В их пределах гнездится 359 видов птиц, в том числе 80 видов, занесенных в Красную книгу региона. Поднимающийся не первый год уровень озера Ханка создает серьезную экологическую проблему экосистемам этих территорий, угрозу для обитателей заповедника.

Китайские ученые заверили, что подключаются к изучению проблемы озера Ханка, которая одинаково угрожает и биоразнообразию китайских  прибрежных территорий. Они намерены провести в ближайшее время инвентаризацию своих биоресурсов, а в дальнейшем вести постоянный мониторинг состояния среды. Совместный анализ имеющихся данных позволит ученым двух стран сделать более точные выводы и прогнозы относительно дальнейшего развития событий. Как отметил заместитель директора департамента охраны природы и экологии КНР Бай Ченшоу, выступая на брифинге по поводу состоявшейся встречи, подобное сотрудничество между нашими странами имеет одну главную цель - сохранение природы.

Совместная работа дальневосточных и китайских ученых над решением проблемы озера Ханка продолжится. Дальневосточные ученые уже сделали существенный вклад в понимание проблемы Ханки. На специальной конференции, состоявшейся во Владивостоке в мае, были представлены данные предыдущих лет и высказано пожелание провести в перспективе совместные научные исследования.

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Надежда Оковитая
Теги: ханка  озеро 
       











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Комментарии

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