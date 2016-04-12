Наука напоит регион

Население Приморского края не останется без чистой питьевой воды

Вода - это ресурс, крайне необходимый человеку. Вода это и среда обитания многих организмов, которые в той или иной мере вовлекаются человеком в оборот, пишет Деловая газета "Золотой Рог". С каждым годом этот природный ресурс становится все более дефицитным, если брать планету целиком. И это основание для беспокойства. В Приморском крае круглогодично выпадают осадки и достаточно водных источников, но вспомним Владивосток 70-80-х годов прошлого столетия, когда люди получали воду лишь несколько часов в сутки.

Причина беспокойства о воде не только в засухах. Не меньшее бедствие приносит наводнение. Его последствием является сильное загрязнение источников питьевой воды, которые становятся опасными для жизни и здоровья. Снижение качества питьевой воды может быть следствием возрастающей антропогенной нагрузки на территории промышленно развитых районов, в зонах активного земледелия, особенно, если при этом отсутствуют или не справляются с работой современные водоочистные станции.

Наука не дремлет

В последние годы серьезные научные разработки в области очистки воды и мониторинга загрязнения водных источников выполнены в Дальневосточном отделении РАН. «Мы поставили себе задачу отрабатывать все возможные направления, связанные с проблемой сохранения чистоты водных ресурсов на Дальнем Востоке, - рассказывает деловой газете «Золотой Рог» Валентин СЕРГИЕНКО, действительный член РАН, доктор химических наук, профессор. - По многим направлениям у нас есть интересные результаты, которые уже сегодня могут заинтересовать практику».

Основа для подобных работ была заложена в Институте химии ДВО РАН много лет назад. Ученые вели разработки процессов, связанных с извлечением различных компонентов из водных растворов, а также с получением особо чистой воды, требуемой для научных экспериментов. Последствия наводнений подтолкнули их к разработке систем очистки воды с использованием новых принципов и новых материалов, а также к созданию мобильных установок на случай чрезвычайных ситуаций, когда восстановление источников питьевого водоснабжения требует длительного времени.

- Традиционно для очистки питьевой воды применяются фильтрационные методы, это когда поток очищаемой воды проходит через систему фильтров на которых задерживаются взвешенные частицы, вода становится более прозрачной, - рассказал «Золотому Рогу» Валентин Сергиенко, - но таким методом невозможно добиться существенных изменений в составе воды. Иными словами, если вода содержит повышенные концентрации растворенного органического вещества, железа, марганца, меди и т.д., то фильтрацией это устранить невозможно. Проблема решается, если применить методы термической или мембранной дистилляция, но тогда на выходе получается фактически дистиллированная вода. Она хороша, даже необходима, в ряде случаев для техники и технологий, но она далеко не полезна для человеческого организма.

Нам поможет… краб

Ученые института предложили использовать для очистки воды до питьевого качества флокулянты и коагулянты, разработанные в Институте химии на основе хитозана. Хитозан является продуктом переработки панциря краба. Это природный полисахарид, из которого можно произвести водорастворимые материалы, способные связывать органические вещества и тяжелые металлы, растворенные в воде. Полученные из хитозана флокулянты и коагулянты оказались абсолютно безвредны в отличие от тех неорганических аналогов, применяемых на станциях очистки воды.

Институт подготовил и согласовал технические условия на производство соответствующих флокулянтов и коагулянтов. Затем была разработана технологическая схема очистки питьевой воды с использованием оригинальных технических и технологически решений. Они легли в основу создания установок для очистки воды различной производительности.

В данном случае можно говорить о создании опытных образцов, которые прошли успешные эксплуатационные испытания, в том числе в условиях ЧС и продемонстрировали перспективность широкого применения на практике.

Досье "Золотого Рога": Флокулянты - это вещества, вызывающие в жидких дисперсных системах флокуляцию - образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (флокул) из мелких частиц дисперсной фазы. Коагулянты, коагулирующие агенты, вещества, от лат. coagulo - вызываю свертывание, сгущение.

Лучегорск стал пилотным полигоном

Первый большой проект по применению технологии очистки питьевой воды на основе природных полисахаридов Институт химии провел в поселке Лучегорск по заказу местной администрации. Дело в том, что используемый там для водоснабжения источник пресной воды характеризуется повышенным содержанием железа. Длительное потребление такой воды без должной очистки вредно для здоровья.

Специально спроектированная и изготовленная для Лучегорска система водоподготовки позволила впоследствии привести все показатели питьевой воды к уровню требований санитарных норм. И вот уже несколько лет все жилые дома поселка энергетиков и Лучегорская ТЭЦ обеспечены высококачественной водой. А очистные установки не получили за это время ни одного нарекания.

Институт химии построил еще несколько больших систем очистки воды, в том числе для собственного главного корпуса. В результате производит из обыкновенной водопроводной воды со всеми ее недостатками, несколько типов воды: чистейшую питьевую, техническую и деионизированную.

Сегодня в коттеджах пригорода Владивостока стоит много установок очистки воды, выполненных по технологии Института химии. Институт подготовил документы на комплектацию типовых установок разной производительностью. Небольшое бизнес подразделение принимает заказы и делает такие установки, но в небольших количествах.

- Этим должен заниматься бизнес, а наука - разработками, - считает Валентин Иванович. - Установка по получению чистой питьевой воды может стать интересной для рынка и востребованной. Ее может производить любое из действующих на Дальнем Востоке предприятий машиностроительного комплекса.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» убедился, что установка полностью автоматизирована, практически не нуждается в обслуживании. Она сама себя контролирует, и при необходимости производит самоочистку, как правило, ночью, после чего снова включается в работу. Единственный расходуемый материал, требующий замены в ней - это раствор флокулянта, но его замена производится один раз в полгода.

Стоимость очистки воды составляет несколько копеек за литр, конечно, без учета стоимости самой установки. Ну а цена установки зависит от ее производительности, и эта зависимость нелинейная. Самая дорогая часть в ней - это насос-дозатор. Наша машиностроительная отрасль могла бы производить такие устройства самостоятельно, считает ученый. А если поставить производство таких установок на поток, они станут дешевле.

Кстати, в Институте химии разработан и передвижной демонстрационный модуль установки по очистке питьевой воды, производительностью 1-1,5 куб. метров воды в час со своим источником электрического питания. Модуль может быть доставлен на прицеле легкового автомобиля в любое место, и с его помощью воду из обычной лужи можно очистить до качества питьевой, отвечающей высоким санитарным нормам. Испытания этой установки ученые провели в прошлом году (в период прохождения тайфунов) на нескольких реках в пригороде города Владивостока, и очередной раз подтвердили эффективность применяемой технологии. Такая установка может стать частью оборудования МЧС и МО РФ.

Мониторить и еще раз мониторить

Отдельно стоит сказать о мониторинге состояния питьевых источников. Специалисты в области мониторинга как никто знают, насколько серьезная и разноплановая научная задача выявить загрязнение. Оно кроме банального видимого невооруженным глазом мусора может включать вредные химические или биологические загрязнители.

- То, что человечество сделало с окружающей средой за последние 50 лет, сопоставимо с ущербом, который оно ей нанесло за два предыдущих тысячелетия, - говорит академик, директор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрий КУЛЬЧИН. - Поэтому из нескольких важных научных направлений, связанных с окружающей средой, ее защитой, важное место отводится технологиям мониторинга.

В настоящее время силами нескольких институтов ДВО РАН ведется разработка миниатюрного прибора анализатора, способного в считанные минуты показать уровень загрязнения и не только воды.

- Такими приборами смогут пользоваться, например, таможенные органы, задача которых выявить ввоз на территорию нашей страны незаконных веществ. Ими смогут пользоваться экологические организации, медики или санитарные органы для быстрого выявления вирусов, например, у пассажиров международных рейсов, и прочее, прочее, - рассказал «Золотому Рогу» главный научный сотрудник Лаборатории прецизионных оптических методов измерений ИАПУ ДВО РАН и непосредственный участник этих работ Олег ВИТРИК. - Наш институт делает оптическую платформу, а роль химиков - найти анализаторы на каждый вид загрязнителя.

Ученые уже создали и опробовали лабораторный макет такого прибора.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.