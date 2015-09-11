Сихотэ-Алинский заповедник первым в России и вторым в мире получил тигриный сертификат

Сихотэ-Алинский заповедник (Приморский край) получил аккредитацию CA|TS – наивысшее признание от мировой общественности за усилия по сохранению тигра. В год 80-летия заповедника международный тигриный сертификат стал особым подарком, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Награда вручена сегодня, 11 сентября, в п. Терней Приморского края, на торжественном собрании, посвященном 80-летнему юбилею Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова. От имени CA|TS тигриный сертификат заповеднику передал Раджеш Гопал, генеральный секретарь Глобального тигриного форума (GTF).

«Я поздравляю Россию со значительным ростом популяции амурского тигра, насчитывающей по последним данным 523-540 особей. Очень радостно осознавать, что Сихотэ-Алинский заповедник, как тигриная территория, первым в России и вторым в мире получил сертификат CA|TS. Эти достижения вселяют в нас надежду и являются мощным стимулирующим фактором для всех тигриных стран. Они доказывают, что, благодаря непрерывным усилиям, Правительство РФ и его партнеры, такие как Всемирный фонд дикой природы, достигли целей подписанной в Санкт-Петербурге в 2010 году Декларации», - отметил Раджеш Гопал.

Сихотэ-Алинский заповедник стал первой в России и второй в мире, после нацпарка «Читван»(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS. Эта ООПТ, самая крупная в ареале амурского тигра, обладает уникальным природным богатством и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Аккредитация CA|TS – это очень важный инструмент для заповедника, который поможет нам улучшить систему управления и поделиться имеющимися у нас методами и подходами с другими охраняемыми территориями, где обитают тигры», - отметил Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника.

Сертификация тигриных местообитаний CA|TS – универсальный инструмент для мониторинга, демонстрации и обеспечения эффективности управления тигриными территориями. Разработанная международными природоохранными организациями - Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициативой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым территориям, сертификация CA|TS включает 17 стандартов, которые помогут управлять тигриными территориями и оценивать эффективность этого управления.

Для ее внедрения идет диалог со всеми странами в ареале тигра в Юго-Восточной Азии. Россия, имея 13% всей тигриной популяции в мире, рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра, и ее участие имеет огромное значение для продвижения тигриной сертификации.

Одобренные CA|TS местообитания будут включены в Зеленый список особо охраняемых территорий МСОП. Ожидается, что территории, где проводится сертификация, будут играть активную роль в выполнении Программы восстановления тигров, заявленной на Тигрином Форуме в г. Санкт-Петербурге. CA|TS будет также помогать странам выполнять обязательства, взятые в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, международных договоров по изменению климата, Конвенции СИТЕС и т.д. Это делает тигриную сертификацию важным инструментом в деле сохранения тигра.

«Сертификация CA|TS важна для удвоения численность тигров к 2022 г., цель, к которой стремятся почти все «тигриные» страны», - отмечает Майк Бальтцер, координатор Тигриной инициативы WWF. - Россия в очередной раз стала «тигриным тяжеловесом» и мы стремимся к тому, чтобы страны Юго-Восточной Азии тоже стали лидерами и сделали это харизматичное животное приоритетом своей природоохранной работы».

В торжестве вручения сертификата CA|TS и праздновании 80-летия Сихотэ-Алинского заповедника приняли участие представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) из России, Великобритании, Малайзии, Индии, Глобального тигриного форума (GTF), директора заповедников и национальных парков Дальнего Востока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.