Флагман проектирования

ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» отмечает 90-летний юбилей

12 мая ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» отпразднует круглую дату - 90 лет со дня рождения. За эти годы отраслевой институт, пройдя вместе со страной непростой путь, сумел выстоять в рыночных бурях и не только сохранить, но и существенно приумножить свой потенциал. Сегодня это ведущий проектный институт на Дальнем Востоке, пишет Дальневосточная газета "Золотой Рог".

Его история началась с приказа наркома путей сообщения от 12 мая 1926 года о создании Управления портовых изысканий на Тихом океане. Стране нужно было развивать Дальний Восток, а это невозможно без строительства портов, развития транспортной системы. Позднее из разрозненных проектных организаций в стране были организованы крупные отраслевые институты. В 1987 году на базе «ДальморНИИпроекта», филиала НИИ и конструкторского бюро и был создан ДНИИМФ - единственный пример организации в регионах комплексного института.





Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор ОАО "ДНИИМФ": Институт сделал многое, но еще больше предстоит сделать. Главное, мы хотим быть полезны нашей стране и ее морской отрасли. Весь опыт и знания наших ученых, конструкторов и проектировщиков направлены на дальнейшее развитие морского транспорта и инфраструктуры в огромном регионе - от южного Приморья до северного порта Тикси.

Море, порты, терминалы

Практически все порты на Дальнем Востоке построены с его участием. Вот несколько примеров из новой, уже российской истории: Ванинский угольный балкерный терминал в бухте Мучке (сейчас завершена его модернизация, после которой мощность увеличится с 12 до 20 млн т), грузовой причал СПГ в Пригородном (проект «Сахалин-2»), комплекс служебно-вспомогательного флота в порту Де-Кастри, спецморнефтепорт Козьмино.

Участие в работах на шельфе Сахалина в конце 90-ых стало бесценным опытом работы в масштабных проектах.

- Для обеспечения строительства объектов добычи и отгрузки нефти и газа требовалось завезти на необорудованный берег массу грузов, в том числе нестандартного размера, весом 100 тонн и более. А из-за мелководья судну с таким грузом к берегу подойти невозможно, - рассказывает заместитель генерального директора Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ. – Пришлось строить в районе залива Набиль уникальный временный порт с применением новых для России технологий: отсыпать у места выгрузки с двух сторон дамбы из песка, чтобы судно при выгрузке стояло крепко и не болталось. Навигация длилась месяца два, потом все это частично размывалось, в следующем году песок досыпали. Это была наша совместная разработка с американцами.

Шельфовые проекты стали первой серьезной встречей с иностранными заказчиками. Это сейчас они не в диковинку, а тогда сотрудники института учились тонкостям правовых и договорных отношений, порядку выполнения работ. ДНИИМФ занимался правовым сопровождением шельфовых проектов, подготовив по заданию Минтранса документы, регламентирующие права и полномочия их участников, что позволило улучшить организацию работ по доставке и выгрузке грузов вне территории портов.

В институте и сегодня сильное изыскательское подразделение. Это практически единственная на Дальнем Востоке организация, работающая на узкой полосе изысканий - «море - берег». К сожалению, в рыночных условиях изменились подходы к созданию портов, госинвестиции в морскую инфраструктуру стали сокращаться, и сегодня, где и что строить, определяет в основном бизнес, а роль государства резко снизилось. В новых условиях стало гораздо сложнее реализовывать крупные проекты.

- Порты, как и люди, не похожи друг на друга, даже если одинаковая структура грузооборота… Взять, к примеру, Восточный и Владивосток – они совершенно разные по оборудованию. Восточный – «молодой» и считается незаконченной стройкой. Порты во Владивостоке и в его окружении можно развивать, создавать новые мощности, строить технопарки, - комментирует руководитель отдела портов Тамара Патракова. – Их развитие зависит от грузовой базы. Недавно мы сделали предпроектную проработку развития Зарубина до 70 млн тонн грузооборота. Но это транзитные грузы Китая, которые должны прийти в порт через пункт пропуска по железной и автодороге. А инфраструктура пока не готова к таким объемам. Еще бы железная дорога расшивала вовремя узкие места и сдерживала рост тарифов…

Полный пакет

ДНИИМФ старается поддерживать полный спектр услуг для морской отрасли, как бы сложно это ни было и несмотря на катастрофическое сокращение гражданского флота.

В теплотехнической лаборатории, сертифицированной Российским морским регистром судоходства и «Росаккредитацией», оказывают услуги не только судовладельцам, но и промышленным, в том числе энергетическим, предприятиям. Здесь проверяют качество смазочных материалов и топлива, балластных вод, проводят множество других необходимых исследований. Сюда в случае аварий на морских судах обращаются за экспертизой страховые компании.

В области безопасности мореплавания ДНИИМФ является признанной организацией по безопасности морских перевозок навалочных грузов в РФ.

Последний заказ на проектирование судов был сделан в 2010-11 годах, в рамках подготовки к саммиту АТЭС, когда потребовались баржи для транспортировки фрагментов строящихся мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский. По данным Российского морского регистра судоходства, на Дальнем Востоке эксплуатируется всего около 1800 судов всех типов и назначений, включая баржи. За год в регионе строится в среднем одно судно.

Нефтебазы, храмы и… казино

ДНИИМФ достаточно быстро перестал быть чисто отраслевым институтом. Надо было строить не только порты, но и дома для моряков, промышленные объекты, а проектных организаций в регионе не хватало. И институт стал расширяться. Первые жилые дома по его проектам были построены в 30-е годы XX века. В начале 80-х новый отдел по объемам работ и количеству занятых там людей не уступал отделам традиционной морской специализации. В 1987 году из него выделились на два новых самостоятельных отдела.

Так, отдел спецработ сегодня занимается предпроектной подготовкой, разработкой проектной и рабочей документации, ведет авторский надзор за строительством, участвует в прохождении госэкспертизы и получении необходимых согласований. Им спроектированы практически все нефтебазы в Приморье, причалы для приемки грузов к саммиту АТЭС на мысе Поспелова на острове Русском, выполнено технологическое обеспечение реконструкции нефтепирса для «Роснефти» в Находке. Сейчас здесь готовят рабочую документацию третьей очереди угольного терминала в порту Восточном, после чего его грузооборот вырастет в 1,5 – 2 раза.

- Коллектив у нас замечательный, есть и старшее поколение, и молодежь, которой мы стараемся передать свой опыт участия в реконструкции и перевооружении существующих портовых и промышленных объектов. Работы хватает, ведь в регионе практически не осталось проектных институтов по этому профилю, - говорит руководитель отдела Татьяна ГЛАЗНЕВА.

А в комплексном отделе строительного проектирования в 2010 – 2012 гг. работали над «морским фасадом Владивостока», проектировали краевой Пенсионный фонд, отель «Гавань», реконструкцию Президентского кадетского училища и др.

В выпущенном к юбилею института каталоге объектов, построенных по проектам ДНИИМФ, большую часть занимают выполненные отделом проектирования жилищного строительства. Среди них немало тех, что украшают Владивосток. Кинотеатр «Уссури», краевой Пенсионный фонд, храм в Покровском парке, новый корпус мединститута, а уж жилых высоток и не перечесть. Немало их и в других городах края. В Артеме сейчас возводится комплекс из трех высотных зданий, первая 25-этажка сдана год назад, вторую строители обещают сдать осенью. А рядом большой супермаркет и многоярусная парковка.

Отдел выполнил проект планировки игорной зоны (ИКРЗ «Приморье»). Площадь в 643 гектара была разбита на участки, определено, где и что нужно строить, какую инфраструктуру создать. И первая гостиница с казино Tigre de Cristal построена по его проекту.

В отделе много молодежи, а руководит им Светлана ОНУЧИНА. Училась в Омске на архитектора, и, получив диплом с отличием, попросилась на Дальний Восток.

- Я работаю в институте 20 лет, а вообще средний возраст сотрудников отдела - чуть за 30. Молодежь подобралась очень ответственная, - говорит она. - Я с удовольствием беру в отдел специалистов после института. Считаю, что хороший опыт освоения специальности - экспертиза проекта! Когда устраняешь замечания по нему, все отлично запоминается.

В портфеле отдела 38 заказов, что обеспечит полную загрузку до конца 2017 года. Завершается подготовка проекта нового микрорайона в Вольно-Надеждинском. Здесь будет отработана технология строительства домов из китайских панелей. Их производят в Шанхае, они уже готовые, с утеплением, и не нужно потом навесной фасад делать, что убыстряет строительство. И на стыках не текут, как в наших панельных домах. ДНИИМФ с китайскими партнерами построят первый дом, пройдут его экспертизу, и тогда проект станет типовым.

Человеческий фактор

В институте очень бережно относятся к кадрам и не торопятся провожать ценных специалистов «на заслуженный отдых». Редчайший случай по нынешним рыночным временам. И это принципиальная позиция генерального директора Ярослава Николаевича Семенихина.

- Проектировщик - особая специальность, здесь нужно вникать в область смежных наук и технологий. Нужны годы, чтобы из выпускника даже самого продвинутого вуза сделать настоящего аса, и рядом должны быть опытные, знающие свое дело до тонкостей профессионалы, - говорит он.

Поэтому в институте есть люди, чей рабочий стаж - 40 и даже… 50 лет. Так, Тамара Патракова пришла в отдел портов в 1963 году! Сейчас ее называют не иначе как «крестной матерью дальневосточных портов». А первым ее проектом был порт в Рудной Пристани.

Заглянуть за горизонт

В 2010 году отдел развития судоходства переименовали в отдел развития транспорта, так как масштаб его исследований стал шире. Здесь занимаются исследованиями и разработками, связанными с развитием экономики и транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и АТР, включая консалтинг.

Сегодня он активно сотрудничает с зарубежными институтами и международными организациями в области международных транспортных коридоров, логистических систем и интегрированных транспортных пространств в АТР. ДНИИМФ вовлечен в работу «Расширенной туманганской инициативы», ЭСКАТО ООН. Идет постоянное плодотворное сотрудничество с институтами из Японии, Республики Корея, Китая, Монголии, США. Наблюдается повышенный интерес к региону, с точки зрения приложения своих сил, у бизнеса из этих стран. В прошлом году ДНИИМФ и Корейский Eximbank заключили партнерское соглашение, чтобы оценивать проекты, в которых корейский бизнес собирается участвовать на Дальнем Востоке.

- Экономика - не простая сумма отдельных бизнесов, а системное взаимодействие. Транспортная система - не только способ зарабатывать деньги и обслуживать экономику, но и инструмент создания условий для развития экономики. Мы надеемся, нас больше будут привлекать к решению таких стратегических задач, - говорит начальник отдела Михаил ХОЛОША.

Ирина ДРОБЫШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.