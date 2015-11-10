Экологию сливают за борт

Акватория Свободного порта Владивосток пока далеко не эталон чистоты

Федеральные контролирующие органы, призванные реагировать на загрязнения окружающей среды и, в частности, морской акватории, часто оставляют без внимания представляемые им факты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, по непонятной причине они не реагируют на данные отдела спутниковой океанологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, который имеет многолетний опыт работы с космическими снимками российских и иностранных спутников. Они не выезжают на участки, где спутниковые радиолокационные станции фиксируют загрязнения, не занимаются оперативным отбором проб и, соответственно, поиском и наказанием виновников загрязнений.

Странная позиция на фоне особого внимания, уделяемого сегодня состоянию прибрежных акваторий южной части Приморья и в особенности залива Петра Великого, причем не только со стороны краевых властей, но и Минвостокразвития и Минприроды. Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал особую роль, какая должна отводиться экологии в социально-экономическом развитии края. «Руководство края и в дальнейшем будет поддерживать передовые, экологичные проекты», - отметил губернатор на недавнем международном экологическом форуме «Природа без границ».

- С помощью европейского спутника за этот год мы собрали неопровержимые факты загрязнения залива Петра Великого, причем в ряде случаев на снимках видно и судно, которое может быть источником конкретного загрязнения, - говорит заведующий отделом спутниковой океанологии ТОИ Леонид МИТНИК.

В октябре 2014 г. Европейским космическим агентством (ЕКА) был запущен спутник Sentinel-1A с РСА на борту. Подобных приборов на российских спутниках нет.

- Колоссальное достоинство европейского спутника в том, что его данные предоставляются бесплатно, - говорит ученый. - РСА работает в нескольких режимах, в которых меняется ширина полосы обзора локатора, тип поляризации при излучении и приеме, а также пространственное разрешение. ЕКА регулярно включает РСА спутника над рядом районов российского Дальнего Востока, в том числе над о. Сахалином, шельфом Охотского моря, над Татарским проливом и зал. Петра Великого Японского моря. Доступ к базе данных свободный после процедуры авторизации. Кадр охватывает участок поверхности Земли размером примерно 250 на 188 км, что позволяет наблюдать почти всю акваторию залива Петра Великого. За период с 18 февраля по 16 октября 2015 года нами было получено 16 кадров. На пяти из них зарегистрированы темные пятна, обусловленные, вероятнее всего, нефтепродуктами. Основой для обнаружения нефтяных загрязнений является то, что нефтепродукты гасят мелкомасштабное волнение - источник рассеяния назад радиолокационного сигнала. В результате на изображении мы видим темные пятна и полосы. Если мы видим на снимке светлую точку, это судно, которое может быть источником загрязнения. Хочу заметить, что пространственное разрешение спутниковых данных очень хорошее. Эти изображения могут быть получены независимо от того, день это или ночь, есть ли облачность или ее нет.

Общая площадь зарегистрированных с февраля по октябрь в заливе Петра Великого пятен составила 121,5 км2. Загрязнение отмечено на рейде порта Владивосток, в Уссурийском заливе, на юге Амурского залива, в районе п-ова Гамова, возле о. Аскольда и в открытой части Петра Великого (смотри рисунки).

- Максимальный нефтяной разлив наблюдался 22 сентября 2015 г. в восточной части залива. 23 октября мы зафиксировали большой темный след, который начинается недалеко от ДВФУ. 17 августа этого года недалеко от зоны Морского заповедника и морской экспедиционной станции ТОИ в бухте Витязь зафиксировано три пятна с суммарной площадью 4,5 км кв. Американский спутник «Аква» в нашей 50-мильной зоне, где нельзя сбрасывать загрязненные воды, зафиксировал пятно площадью 70 км кв.

Информация об этих пятнах была немедленно послана учеными в контролирующие органы, но никакой реакции не последовало. Хотя все они находятся вблизи от южного побережья Приморского края и могут быть оперативно проконтролированы, взяты пробы воды, можно и застать судно - возможный источник загрязнения - и взять пробы воды из танков.

- Виновник должен понести ответственность, - считает Леонид Митник. - Мы знаем, что приняты хорошие постановления, сказаны хорошие слова, что океан - это богатство, океан без границ, а ситуация не меняется, более того, возможно она становится хуже. Наша позиция должна быть активной.





Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.