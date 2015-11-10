Свободный порт может стать еще и нефтедобывающим

Приморье может стать еще одним российским регионом, где будут добывать нефть и газ

Специалисты находят в Приморском крае все больше признаков, по которым диагностируются залежи углеводородов. Не исключено, что через какой-нибудь десяток лет акваторию залива Петра Великого украсят нефте- и газодобывающие платформы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По сведениям, которыми располагает деловая газета «Золотой Рог», недавно Приморье посетила делегация российско-вьетнамской нефтедобывающей компании «Вьетсовпетро». По некоторым данным, нефтяники встречались с дальневосточными учеными и другими ответственными лицами на предмет начала исследовательских работ, в частности, на шельфе залива Петра Великого.

Вспомним, что в большую нефть Сахалина тоже не сразу поверили. Ученые Тихоокеанского океанологического института, которые в свое время с помощью газохимических методов обосновали точное место для постановки бурения на одном из известных сегодня месторождений на шельфе Сахалина, доказывают перспективность шельфа и суши Приморского края.

Ученые Академии наук почти не сомневаются в наличии месторождений нефти в триасовых залежах Приморского края. Не прекращающиеся в последние годы исследования позволили получить дополнительные свидетельства того, что территория края и прилегающий шельф перспективны на активные поиски углеводородов, и в первую очередь - нефти.

Провинциальное клеймо

Как-то уже принято не связывать Приморье ни с большими запасами золота, ни с месторождениями углеводородов. Еще в советские годы сложилось мнение, что территория Приморского края не перспективна ни на то, ни на другое. Такой пессимистичный взгляд на Приморье геологи - поисковики связывают с элементарным недостатком данных. Настоящие поиски и того, и другого в крае не велись. Приморье - провинция полиметаллического сырья, и точка, таков был взгляд на минеральную базу края. Основное внимание государства было приковано к северу Дальнего Востока и Сибири, где в середине прошлого века нашли большое золото, нефть и газ. В эти регионы и были направлены государственные деньги для тщательных геологоразведочных работ.

Сегодня горнодобывающая промышленность пожинает плоды геологических открытий тех лет. А Роснедра продолжают выделять федеральное финансирование на поддержку минерально-сырьевой базы золота и углеводородов все тех же территорий. Приморский край по-прежнему обделен в финансировании поисковых работ на эти минеральные ресурсы. Нельзя сказать, что совсем, но поиски углеводородного сырья по линии Минприроды здесь еще и не начинались. Чиновники министерства не видят в крае серьезных предпосылок для будущих открытий.

С большой долей скепсиса к приморским недрам относятся и нефте- и газодобывающие компании. Самые крупные и финансово сильные не видят целесообразности вкладывать деньги в неизвестность потому, что, во-первых, сконцентрировали в своих портфелях большинство действующих лицензий. А во-вторых, им не интересны запасы менее 100 млн т. С большой долей условности в Приморье прогнозные ресурсы - что далеко не запасы - оцениваются пока в диапазоне от 10 до 150 млн т. В процесс вмешался и экономический кризис, который вынуждает многие компании сворачивать действующие инвестиционные программы, отодвигая на неопределенный срок новые.

Кое-что накопали

В 2012 году ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» из Санкт-Петербурга приступило к проведению государственного мониторинга состояния недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории. Работы выполнялись в рамках государственного контракта, заключенного между институтом и департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (департамент «Моргео») Федерального агентства по недропользованию РФ.

Опустим детали и обратимся к выводам. В результате экспедиции 2012 года были выявлены участки газонасыщенных донных отложений, газовых куполов на поверхности дна и выходов газа в водную толщу, которые хорошо коррелируют с аномалиями метана в воде и донных отложениях. Газогеохимические аномалии сопоставляются в плане с сетью разрывных нарушений, что может свидетельствовать о поступлении газовых эманаций через системы разломов, следует из данных отчета комплексной партии «ВНИИОкеангеология».

В 2013 году в связи с уменьшением финансирования «ВНИИОкеангеология» не проводил морские геофизические исследования. Работы были сосредоточены на совместных с Тихоокеанским океанологическим институтом (ТОИ ДВО РАН) газогеохимических исследованиях проб донных осадков и воды. Во всех пробах определялись содержания ароматических углеводородов, позволившие сделать следующий вывод: «Основной интерес шельфовая часть изучаемой площади представляет своей потенциальной нефтегазоносностью».

Как следует из материалов отчета экспедиции 2013 года, «по предварительной оценке на основе сейсморазведочных работ и бурения, ресурсы возможного содержания углеводородов в осадочной толще находятся в пределах 10-150 млн тонн. Это немного, но отработка здесь даже мелких месторождений нефти и газа может быть экономически целесообразна в условиях удаленности от нефтегазодобывающих регионов России и хорошей инфраструктурной развитости Приморского края близ Владивостока». От себя добавим: и в связи с наличием в крае магистральных нефте- и газопроводов.

Дно уходит из под ног

Еще ученые в процессе работ акцентировали внимание на тектонической активности данного района. «Аномалия гелия в западной части Амурского залива свидетельствует о сейсмотектонической активности Уссурийского разлома в настоящее время», - следует из материалов отчета, а «аномалия водорода, установленная в центральной части Амурского залива говорит о глубинном источнике газа. Прибрежно-шельфовая зона залива Петра Великого имеет активную блоковую геологическую структуру. Неизвестно, как себя поведут во время землетрясений газонасыщенные отложения, вероятны большие выбросы газов и провалы осадков». Так может, углеводороды перспективнее?

Ни в коем случае не пытаемся кого-то напугать полученными выводами, но факты - вещь упрямая. И просто игнорировать их нельзя. Постараемся представить профессиональное объяснение, почему.

Доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом геологии и геофизики Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анатолий ОБЖИРОВ считает, что интерес в Приморском крае представляют 8 участков, где прослеживаются хорошие аномальные зоны, позволяющие говорить о наличии углеводородов.

Лаборатория газогеохимии ТОИ ДВО РАН изучает распределение природных газов в заливе Петра Великого и на окружающей суше около 20 лет. Определялись углеводородные газы - метан, этан, пропан и бутан, углекислый газ, водород, гелий, кислород, азот.

- Этот комплекс газов является хорошим индикатором различных геологических и экологических процессов и характеристик, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» Анатолий Обжиров. - Аномальные концентрации углеводородных газов показывают возможное наличие нефтегазовых залежей, присутствие высоких концентраций водорода и гелия является индикатором зон разломов и их сейсмической активности, углекислый газ характерен для интрузивных комплексов.

В районе побережья Шкотовского района серьезные потоки углеводородов еще в прошлом столетии обнаружила Надеждинская гидрогеологическая экспедиция, что предполагает наличие здесь палеобассейна. Сюда выходит Шкотовское плато, где такие потоки обнаружены на суше. В Бикинском районе найдена хорошая структура, и так далее.

- Продолженные нашей лабораторией в 2014 году исследования показали, что в скважинах, расположенных на побережье Шкотовского района, содержание метана в воде превысило фоновое в 100 тысяч раз, - рассказывает Анатолий Обжиров. - Следует отметить, что кроме метана в этих скважинах обнаружены аномалии тяжелых углеводородов (С2-С4) и углекислого газа. Возможно, в этом регионе существует подземный палеобассейн с нефтегазосодержащими породами и дайками изверженных пород. Это говорит о том, что в зоне сейсмически активных разломов возможны прорывы углеводородных и углекислого газа из нижних горизонтов пород к поверхности. Эти данные характеризуют возможную опасность прорыва газа (метана, углекислого газа) к поверхности и (или) в жилые и технические сооружения. Поэтому в этом регионе опасно нарушать даже верхний слой почвы и донных осадков.

КСТАТИ

«Нефтяные» деньги растворились в бюджете

Было бы несправедливо не напомнить, что лет пять назад геологам и ученым из Приморья удалось убедить комиссию «Роснефти» профинансировать проведение в крае так недостающих для поисков нефти геофизических исследований.

Деньги были выделены, о какой сумме идет речь, источник информации не уточняет. Средства были направлены на счета администрации Приморского края.

Бывший губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН знал об их целевом назначении, но закрыл ими какую-то текущую бюджетную дыру. Правда, бывший губернатор пообещал вернуть деньги на исследования после того, как улучшится платежный баланс. А вскоре Дарькин ушел в отставку, и выделенные средства так где-то и растворились...