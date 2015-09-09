Приморью добавят угольной пыли

Инвесторы порта «Вера» рисуют заманчивые перспективы экономической выгоды, но обходят стороной экологические моменты

Инвесторы угольного терминала «Порт Вера» ответили на вопросы экспертов Общественного экологического совета при губернаторе Приморского края. Главным стал вопрос о том, почему проект терминала не предусматривает закрытых складов хранения угля, как того требует постановление губернатора Приморского края для вновь создаваемых производств, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Часть большого проекта

Проект строительства угольного терминала в районе пос. Подъяпольска недалеко от Фокина начинался как небольшой проект, лишенный возможности экспортных поставок угля. После завода в капитал компании госкорпорации «Ростех» в лице ее «дочки» ООО «Ростех - Глобальные ресурсы», проект значительно расширился. «Порт Вера» стал частью большого инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке.

Весь проект предусматривает разработку месторождения угля в Амурской области, строительство обогатительной фабрики, объектов электро- и теплогенерации, углехимии, в т. ч. производство экологически чистого газомоторного топлива. «Порт Вера» станет основным экспортным каналом этого проекта и будет переваливать более 20 млн т угля в год. Другим экспортным каналом проекта станет мостовой переход в районе Нижнеленинское в Еврейской АО – Тунцзян в КНР.

Сырьевой базой инвестиционного проекта «Ростеха» станет потенциально крупнейшее в мире Сугодинско-Ожогинское угольное месторождение в Амурской области с запасами более 2,5 млрд тонн угля. Планируемый объем добычи составит 30 млн тонн угля в год.

Терминал будет востребован рынком

Как считает генеральный директор ООО «Порт Вера» Евгений ДИЕВ, терминал будет крайне востребован при любом развитии рыночной ситуации.

«Аналитиками предполагается, что прирост импорта угля странами АТР в ближайшие 10-15 лет составит более 450 млн тонн в год, - рассказал он на заседании экспертного экологического совета. - В процессе подготовки проекта мы подписали 11 соглашений с угольными компаниями из Сибири, в основном Кузбасса, на перевалку их угля в первые 3-5 лет через работы угольный морской терминал «Порт Вера». Это связано с более поздними сроками освоения Сугодинско-Ожогинского угольного месторождения. В настоящее время на решение земельных вопросов и проектирование потрачено около 1 млрд рублей. Выполнено ТЭО проекта, получена вся исходно-разрешительная документация, в том числе получены техусловия ОАО «РЖД», позволяющие нам провозить по Транссибу до 20 млн тонн угля в год. Получены также техусловия на присоединение объектов порта к энергосетям и водоснабжению.

Угольный терминал включен в схему территориального планирования РФ, как объект федерального значения, и в схему территориального планирования Приморского края. Наш объект включен в Стратегию развития угольной отрасли РФ до 2030 года».

Терминал в классическом исполнении

Проект угольного терминала выполнен в классическом варианте. Предусмотрены выносной пирс с двумя причалами для постановки судов дедвейтом до 175 тыс. тонн, угольный склад, железнодорожный грузовой фронт, административно-бытовая зона. Склад предусмотрен в открытом исполнении, будет закрыта вся транспортировка от момента захода угля на территорию терминала до погрузки в судно, уточнил генеральный директор.

Стоимость проекта оценивается в 39,3 млрд, из них примерно 45%, или около 17 млрд рублей, будет истрачено на создание только железнодорожной инфраструктуры.

- Транспортная составляющая является удорожающим моментом проекта, - рассказал Диев. - Техусловия РЖД предполагают реконструкцию почти 30 км существующей железной дороги. Но, по сути,18 км дороги придется построить заново, плюс две станции и 11 км путей необщего пользования - от станции в г. Большом Камне до терминала.

Инвесторам проекта придется реконструировать две автодороги. Одна - от Фокина до пос. Подъяпольска, на которой надо заново строить все инженерные сооружения. Вторая - от города Большого Камня до пос. Подъяпольского, там уже ведется асфальтирование.

Досье "Золтого Рога": Согласно графику реализации проекта, первая очередь будет запущена в 2018 году, вторая - в 2019 году, выход терминала на проектную мощность намечен на 2020-2022 годы. Инвесторы проекта «Порт Вера» попадают под льготное налогообложение: освобождены от налога на прибыль и на имущество в региональной части на срок 5 и 10 лет. Планируется создать более 1 тыс. рабочих мест на терминале и железнодорожной ветке.

Вопросы экологии остаются под вопросом

Проектом угольного терминала предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. Это строительство очистных сооружений, создание системы аспирации, распыления над углем воды и реагентов с целлюлозой, которые затрудняют выветривание складированного угля, установка ветрозащитных сооружений по периметру складского комплекса высотой 20 м.

Но этих мер может быть недостаточно, считают эксперты. Поэтому задавали Диеву много вопросов. Например, чем мотивирован выбор места. «Обычно угольные терминалы располагают в хорошо закрытых бухтах, ваш же будет на мысе Открытом и подвержен всем возможным природным воздействиям», - заметил Владимир РАКОВ.

- Был просмотрен ряд территорий в Хабаровском и Приморском краях, - ответил генеральный директор порта. - Несмотря на указанные проблемы, здесь есть и очевидные плюсы - это глубоководность и отсутствие льда на акватории. По нашим расчетам, время простоя терминала в течение года составит не более 20%. Для нашего оборота этого достаточно. Технология работы терминала предполагает наличие подобных разрывов, - отметил он.

- Вы не выполнили постановление губернатора о запрете строительства открытых угольных терминалов. Ваш терминал запроектирован как открытый, прокомментируйте, - попросил эксперт Андрей БЕЛОВОДСКИЙ.

- Надо определить, что считать открытым, а что - закрытым, - ответил на это Евгений Диев. - Поскольку это объект федерального значения, то и проектируется он в соответствии с федеральными нормами. Проектировщик проектирует на основе технических регламентов, действующих в РФ. В настоящее время руководящий документ на проектировании морских портов не предусматривает закрытых складов угля. В мире примеры закрытых угольных складов в портах единичны. Основное пыление создается при перегрузке угля, а эти части нашего проекта выполнены в закрытом варианте. Поэтому мы считаем, что в наших действиях нет нарушения постановления губернатора Приморского края, - добавил Диев.

И получил возражение заместителя генерального директора ДНИИМФ Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА:

«Мы считаем этот проект удачным с точки зрения выбора площадки и технических решений, кроме одного: терминал будет стандартный, т. е. открытый. Наше федеральное законодательство говорит о том, что при проведении ОВОС должны рассматриваться и альтернативные варианты достижения целей с использованием лучших существующих технологий. Этот посыл нигде не исполняется. Я не видел ни одного проекта, где был бы разработан основной вариант и альтернативный, который бы показывал, как можно уменьшить загрязнение среды и что из этого вытекает. Мы больше года обсуждаем эту тему. Что мы слышим против закрытых угольных терминалов? Первое, что это очень дорого. При этом никто закрытый вариант не рассматривает. Второе, что они плохо работают. Это ничем, опять же, не подкреплено. Третье, что их строят только на малые объемы, что тоже неверно. Их можно строить на любые объемы. Четвертое, что они взрываются. Нет ни одного факта взрывов закрытых терминалов. Есть способы предотвращения взрывов в закрытых складах, мы разговаривали на эту тему с немцами и китайцами. И пятое, что их нигде не строят. Их строят там, где уголь пылит. И у нас именно уголь пылит, он не пылит летом, а зимой – пылит, и сильно.

Учредителем «Порта Вера» являются Ростехнологии. Если эта госкорпорация не в состоянии решить вопрос так, чтобы уголь не пылил, то с кого спрашивать за экологию?» - спросил Евгений Новосельцев.

Ответа не последовало...

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.