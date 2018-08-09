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Грибы-убийцы и насекомые-зомби исследованы в Приморье
09 Августа 2018, 11:51 | Приморье
Исследования паразитических грибов – организмов-убийц, превращающих насекомых в зомби, впервые за десятки лет прошли на юго-западе Приморья. Кордицепсы, одни из энтомопатогенных грибов, были изучены в заповеднике «Кедровая падь» (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда») специалистами МГУ имени М.В. Ломоносова.
Место исследования было выбрано не случайно. На территории заповедника зафиксировано самое большое разнообразие грибов этой группы на территории России. Во время экспедиций специалисты-микологи собрали для анализа сотни образцов грибов, растущих на насекомых. В результате им удалось идентифицировать сразу 15 видов, которые паразитируют, например, на муравьях, пчелах, жуках и бабочках.
Так, кордицепс однобокий прорастает внутрь тел муравьев и буквально зомбирует жертву, создавая послушную «марионетку». Пораженное насекомое забывает о своих нуждах, покидает сородичей и скитается в поисках благоприятного места для роста своего хозяина.
Добравшись до идеального «жилья», гриб-паразит разрывает связи между мышцами насекомого, обездвиживая его, а затем медленно убивает. После этого из головы жертвы прорастает плодовое тело гриба, и новые смертоносные споры попадают в воздух «в поисках» других хозяев, которых вскоре постигнет та же участь. Стоит отметить, что людям «зомби-апокалипсис» не грозит, так как кордицепцы управляют лишь беспозвоночными животными.
Среди обнаруженных специалистами МГУ видов грибов особенно редкими оказались три, которые были найдены в заповеднике на пауках, личинках жука-щелкуна и взрослой осе.
«Природа юго-западного Приморья поражает богатством флоры и фауны, это очень интересное место для изучения биоразнообразия энтомопатогенных грибов, – отметил Евгений Антонов, магистрант биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – Заповедник «Кедровая падь» обладает уникальными характеристиками температурно-влажностного режима, подходящими как тропическим, так и таежным видам. Здесь можно обнаружить более двух десятков видов кордицепсов, что в разы больше, чем в любом другом регионе на территории России».
Изучение энтомопатогенных грибов имеет большую ценность для науки, играя важную роль в исследовании связей насекомых и грибов. В будущем, вооружившись передовыми научными инструментами, ученые рассчитывают узнать, как организмы без мозга развили способность контролировать животных с мозгом. Так же грибы могут использоваться для контроля численности вредителей сельского хозяйств, кровососущих и других вредных насекомых, поражая их как биопестициды.
Фото - Евгений АНТОНОВ
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