В Приморье строят технопарк для будущих зодчих

При отраслевом строительном институте «ДальНИИС» начала свою работу детско-юношеская школа, нацеленная на воспитание нового поколения приморских строителей и архитекторов. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог»:

Приморская стройка сегодня нуждается в кадровом обновлении. И, чтобы оно состоялось, требуются немалые усилия со стороны государства, профессионалов и общественности. И к этим усилиям сегодня можно отнести в частности создание технопарка «Юный строитель и архитектор» при Дальневосточном научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическом институте по строительству («ДальНИИС»). Эта инициатива находит себе развитие в рамках правительственной "Концепции развития дополнительного образования до 2020 года" и госпрограммы «Развитие образование Приморского края» на 2013-2020 годы». На вопросы «ЗР» об образовательной новации ответила куратор проекта детского технопарка Мария СМОТРИКОВСКАЯ:

- Мария Владимировна, с чем связано создание такого специфического для нас технопарка?

- Эта идея, прежде всего, вызвана необходимостью пропагандирования и профориентирования строительных специальностей среди детей. Задача эта не из простых, потому что строительство, зодчество сами по себе сложны и многогранны. Это и физика, и химия, и история искусств, и дизайн. И много чего еще. Зодчество основано на результатах практически всех наук. И как говорится, «если город строится, значит, он растет». Строители нужны всегда. И строительство, я считаю, это самая актуальная тема, которой стоит заниматься.

- Это, наверное, и привлекательно, потому что стройка у нас в стране всегда была интеллектуальной сферой занятости.

- Конечно. Поэтому при институте «ДальНИИС» сегодня работает постоянно действующая строительная выставка, и она многим интересна. В рамках этой выставки нам давно хотелось создать что-то интерактивное для детей, чтобы, во-первых, оторвать их от компьютеров, а, во-вторых, дать им возможность что-то важное и нужное всем делать своими руками. Не просто смотреть со стороны, а – создавать, созидать. Причем не в тепличных условиях, как собирают конструкторы, а по-настоящему – с глиной, грязью, с настоящими гвоздями, по проекту. Чтобы именно таким образом происходило приобщение детей к настоящему делу, приобретались навыки строительных работ. В прошлом в школьной программе обязательно были уроки труда. Теперь их практически нет. Технопарк – это возможность для пользы развития детей вернуть им эти уроки.

Когда мы приступили к реализации этой идеи, то она сразу же начала обретать совсем другие рамки. Оказалось, что то, что мы собрались делать, нужно и будет востребовано не только детям, начиная с детского сада, но и студентам вузов, которые могут получить возможность практически проявить свои знания. И сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы они могли создавать свои проекты и реализовывать их на площадке нашего технопарка.

То, что у нас уже работает – это, прежде всего, занятия для детей садиковского и младшего школьного возраста в рамках творческой студии, которая уже работает. Лепим домики для выставки, готовимся к глобальным вещам с уклоном на стройку, архитектуру. Для детей постарше – профориентирование в рамках мастер-классов. А для студентов технических и строительных специальностей мы создаем возможности для закрепления знаний, которые они получают в аудиториях. Такая трехуровневая система дополнительного образования нам представляется особенно эффективной.

Мы уже провели ряд мастер-классов для детей и студентов, на которых профессионалы, работающие в строительной и связанной с ней отраслях, рассказывали им о том, как и что делается на стройке. А как научиться работать настоящим инструментом – это им уже можно будет видеть вживую на площадке.

Для начала мы решили, что ребятам надо своими силами построить летнюю веранду и небольшой экодом, в котором будут представлены современные системы оснащения домов – солнечные батареи, канализационные системы и пр. То есть, все, что можно и посмотреть, и потрогать – как это работает, собрать, подключить...

- А что собой сегодня представляет ваша площадка технопарка?

- Действительно, на территории подшефного нам детсада мы создаем площадку, на которой появятся небольшие объекты. Эскизы их уже нарисованы. Помимо экодома и веранды ребятам предстоит отстроить лабиринт, альпийскую горку. Нам сделают модель лифта, «веревочный городок», где каждый ребенок своими руками сможет проверить в действии принцип работы рычага. Будет мастерская. Появится «сухой ручей» – это мобильный ландшафтный дизайн, позволяющий построить, посмотреть, и если не этот «ручей» не нравится, разобрать и построить другой. То есть, дети смогут снова и снова проявлять в этом занятии свою фантазию.

К официальному открытию уже обустроенной площадки мы собираемся сделать «Золотой мост». Это должно быть такое сооружение, чтобы дети сами могли натягивать ванты и руками чувствовать: как такая система моста работает. Ведь, когда они видят большой мост, то многие из них думают, что ванты – это для красоты. А когда им придется самим натягивать веревки и чувствовать вес, то это сразу же будет пониматься совсем по-другому. В принципе это интересно и детям и взрослым.

Сама идея такого моста – из-за границы. Я посещала там подобные детские технопарки, и была просто шокирована: ходила и опробовала действующие там экспонаты. И надо сказать, что собрать своими руками маленький мостик и понять, как работает его система – это интересно и взрослому, даже если тобой уже сделано немало проектов и расчетов, по которым что-то уже построено, а что-то еще строится.

- И сколько детей уже охвачено этой идеей?

- Если говорить о технопарке, то в его строительстве у нас уже принимали участие студенты Приморского политехнического техникума и ДВФУ. Мы надеемся, что эта связь закрепится. Студентам приятно, что то, что они делают – это для детей. При этом они чувствуют себя взрослыми и значимыми, а для первокурсников это особенно важно: что они что-то сами придумали и сделали.

Сейчас у нас в основном занимаются дети из наших подшефных детского сада и школы, которые могут посещать занятия как постоянные регулярные группы. Но мы нацелены привлекать детей и со всего Владивостока и с края, особенно из школ и детских лагерей.

- А как у вас налажено информирование, что, например, у вас состоится завтра?

- Пока что мы просто договариваемся, и нам организованно привозят детей.

- Создание такого детского технопарка не может обойтись без денег, без каких-то «натуральных» вкладов стройматериалами, своим трудом и пр. Кто помогает вам в этом деле?

- Действительно, наш технопарк – это не бизнес, а некоммерческая вещь. И началом осуществления нашей идеи послужил грант от общественного фонда Константина БОГДАНЕНКО «Энергия участия».

Компания «Трилитон», которая проводила у нас занятия с детьми, подарила бетономешалку. Теперь сами будем получать цемент и раствор. Другая компания пообещала нарезать кубиков, из которых дети станут складывать дома. На сегодня у нас четыре инвестора, которые участвуют в строительстве технопарка. Кроме того, работают волонтеры.

Для посетителей технопарка все-таки определена небольшая коммерческая цена. Я считаю, что от этого вполне можно и отказаться, если наш проект станет частью

государственной образовательной системы. Мы готовы разрабатывать необходимую программу и осуществлять ее. Мы надеемся, что привлечем к этому делу государство и общественность. Такие вещи, как развитие детей, их профориентирование, по-моему, должны быть не ниже, чем на уровне государства. К тому же, те вещи, которые мы можем преподавать, интересны всем. И мы в рамках этого проекта стараемся быть шире и интереснее.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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