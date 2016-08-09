www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 63.76 р.
EUR: 72.06 р. 10 CNY: 96.18 р.
Индексы ( )

1998,59 | -0,66%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Наука
Наука и образование
Распечатать

В Приморье строят технопарк для будущих зодчих

09 Августа 2016, 12:35 | Приморье

При отраслевом строительном институте «ДальНИИС» начала свою работу детско-юношеская школа, нацеленная на воспитание нового поколения приморских строителей и архитекторов. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог»:

Приморская стройка сегодня нуждается в кадровом обновлении. И, чтобы оно состоялось, требуются немалые усилия со стороны государства, профессионалов и общественности. И к этим усилиям сегодня можно отнести в частности создание технопарка «Юный строитель и архитектор» при Дальневосточном научно-исследовательском, проектно-конструкторском и технологическом институте по строительству («ДальНИИС»). Эта инициатива находит себе развитие в рамках правительственной "Концепции развития дополнительного образования до 2020 года" и госпрограммы «Развитие образование Приморского края» на 2013-2020 годы». На  вопросы «ЗР» об образовательной новации ответила куратор проекта детского технопарка Мария СМОТРИКОВСКАЯ:

- Мария Владимировна, с чем связано создание такого специфического для нас технопарка?

- Эта идея, прежде всего, вызвана необходимостью пропагандирования и профориентирования строительных специальностей среди детей. Задача эта не из простых, потому что строительство, зодчество сами по себе сложны и многогранны. Это и физика, и химия, и история искусств, и дизайн. И много чего еще. Зодчество основано на результатах практически всех наук. И как говорится, «если город строится, значит, он растет». Строители нужны всегда. И строительство, я считаю, это самая актуальная тема, которой стоит заниматься.

- Это, наверное, и привлекательно, потому что стройка у нас в стране всегда была интеллектуальной сферой занятости.

- Конечно. Поэтому при институте «ДальНИИС» сегодня работает постоянно действующая строительная выставка, и она многим интересна. В рамках этой выставки нам давно хотелось создать что-то интерактивное для детей, чтобы, во-первых, оторвать их от компьютеров, а, во-вторых, дать им возможность что-то важное и нужное всем делать своими руками. Не просто смотреть со стороны, а – создавать, созидать. Причем не в тепличных условиях, как собирают конструкторы, а по-настоящему – с глиной, грязью, с настоящими гвоздями, по проекту. Чтобы именно таким образом происходило приобщение детей к настоящему делу, приобретались навыки строительных работ. В прошлом в школьной программе обязательно были уроки труда. Теперь их практически нет. Технопарк – это возможность для пользы развития детей вернуть им эти уроки.

Когда мы приступили к реализации этой идеи, то она сразу же начала обретать совсем другие рамки. Оказалось, что то, что мы собрались делать, нужно и будет востребовано не только детям, начиная с детского сада, но и студентам вузов, которые могут получить возможность  практически проявить свои знания. И сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы они могли создавать свои проекты и реализовывать их на площадке нашего технопарка.

То, что у нас уже работает – это, прежде всего, занятия для детей садиковского и младшего школьного возраста в рамках творческой студии, которая уже работает. Лепим домики для выставки, готовимся к глобальным вещам с уклоном на стройку, архитектуру. Для детей постарше –  профориентирование в рамках мастер-классов. А для студентов технических и строительных специальностей мы создаем возможности для закрепления знаний, которые они получают в аудиториях. Такая трехуровневая система дополнительного образования нам представляется особенно эффективной.

Мы уже провели ряд мастер-классов для детей и студентов, на которых профессионалы, работающие в строительной и связанной с ней отраслях, рассказывали им о том, как и что делается на стройке. А как научиться работать настоящим инструментом – это им уже можно будет видеть вживую на площадке.

Для начала мы решили, что ребятам надо своими силами построить летнюю веранду и небольшой экодом, в котором будут представлены современные системы оснащения домов – солнечные батареи, канализационные системы и пр. То есть, все, что можно и посмотреть, и потрогать – как это работает, собрать, подключить...

- А что собой сегодня представляет ваша площадка технопарка?

- Действительно, на территории подшефного нам детсада мы создаем площадку, на которой появятся  небольшие объекты. Эскизы их уже нарисованы. Помимо экодома и веранды ребятам предстоит отстроить лабиринт, альпийскую горку. Нам сделают модель лифта, «веревочный городок», где каждый ребенок своими руками сможет проверить в действии принцип работы рычага. Будет мастерская. Появится «сухой ручей» – это мобильный ландшафтный дизайн, позволяющий построить, посмотреть, и если не этот «ручей» не  нравится, разобрать и построить другой. То есть, дети смогут снова и снова проявлять в этом занятии свою фантазию.

К официальному открытию уже обустроенной площадки мы собираемся сделать «Золотой мост». Это должно быть такое сооружение, чтобы дети сами могли натягивать ванты и руками чувствовать: как такая система моста работает. Ведь, когда они видят большой мост, то многие из них думают, что ванты – это для красоты. А когда им придется самим натягивать веревки и чувствовать вес, то это сразу же будет пониматься совсем по-другому. В принципе это интересно и детям и взрослым.

Сама идея такого моста – из-за границы. Я посещала там подобные детские технопарки, и была просто шокирована: ходила и опробовала действующие там экспонаты. И надо сказать, что собрать своими руками маленький мостик и понять, как работает его система – это интересно и взрослому, даже если тобой уже сделано немало проектов и расчетов, по которым что-то уже построено, а что-то еще строится.

- И сколько детей уже охвачено этой идеей?

- Если говорить о технопарке, то в его строительстве у нас уже принимали участие студенты Приморского политехнического техникума и ДВФУ. Мы надеемся, что эта связь закрепится. Студентам приятно, что то, что они делают – это для детей. При этом они чувствуют себя взрослыми и значимыми, а для первокурсников это особенно важно: что они что-то сами придумали и сделали.

Сейчас у нас в основном занимаются дети из наших подшефных детского сада и школы, которые могут посещать занятия как постоянные регулярные группы. Но мы нацелены привлекать детей и со всего Владивостока и с края, особенно из школ и детских лагерей.

- А как у вас налажено информирование, что, например, у вас состоится завтра?

- Пока что мы просто договариваемся, и нам организованно привозят детей.

- Создание такого детского технопарка не может обойтись без денег, без каких-то «натуральных» вкладов стройматериалами, своим трудом и пр. Кто помогает вам в этом деле?

-  Действительно, наш технопарк – это не бизнес, а некоммерческая вещь. И началом осуществления нашей идеи послужил грант от общественного фонда Константина БОГДАНЕНКО «Энергия участия».

Компания «Трилитон», которая проводила у нас занятия с детьми, подарила бетономешалку. Теперь сами будем получать цемент и раствор. Другая компания пообещала нарезать кубиков, из которых дети станут складывать дома. На сегодня у нас четыре инвестора, которые участвуют в строительстве технопарка. Кроме того, работают волонтеры.

Для посетителей технопарка все-таки определена небольшая коммерческая цена. Я считаю, что от этого вполне можно и отказаться, если наш проект станет частью  

государственной образовательной системы. Мы готовы разрабатывать необходимую программу и осуществлять ее. Мы надеемся, что привлечем к этому делу государство и общественность. Такие вещи, как  развитие детей, их профориентирование, по-моему, должны быть не ниже, чем на уровне государства. К тому же, те вещи, которые мы можем преподавать, интересны всем. И мы в рамках этого проекта стараемся быть шире и интереснее.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Автор:
Теги: строитель  ДальНИИС  архитектор  технопарк 











Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru