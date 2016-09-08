Владивосток окунулся в инновации

Во Владивостоке 8 сентября в яхт-клубе "7 футов" состоялась технологическая конференция Startup Village by THE SEA. Мероприятие включало конкурс стартапов Дальнего Востока, менторскую программу от ведущих европейских специалистов акселератора Startup Sauna. Также с участниками и гостями делились своим опытом успешные предприниматели и действующие резиденты Фонда "Сколково", сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Технологическая конференция Startup Village состояла из двух частей. Первая – это конкурс стартап проектов. Лучшие команды стартаперов получили возможность поработать с менторами из акселератора Startup Sauna и "прокачать" свой проект. "Коучи акселератора выступают как наставники, которые советуют участникам, как доработать свои стартапы, чтобы они стали более перспективными", – рассказала Алина СУСЛОВА, продюсер и организатор Startup Village by THE SEA.

Также победителей конкурса ожидала денежная премия и возможность принять участие в крупнейшей стартап-конференции Slush, которая пройдет в Финляндии. "Мир технологий интернациональный, а из Владивостока достаточно тяжело вырваться потому, что он отдален от Европы. И благодаря победе в конкурсе, у стартаперов появится шанс не только познакомиться с инвесторами и увидеть уровень других проектов, но и стать частью мирового стартап-сообщества", – говорит Суслова.

"Я давно участвую в подобных мероприятиях, которые дают отличную возможность продвинуть мой проект, – поделился участник конкурса Александр ГАНЮШКИН. – Благодаря презентациям, я тренируюсь, учусь и знакомлюсь с новыми людьми".

Вторая часть мероприятия включала дискуссионную сессию "Дальний Восток 3000" и сессию "Ломая шаблоны", которая прошла в формате Inspiration talks, "беседы, которые вдохновляют". Перед аудиторией выступили спикеры, достигшие серьезных успехов в инновационном бизнесе.

"Цель нашего мероприятия — вдохновить молодых ребят, которые занимаются наукой на Дальнем Востоке, на примере успешных кейсов и при поддержке именитых менторов научить коммерциализировать свои разработки, идеи и продукты", – пояснила Алина Суслова.

Кроме возможности познакомиться с технологиями будущего, участники получили шанс расширить свою сеть контактов и обменяться опытом друг с другом в рамках нетворкинга, который являлся одним из главных приоритетов мероприятия.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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