Подводные роботы ДВО РАН проведут учет биоресурсов Тихого океана

Подводные аппаратные комплексы для учета морских биологических объектов разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Исследование проводится в рамках реализации в ДВФУ мегагранта Российского научного фонда на 2014-2018 годы, который направлен на мониторинг, сохранение и рациональное использование ресурсов Мирового океана. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", в работе по проекту принимают участие сотрудники Школы естественных наук, Школы биомедицины вуза и нескольких академических институтов.

Как рассказал директор Школы естественных наук ДВФУ и Института биологии моря ДВО РАН, академик Андрей Адрианов, перед учеными стоит важная задача — контролировать ресурсы моря и определять, в каком количестве их можно добывать, не нанося ущерба окружающей среде.

«Традиционный подсчет биомассы, который ведется с применением донных тралов и «начерпателей», приводит к гибели большого количества морских организмов, попадающих под изучение. Также эти методы дают большие погрешности в результатах, — пояснил Андрей Адрианов. — В рамках реализации гранта мы отработали новую технологию применения робототехнических комплексов для учета морских организмов. Подводный аппарат может анализировать биомассу на любой глубине и площади, при любой температуре и на любом донном ландшафте, что позволяет реально оценить запасы морских ресурсов и понять, сколько из них можно добывать без последствий для природы».

По словам ученого, робот двигается над морским дном по заданному направлению и, делая с помощью видеосистемы по два кадра в секунду, автоматически выдает общую картину расположения ежей, звезд, моллюсков и других объектов. Встроенные сканирующие приборы позволяют не только считать, но и оценивать их объем и размеры. Академик отмечает, что использование таких технологий гораздо выгоднее, эффективнее и безопаснее традиционных, а саму новинку ученые уже опробовали в нескольких экспедициях в дальневосточных морях.

Наряду с этим, в ходе реализации гранта исследователи отрабатывают технологии аквакультурного производства, а конкретно — выращивания молоди Камчатского краба в лабораторных условиях, экспресс-диагностики загрязняющих веществ в морской воде и живых организмах, применения генетических методов при выращивании биоресурсов. Также по итогам глубоководной экспедиций в гидробионтах были открыты ранее не известные, новые типы жирных кислот. По предварительным оценкам специалистов, биологическая активность этих веществ имеет большие перспективы для применения в медицине.

Уже в середине августа ученые ДВФУ и ДВО РАН планируют отправиться за новыми данными о биоразнообразии подводного мира. Очередная экспедиция будет проходить в самой глубоководной части Северо-Западной Пасифики — в районе Курило-Камчатского желоба, глубины которого достигают 10,5 километров.