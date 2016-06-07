Море очистит марикультура

Приморские ученые настаивают на более широком использовании морских организмов для очистки акваторий

По данным Центра по мониторингу и загрязнению окружающей среды Приморского ФГБУ ГМС, последние пять лет концентрация нефтяных углеводородов в донных отложениях бухты Золотой Рог во Владивостоке постоянно растет. В 2014 году среднегодовая концентрация нефтепродуктов превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 220 раз, в 2015 году - в 210 раз. На отдельных участках загрязнение донных отложений превышает ПДК в 312 раз. Повсеместно зафиксированы повышенные концентрации ртути, меди, кобальта и свинца. Содержание ртути составляет от 1,3 до 4 ДК. Поверхностные воды бухты Золотой Рог покрыты нефтяными пятнами, площадь которых занимает от 41 до 100%, и плавающим мусором, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В целом экологическое состояние бухты Золотой Рог оценивается как неудовлетворительное. Между тем это одна из живописных бухт краевого центра, одна из туристических достопримечательностей Владивостока. Более того, эта бухта располагается в самом его центре, поэтому не заметить в ней мусор просто невозможно.

Заливы засыпает углем

Экология морских акваторий и побережий Приморского края, особенно его самой населенной южной части, давно вызывает тревогу. Многие вопросы, связанные с их загрязнением и очисткой, решаются в соответствии с государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Главный научный сотрудник лаборатории морской токсикологии Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ считает, что для принятия срочных мер по защите акваторий Приморскому краю нужен специализированный институт экологических проблем.

- Ситуация острая, - рассказал ученый в интервью газете «Золотой Рог», - если пострадает морская экосистема, то она пострадает навсегда… И таким негативным примером служит бухта Золотой Рог, ее уже невозможно восстановить до первоначального состояния. Бухта Золотой Рог - это экосистема, которая существует внутри Владивостока - крупного портового города. Многие годы в нее попадают загрязняющие вещества, и мониторинг показывает, что состояние бухты критическое.

- Владимир Александрович, насколько нам известно, аналогичная угроза нависла над заливом Посьета, который подвергается угольному загрязнению.

- Залив Посьета попал в критическую экологическую ситуацию. Это самый южный по широте и самый теплый залив в России с уникальной фауной. По биологическому разнообразию у нас в стране подобных водоемов больше нет. Здесь еще остались реликтовые виды флоры и фауны, сохранившиеся с древних времен и внесенные в Красную книгу, геологические памятники природы - месторождение лечебных морских сульфидных илов, или грязей, как их называют. Есть единственная в Приморье коса - Назимова, которая, по типу Куршской косы на Балтике, заслуживает того, чтобы стать памятником природы и охраняться. Немало исторических объектов. В заливе Посьета располагается единственный в стране морской заповедник - Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук. За свою уникальность еще в 1974 году бухты залива Посьета были отнесены к памятникам природы регионального значения, и мы считаем, что они достойны присвоения федерального статуса. И конечно же, это привлекательное место для отдыха.

Донные осадки из этого залива содержат частички угля, который по классификации относится к 3-4 классу опасности. Планы по реконструкции расположенного там угольного порта и дальнейшая его эксплуатация могут привести к экологической катастрофе. Одно то, что там планируется сделать протяженный канал для судоходства, уже способно нанести огромный урон акватории. Где гарантия, что коса Назимова, отгораживающая бухту Экспедиции с лечебными грязями, не будет размыта, со всеми вытекающими последствиями. Может наступить реальная экологическая катастрофа. И самое главное, если пострадает морская экосистема, то она пострадает навсегда.

Большую озабоченность вызывает загрязнение морских акваторий вокруг города Находки.

Санитары морских вод

- Нам известно, что у науки есть разработки, позволяющие максимально быстро и эффективно чистить загрязненные акватории с помощью морских организмов.

- Действительно, очистить загрязненные акватории может сама морская биота, которая в них существует. Хороший пример - Амурский залив, который более 100 лет самостоятельно чистит стоки Владивостока и то, что выносит река Раздольная. В заливе все еще есть рыба и ценные донные морские беспозвоночные. Другое дело, что при критическом уровне загрязнения необходимы дополнительные меры. Самый дешевый и простой метод такой помощи - это использование санитарной марикультуры, строительство гидробиотехнических сооружений, искусственных рифов.

Но надо разобраться в путях утилизации органического углерода в воде и на дне, если речь идет, например, об угле или нефти и нефтепродуктах. Сначала переработка тех же капелек нефти или частичек угля ведется на уровне простейших организмов, благодаря которым на них появляется бактериальная пленка. Затем из них формируется органическое вещество, которое усваивается фитопланктоном, и растение за счет световой энергии утилизирует эту органику. Фитопланктон, в свою очередь, поедается зоопланктоном, а это фильтраторы, которые и очищают воду. На дне активными «санитарами» являются двустворчатые моллюски. Образуется такая пищевая цепочка.

- Поясните, каким образом это происходит.

- 21% кислорода в воздухе Земли сформировался за счет «работы» фитопланктона за сотни миллионов лет. В толще морской воды сосредоточены и основные потребители фитопланктона как пищи. Это фильтраторы - представители зоопланктона, как правило мелкие ракообразные, коловратки, личинки беспозвоночных и др. У них есть фильтрационный аппарат и другие приспособления для фильтрации воды. Фильтраторы съедают огромное количество фитопланктона, который, в свою очередь, утилизирует из морской воды растворенную органику и неорганику (нефтяные углеводороды, бытовые стоки, детергенты, минеральные удобрения, фосфаты и нитраты, мочевину и др.), являющиеся основой загрязнения морской акватории.

Другое дело, сможем ли мы использовать в пищу моллюсков, выращенных в загрязненных водах и потребивших вредные вещества. Потребуется делать постоянные анализы. В конце концов, через сельскохозяйственных животных, которым можно скармливать выращенных в грязных водах гидробионтов, непригодных для пищи человека, или через производство удобрений можно эту «отравленную» биомассу использовать. В итоге через такую, более удлиненную, пищевую цепочку мы сможем получить чистую продукцию для человека.

Морские огороды почистят и накормят

- А достаточно ли использовать только промысловые объекты для очистки морских акваторий?

- В дополнение надо оценить не решенные еще проблемы, которые касаются непромысловых объектов, речь идет о бактериопланктоне, фитопланктоне, зоопланктоне, которые утилизируют органику. Возможно, для этого понадобятся еще какие-то эксперименты, анализы. Важно свести к минимуму нарушения, нанесенные природе деятельностью человека, и стараться восполнять нанесенный природе ущерб.

- Владимир Александрович, что в данной ситуации необходимо сделать в первую очередь?

- К сожалению, комплексным изучением и решением экологических проблем серьезно в Приморском крае никто не занимается. Еще в советские времена, например, был создан Институт экологии Волжского бассейна. Он и сейчас существует. Аналогичный институт есть в Сибири. У нас на Дальнем Востоке такого института нет. А между тем строятся громадные планы экономического развития региона, в том числе Приморского края, способные обострить существующие экологические проблемы и создать новые. Комплексно решать их некому.

Немногочисленные экологические лаборатории, что существуют в разных институтах ДВО РАН, не могут с такими задачами справиться. У меня в научной группе всего три человека. Это совсем не тот коллектив, который необходим для решения экологических проблем. А мы как раз занимаемся экотоксикологией, то есть изучаем воздействие вредных веществ - токсикантов - на морские организмы. Как токсин проникает в организмы, в каких органах накапливается, с какой интенсивностью выводится, как при этом происходит рост, развитие, размножение вида. Экотоксикология позволяет сказать, среда деградирует или нет.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Владимир Александрович, а не слишком ли будет затратно внедрение методик очистки морских акваторий с помощью биоорганизмов?

- Нет, это недорого. Взять, например, промысловые объекты - устрицы. В мире устрицы активно культивируются, о них наука знает буквально все. Хорошо известно, как проходит очистка воды через систему устричных рифов, скоплений или банок.

Двустворчатые моллюски отфильтровывают воду в слое воды всего лишь около 10-20 см от дна, но так как при этом ими в скоплениях создаются однонаправленные потоки воды, а также существуют и придонные течения, и вертикальные перемешивания воды (волнами, например), то этот процесс очистки непрерывный и занимает практически весь слой воды от дна до поверхности в мелководных бухтах и заливах. В теплое время года одна взрослая (2-3-летняя и старше) устрица фильтрует воду со скоростью около 10 литров в час. На устричниках, а устрица - это колониальный моллюск, плотность взрослых устриц достигает нескольких сотен особей на квадратном метре дна. Несложно подсчитать, что 100 устриц на квадратном метре дна за сутки очищают 24 кубометра воды.

Для выращивания таких моллюсков рассчитана и экономика. В Японии, например, выращивается 350-400 тыс. тонн устрицы в год, а у нас максимальный объем производства всех видов марикультуры - 20-30 тонн в год. Это несопоставимо мало, а ведь культивирование водных организмов - это самый прямой путь к очистке морских акваторий при получении пищевого продукта. В Приморье прекрасно можно разводить устричники.

Поскольку у нас в крае основными объектами марикультуры являются гребешки, мидии и трепанги, то существуют разработки и по их выращиванию, с расчетами экономической эффективности. Подсчитано, что с одного гектара морской акватории через 1,5 года выращивания в условиях Приморья можно получать продукцию: ламинарии - до 80-100 тонн, устриц и мидий - до 50-60 тонн, гребешка приморского - до 5-10 тонн, трепанга - до 3-5 тонн. Себестоимость выращенной товарной продукции для некоторых видов (по ценам на 2011 год): 1 кг устрицы - 72,8 руб., мидии - 19,7 руб., гребешка - 357 руб. У ламинарии себестоимость самая низкая - около 5-10 руб./кг.

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото Марины Божко. Газета «Золотой Рог», Владивосток.