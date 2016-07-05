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Реки Приморья просят ухода

05 Июля 2016, 17:21 | Приморье

Более пяти тысяч волонтеров в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора очистят более 100 водных объектов и морские побережья Приморья. Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, главная цель акции - развитие чувства ответственности за природу родного края, как части национального природного богатства, а также улучшение состояния водных объектов. Это соответствует и основным положениям краевой государственной программы «Безопасная среда». Подробнее в материале газеты «Золотой Рог».

«После уборки многие из водоемов будут взяты под общественный контроль, что позволит повысить эффективность взаимодействия с органами государственного экологического надзора и оперативно выявлять и устранять факты нарушений на местах», - подчеркнули в ведомстве.

Акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз». К участию в ней подключились более 200 предприятий и учреждений практически всех муниципальных образований Приморья.

Принять участие во всероссийской акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» может любой желающий. Акция проходит с 1 июня по 30 сентября на всей территории Приморского края в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

Отметим, что жители Приморья и ранее участвовали в подобных мероприятиях. Так, в конце апреля 2016 года в Уссурийске волонтеры очистили 4,5 гектара берега Малоказаченского водохранилища, ликвидировав 23 свалки, собрав 12 кубометров мусора, а в Пограничном муниципальном районе вывезли 25 кубометров мусора с береговой линии реки Нестеровка.


 

Весенний рейд специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по рекам, протекающим по территории Владивостока, выявил, что их берега загрязнены мусором. Эксперты осмотрели реки Ишимка, Первая и Вторая речка. Но такую картину можно встретить в руслах других рек края, особенно вблизи населенных пунктов.

Выброс мусора в русла рек приводит к нарушению их пропускной способности и вызывает подтопление берегов не только в периоды больших дождей, отмечают специалисты департамента и считают, что зачастую вина за локальные подтопления подворий, не связанные с обильными осадками, лежит на самих жителях края.

Между тем, конец апреля и первая половина мая отмечены в Приморье частыми дождями. Они уже привели к подтоплению пойм некоторых рек края. По информации департамента гражданской защиты Приморья дожди, прошедшие на прошлой неделе стали причиной подъема уровня воды до 80 см в сутки почти на всех реках, за исключением реки Уссури на участке Кировский - Тарташевка, нижнего течения рек Большая Уссурка и Малиновка, реки Цукановка. А наибольший подъем - до 1,3 метров в сутки - отмечался на реке Партизанская в районе села Фроловка, реках Осиновка, Варфоломеевка, - сообщили в ведомстве.


 

В последние годы в Приморском крае стали регулярно проводиться акции по очистке русел рек в соответствии с программой «Безопасная среда». К участию в них привлекаются все желающие. Практика получила широкое распространение, и дает хорошие результаты. По итогам прошлогодней всероссийской акции по уборке водоемов «Нашим рекам и озерам - чистые берега» Приморский край занял первое место в Дальневосточном федеральном округе. В мероприятии приняли участие более 1,5 тысячи человек из Артемовского, Находкинского, Партизанского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Лесозаводского городских  округов, а также Пограничного, Хорольского, Дальнереченского, Хасанского муниципальных районов.

Фото автора.

На фото: Принять участие во всероссийской акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России» может любой желающий.

Надежда ОКОВИТАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: озеро  река  волонтер 











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