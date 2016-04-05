Приморским ученым дали пять

30 марта на имя директора БПИ ДВО РАН, академика Юрия ЖУРАВЛЕВА поступило письмо из вышестоящей инстанции с просьбой дать свои предложения по совершенствованию экологического законодательства Российской Федерации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Возможно, такие же письма получили и директора других институтов ДВО РАН. Дело в том, что 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 5 января 2016 г. президент РФ Владимир ПУТИН подписал соответствующий указ - №7.

Позднее, в феврале, появился перечень поручений председателя Государственной думы РФ Сергея НАРЫШКИНА (от 18.02.2016 г.), в соответствии с которым комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии затеял мониторинг состояния экологического законодательства РФ и собирает предложения по его совершенствованию. Непосредственно до тех, кто знает ситуацию и мог бы внести действительно грамотные предложения, эта информация дошла за несколько дней до окончания мониторинга.

- Будто задание для Золушки, - с досадой комментирует ситуацию старший научный сотрудник Лаборатории пресноводной гидробиологии Биолого-почвенного института ДВО РАН, член Координационного совета по проблемам экологии Приморского края Татьяна ВШИВКОВА. - Конечно, времени мало, но попробуем что-то подать...

О том, что российское природоохранное законодательство требует изменений, говорят разные специалисты. Общее мнение: оно в России, с одной стороны, самое строгое, а с другой - плохо исполняется. Многие законодательные нормы в этой области противоречат друг другу. Впрочем, обратимся к мнению эксперта.

Член комитета по экологии и природопользованию РСПП Ирина ГОРКИНА согласна с тем, что российское экологическое законодательство несовершенно. В беседе с корреспондентом «Золотого Рога» она отметила, что комитет по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей уже проводил анализ системы регулирования природоохранной деятельности и пришел к неутешительным выводам. В частности, что существующая в России система нормирования воздействия на окружающую среду субъективна и не отражает реального положения дел в этой сфере.

- В стране в последние годы принят целый ряд хороших законов: закон о наилучших доступных технологиях, закон об организации работы по отходам, законы по ООПТ (особо охраняемые природные территории), развитию национальных парков, заповедников, заказников. Рассматриваются вопросы, связанные с прикладными проектами, такими как ликвидация прошлого экологического ущерба в Арктике и на Байкальской природной территории, осуществляются мероприятия по сохранению биоразнообразия и т. д. Однако это отдельные разрозненные попытки решения конкретных экологических проблем, не нацеленные на создание эффективной системы регулирования природопользования и охраны окружающей среды. В настоящее время сфера промышленной экологии регламентирована более чем 800 нормативными правовыми актами, которые пестрят противоречиями, возможностями двойного толкования. Анализ показал, что лишь 60 понятий, используемых в системе правого регулирования, корректны.

В результате у бизнеса по-прежнему отсутствуют экономические мотивации снижать воздействие на окружающую среду, система платежей за загрязнения так и не смогла стимулировать эти процессы. Все решения в области охраны окружающей среды принимаются с большим количеством административных барьеров, которые делают бизнес неконкурентоспособным, удлиняют инвестиционный цикл, создают условия для развития коррупции. И наконец - система регулирования не нацелена на диалог всех участвующих сторон: государства, бизнеса и общественности - и их эффективное взаимодействие.

Российский союз промышленников и предпринимателей инициировал попытку, возможно впервые, выделить промышленную экологию в отдельную сферу регулирования. Свое мнение предпринимательское сообщество в результате глубокого анализа оформило в виде так называемой Экологической промышленной политики. Заложенные в ней принципы подразумевают баланс социальных, экологических и экономических интересов, приоритет предотвращения и урегулирования фактического вреда, целевое использование экологической платы и ответственность органов власти за качество окружающей среды, стимулирование «зеленой» промышленности и др.

«Реализация ЭПП потребует значительного пересмотра действующего природоохранного законодательства, реформирования всей системы регулирования в природоохранной сфере, - говорит Ирина Горкина. - Причем объем и серьезность этих новаций таковы, что целесообразно не перерабатывать существующую нормативно-правовую базу, а спроектировать новую. Ее основой должен выступить Экологический кодекс, работа над созданием которого была закончена в июне прошлого года.

В целом, хочу отметить, что Экологическая промышленная политика вобрала в себя предложения, основанные на лучших практиках в международном законодательстве, адаптированные с учетом российской специфики», - отметила эксперт.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.