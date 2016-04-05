В ДВФУ успешно прошел первый во Владивостоке "Научный Stand-up" (Фоторепортаж)

1 апреля в уютном культурном пространстве «АЯКС» успешно прошел первый во Владивостоке «Научный Stand-Up» среди студентов, аспирантов и сотрудников ДВФУ. Столь увлекательное и дружеское соревнование заключалось в том, чтобы юные умы максимально простым языком и за короткое время рассказали публике о своих интересах в сфере науки.

Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, первым был интереснейший доклад о буднях научных сотрудников Дмитрия Каменева - кандидата биологических наук, сотрудника Лаборатории биоинженерии Биолого-почвенного института ДВО РАН.

Второй участницей была Кристина Файзуллаева - сотрудник Лаборатории клеточной дифференциации Института биологии моря ДВО РАН. Кристина рассказала публике о истории том, как изобретатели заставили случайности работать на себя.

Третьим участником прошедшего вечера стал Кирилл Смелов - выпускник ДВФУ – он рассказал аудитории о забавных ошибках анализа данных, обозначив тему своего доклада как "Иллюзорная корреляция".

Далее на сцене была Вероника Фаизова, студентка ДВФУ по специальности "Химическая технология материалов современной энергетики". Эта самая юная участница рассмотрела отечественные и зарубежные псевдонауки, при этом добавила к своему докладу интересные и не менее позитивные комментарии.

Следующим участником был Андрей Гаценко - сотрудник Центра развития робототехники. Темой его Stand-Up’ а стали технологии и их развитие на благо человека.

И финальным участником мероприятия была Александра Ким – аспирант и ведущий инженер кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии ДВФУ. Александра выбрала тему «Микробы и мы. Кто такой микрик?» и поведала публике о том, что скорее человек живет среди микробов, нежели микробы среди нас.

Победу в игре одержала Вероника Фаизова, оказавшись ближе всех к формату Stand-Up. Однако, все участники конкурса получили грамоты и поощрительные призы. Также и сами зрители смогли поучаствовать в розыгрыше призов, используя лишь свою смекалку и знания.

Справка «ЗР»: Stand-Up Science - это дружеское соревнование, в котором принимают участие молодые исследователи из различных областей знания. Ученые пытаются понятно и интересно рассказать о своей работе не подготовленной публике. У каждого участника в распоряжении есть всего несколько минут, чтобы поведать о своих исследованиях. Остальным гостям мероприятия предстоит определить, кто наиболее доступно и обаятельно поведал о своих трудах и достижениях. Считается, что данное мероприятие способствует популяризации науки в широких кругах.

Валерия КРИГЕР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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