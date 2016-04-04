Кедровый орех и лесной липовый мед должны стать визитной карточкой Приморья

В Приморском крае с рабочим визитом побывали специалисты из Каталонского научного центра леса (Испания) - партнеры WWF России в проекте «Амурская природоохранная коалиция», стартовавшем при поддержке Евросоюза, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В этом проекте перед испанскими экспертами стоит задача передать ведущий европейский опыт по организации малого бизнеса, связанного с использованием недревесных лесных ресурсов, таких как дикоросы, грибы, лесное пчеловодство, а также оценить потенциал даров уссурийский тайги на международном рынке, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Это сотрудничество указывает на высокий уровень интереса к российскому Дальнему Востоку и его уникальному разнообразию леса европейских ученых, экспертного сообщества и потребителей. Уссурийская тайга имеет значительный потенциал для развития зеленой экономики края, в том числе – для создания малого и среднего бизнеса в области недревесной лесной продукции», - комментирует Елена Федичкина, руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России.

Сотрудники Каталонского научного центра леса гости побывали в Приморской государственной сельскохозяйственной академии и на лесном участке ПХСХА. С системой подготовки кадров для устойчивого лесоуправления в регионе гостей познакомила декан Института лесного хозяйства ПГСХА Ольга Приходько. На совещании по комплексному использованию недревесных ресурсов леса Алексей Карасев, руководитель компании «Производственно-заготовительная база» из Арсеньева поделился опытом заготовки, переработки и реализации кедрового ореха и других ценных пищевых лесных ресурсов. Эдуард Селезнев, компания «Лимонник», обратил внимание на ценность флоры Приморья, практику и перспективы использования уникальных даров Уссурийской тайги. Эксперты из Испании рассказали приморским специалистам, бизнесменам и общественникам о ценности экологических услуг лесов в Европе, о перспективах выхода приморских производителей недревесных ресурсов на международные рынки, где такая продукция пользуется большим спросом. Так, 40% всего потребляемого меда в Европе импортируется из других регионов мира.

"Исчезновение пчел - одна из глобальных проблем, с которой сейчас борется вся Европа. Популяция пчел падает, в первую очередь, из-за загрязнения сельскохозяйственных угодий пестицидами. Приятно видеть, что в Приморье сохранено в первозданном виде органическое производство, в котором не применяются пестициды и иные загрязнители окружающей среды. Этот опыт очень полезен для нас, у нас движение экологического производства только набирает обороты, но быстро растет с каждым годом», - говорит Дэвид Солано, директор международного развития Каталонского научного центра леса.

«В Испании пчелы собирают пыльцу на полях, здесь же, в Приморье, уникальные породы деревьев, и они дают уникальный вкус меда. Нам тоже интересен таежный мед», - говорит Денис Луис Доминик Боглио, генеральный директор Каталонского научного центра леса.

Лесное пчеловодство стало одной главных тем встречи приморских и испанских экспертов в Приморском НИИ сельского хозяйства в поселке Тимирязевском. Алексей Емельянов, врио директора института, и его коллеги рассказали о направлении работ по грибоводству и пчеловодству. Одним из ярких моментов визита стало посещение племенной пасеки Приморского НИИСХ в селе Кондратеновка.





Максим Шаров ведет ветеринарную обработку улья. Фото – Елена Старостина / WWF России.

«Наш мед – экологически чистый, потому что заготавливается в лесу, вдали от сельскохозяйственных полей, и даже на полях пестициды по сравнению с Европой применяются мало», - подтвердил заведующий лабораторией пчеловодства ПримНИИСХ, к. с.-х. н. Максим Шаров. - Более того, наши приморские пчелы отличаются рекордной продуктивностью, которая обеспечивается, в том числе, за счет длительного периода цветения разных видов липы».





Максим Шаров, заведующий лабораборией пчеловодства представляет экспертам приморский мед. Фото – Елена Старостина / WWF России

«В Советском союзе треть всего меда производилась на территории Приморского края. По расчетам ученых, наша тайга может каждый год давать минимум 50 тысяч тонн меда, а в 2015 году было собрано около пяти с половиной. За прошедшие 20 лет были утрачены многие технологии, а средний возраст пчеловода приблизился к 60 годам. В последние два года, однако, появилась радостная тенденция - люди до 35 лет заинтересовались пчеловодством, увидели в этом практический и экономический смысл», - рассказал зам. председателя Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.

«Сохранив большую часть природных лесов, мы уже сделали многое. Это богатство дает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне таежному населению, а городскому жителю – отечественную качественную пищевую продукцию. Дело за малым: научиться использовать этот потенциал на международных рынках. Кедровый орех и лесной липовый мед действительно может стать визитной карточкой Приморья. Мы очень надеемся, что общественность добьется сохранения ресурсов липы, как в свое время это произошло с кедром», - комментирует Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.

Это был ознакомительный визит испанских экспертов по устойчивому лесопользованию в Приморье. Осенью они вновь приедут в уссурийскую тайгу и проведут обучающие семинары для заготовителей недревесной продукции. Особое внимание будет уделено ознакомлению приморских производителей с существующими стандартами качества и требованиями по сертификации продукции на международных рынках.

На фото: Дэнис Боглио, Евгений Лепешкин и Марта Ровира на племенной пасеке Приморского НИИСХ в селе Кондратеновка. Фото – Елена Старостина / WWF России

Газета «Золотой Рог», Владивосток.