Приморский "Форум" на доллары не разменивается

Создатель революционной технологии Александр Цветников в свое время устоял перед заманчивым предложением американцев

Для Александра ЦВЕТНИКОВА, основателя компании «Владфорум», все просто. «Частичная термодеструкция фторопласта-4 в особом газодинамическом режиме позволяет получать политетрафторэтилен в виде нанопленок, собранных в пакеты сферической формы диаметром около 1 микрона». На основе этого процесса возник бизнес под названием «Форум». Сначала пошли продажи продукта в Приморье, потом в Китае, Южной Корее и Японии. На сегодня это единственная добавка к автомобильным маслам, получившая разрешение к применению от Министерства обороны России.

О том, как «Форум» стал одним из признанных брендов Приморского края, наравне с «птичьим молоком» и хитозаном, напоминает Деловая газета «Золотой Рог».

Еще в четвертом классе Александр Цветников ходил по тайге с ружьем, в пятом - летал с крыши на самодельном дельтаплане, а в седьмом – получив прозвище «химик», изучал таблицу Менделеева, взрывал все вокруг. С возрастом интересы Александра Константиновича перешли в более мирное русло, но остались опережающими время.

Окончив химический факультет ДВГУ и перейдя на работу в Институт химии, он занялся изучением фторуглеродных материалов. Им был изобретен процесс, которого, по теоретическим выкладкам того времени, не могло существовать в природе. Тем не менее результат – нанодисперсный политетрафторэтилен - существовал, что через три года признали эксперты ВНИИГПЭ в результате рассмотрения заявок на изобретение. Так возникло новое направление в химии фторидных материалов.

Сегодня Александр Цветников и сам затрудняется ответить, кто он больше: предприниматель, ученый, мечтатель? Скорее, все-таки исследователь, потому что большую часть времени проводит в лаборатории Института химии Дальневосточного отделения РАН. Даже во время интервью предприниматель следил за ходом эксперимента.

- Конус, который мы видим, покрыт «Форумом», новой разновидностью политетрафторэтилена, самого скользкого материала в мире, внесенного в Книгу Гиннеса. Эксперимент состоял в том, чтобы выяснить, много ли потребуется усилий для отделения его от ледяной поверхности. Предполагалось, что меньше, чем без порошка, в десятки раз, но как мы видим сейчас - почти в сотни. Такой результат имеет практическое значение для полярной техники. Скажем, для того, чтобы полозья вертолетов не примерзали и суда не подвергались обледенению.

Владивосток - не Северный полюс, но и здесь «Форум» можно применять в борьбе со льдом. Например, помещенный в замки, он способствует открытию домов и гаражей. При этом смазывать «Форумом» санки, коньки и лыжи Александр Константинович не советует, так как можно «улететь». Тем не менее профессиональные лыжники обращаются в компанию «Владфорум» за очередной дозой политетрафторэтилена: спортсмены знают, где проходит грань между максимально быстрым скольжением и незапланированным полетом.

- За счет практически полного отсутствия трения порошок «Форума» находит очень широкое применение. Его используют в производстве красок для кораблей – увеличивает скорость движения и как средство от обрастания ракушками. В оружейном деле, – значительно возрастает дальность полета пуль и их кучность. В оптике – нанесенный на стекло «Форум» препятствует запотеванию. Во всех видах транспорта – от лифтов до автомобилей, кораблей и вертолетов. Везде, где есть подшипники – от производственных конвейеров до энергетики. Даже в стоматологии – невидимая микропленка «Форума» защищает зубы от кариеса.

Как в свое время коммерческому успеху нанодисперсного политетрафторэтилена способствовала слава его аналога тефлона, так и позже она ему навредила. Помогла тем, что сразу было понятно: этот материал очень скользкий. Навредила, когда был показан вред тефлоновых сковородок.

- Нанодисперсный политетрафторэтилен, как и тефлон, не способен вступать в реакцию с любыми веществами. Но в отличие от первого, «прилипающего» пленкой к поверхности, тефлон не может к чему-либо присоединяться. Чтобы нанести его на сковородку, решили использовать перфтороктановую кислоту. Позже стало ясно, что при нагревании она испаряется через повреждения в тефлоновом покрытии, что иногда приводит к гибели домашних птиц. Возникло предположение, что этот продукт может вредить и людям. Так вместо кислоты дурную известность приобрело совершенно инертное вещество. А косвенно это отразилось и на всех фторполимерных материалах.

...Заблуждения преследуют внедрение практически любого инновационного продукта. К этому следует быть готовым. Придется потратить немало усилий на то, чтобы развеять сомнения потребителей. Порой они могут грозить закрытием бизнеса.

В представлении большинства предпринимательство на основе высоких технологий сверхприбыльно. Пример Билла ГЕЙТСА скрывает неудачи огромного числа новаторов, которым не удалось довести свои разработки до промышленных образцов. Но даже готовый к внедрению продукт является основой коммерческого успеха только отчасти.

- Первое, что должен понимать ученый-предприниматель: девять десятых его усилий уйдет на маркетинг - рекламу и продвижение продукта. А тому, кто решился, стоит как можно дальше пройти путь к промышленному внедрению продукта без участия акционеров и спонсоров. Такой подход позволит быть более самостоятельным в дальнейшем.

Поиски инвесторов предполагают постоянный поток информации о продукции по самым разным направлениям, в том числе и через простое общение с людьми. По словам Александра Цветикова, главную роль в том, что «Форум» как известный на рынке продукт существует, сыграла случайность.

- Мой друг, Алексей КОЗЛОВСКИЙ, сотрудник Института биоорганической химии ДВО РАН, в самолете рассказал о нашей разработке женщине, оказавшейся руководителем одной из московских компаний, производивших отдаленно похожий продукт. Бизнесмены искали, куда вложить деньги, имели положительный опыт инвестиций в инновационные технологии.

В итоге возник совместное московско-владивостокское производство. Но когда выяснилось, что продавать вагоны турецкой косметики в России намного выгодней, оно стало личным делом Цветникова. Сегодня, когда условия в стране изменились, он с благодарностью вспоминает спонсоров и благодарит судьбу за возможность иметь собственный независимый бизнес.

Успех «Форум» - это случайность? Вряд ли, опираясь на основной жизненный принцип Александра Цветникова: «главное - бить, бить и бить в одну точку». И чтобы совсем уверенно ответить на этот вопрос, стоит обратиться к характеру предпринимателя, который проявился с раннего детства.

- Мы жили в лесозаготовительном поселке Хабаровского края. В 9 лет дедушка сказал, что если я окончу год без троек, он подарит ружье. Его авторитет для родителей был беспрекословен. Когда я закончил четвертый класс с одними пятерками, дедушка принес ружье 28-го калибра, отпилил часть ствола, укоротил приклад, дал мне порох с гильзами и научил пользоваться машинкой для изготовления патронов. Я ходил по тайге с ружьем до первой подстреленной птицы… Это был последний день моей охоты.

Потом наступило увлечение фантастикой. Возник интерес к журналу «Техника молодежи», и, возможно, я стал первым дельтапланеристом в Советском Союзе. Мама дала мне две простыни, сшила из них треугольник, и я, прибив к нему рейки, летал на «гибком крыле» с крыши...»

Дальше было увлечение химией, благодаря которому возникли раны и одна из главных радостей в жизни: - Исследование политетрафторэтилена постоянно открывает перед наукой что-то новое, это благодарная область науки. Наша лаборатория занимается также исследованием катодных материалов из природных полимеров, например из древесного лигнина. Используя отходы лесопереработки, можно создать литиевые батареи, превосходящие по энергоемкости такие, например, как Energizer. При этом они являются на порядок более дешевыми.

Видит ли Александр Цветников будущее в курсе на импортозамещение в области высоких технологий в России?

- Что касается западных санкций, для России это благо. Заметна активизация научных разработок, растет интерес к российским изобретениям, особенно в оборонкой сфере. Появилось множество отечественных фондов, помогающих новатору не только на ранней стадии развития его дела, но и в процессе промышленного внедрения продукта. Скажем, Фонд Бортника в качестве гранта выделяет миллион рублей на создание промышленного образца. И потом дает три миллиона рублей безвозвратных средств на производство, если исследователь найдет такую же сумму. Раньше мы не могли об этом и мечтать.

Стоит добавить, что и его компания двадцать лет назад получила кредит от Фонда Бортника в размере $60 тыс., потраченный на 600 секунд рекламы на втором канале центрального телевидения. Эффект от рекламы был небольшой: магазины стали брать продукт на реализацию. Зато компания «Форума» одна из немногих, погасивших кредит, попала на своеобразную «Доску почета» Фонда Бортника.

Как бы то ни было, механизмы поддержки тех, кого называют гордым словом «инноватор», по мнению Александра Цветникова, совершенствуются. Например, компания «Владфорум» недавно стала одним из резидентов «Сколково» на Дальнем Востоке, получив, как участник его программ, преференции в налогообложении и таможенных пошлинах.

Интересно, что при наличии безусловной предпринимательской жилки Александр Цветников по убеждениям коммунист. По его мнению, общество должно быть реально социально ориентированным, доходы богатых не могут отличаться от доходов бедных в сотни раз, а изобретатели должны иметь всестороннюю государственную поддержку.

В сложившихся условиях ему во многом удается следовать своей философии. В свое время Цветников не продал разработанную технологию американцам. Фактически отказался от интереса со стороны агентства по продвижению инноваций в аэрокластере Тулузы (где находится штаб-квартира Airbus). Его компания делает отчисления с каждого проданного продукта Институту химии ДВО РАН. Александр Константинович участвует в российских государственных программах как эксперт в разработке инструментов поддержки изобретателей.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.