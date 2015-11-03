"Природа без границ" может попасть под "крышу" ООН

Девятый по счету международный экологический форум «Природа без границ» сосредоточился на проблемах экологии морских акваторий

Если прошлый, восьмой, форум прошел под лозунгом грядущей индустриализации, оценивая возможные последствия интенсивного экономического развития, на что, в особенности в последние годы, нацелены действия федерального и региональных правительств ДФО, включая и Приморский край, то нынешний сосредоточился на экологии морских акваторий, пишет Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер "Природы без границ".

Состояние морских акваторий обсуждалось под разными углами зрения: человек и окружающая среда, особо охраняемые природные территории, международное экологическое сотрудничество, вопросы экологического образования и просвещения. Впрочем, вопросы сохранения благоприятной среды обитания в условиях опережающего промышленного развития по-прежнему сопровождали повестку дня и вызвали активные дискуссии. Особенно остро они прозвучали на сессии, где шла речь о роли общественных и волонтерских организаций в реализации экологических проектов. Как отметил директор Института истории и археологии ДВО РАН Виктор ЛАРИН, «сегодня мир становится более турбулентным и менее безопасным, мы все ощущаем природные и техногенные катаклизмы. Одной из объединяющих основ человечества является стремление создать чистую окружающую среду».

Угольная пыль попала под запрет

Форум собрал около 380 участников, в том числе из соседних стран АТР: Кореи, Японии - их представители выступили с докладами, - а также Китая, Индии, Чили и США. В числе почетных гостей форум в этом году посетили Виктор УСОВ - его постоянный участник, исполнительный директор и вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде, Ирина ГОРКИНА - член комитета РСПП по экологии и природопользованию, Владимир МУРАВЬЕВ - национальный координатор проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в России.

Форум работал два дня, его участники заслушали более 60 докладов, которые помимо пленарного заседания прозвучали на пяти сессиях.

- Успешное развитие региона напрямую зависит от того, насколько рационально и бережно мы будем использовать природные богатства, - такими словами губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ начал свою приветственную речь на экологическом форуме «Природа без границ». - Мы хотим, чтобы люди стремились жить и работать в Приморье. Именно поэтому моя позиция остается неизменной: все производства в крае должны строго соответствовать экологическим стандартам, - подчеркнул губернатор.

Глава края напомнил, что в Приморье с прошлого года действует запрет на перевалку угля открытым способом. «Все терминалы для пылящих грузов в крае теперь будут строиться закрытыми, экологически безопасными. При реализации инвестпроектов в крае главный приоритет - обеспечение экологического баланса, - подчеркнул Владимир Миклушевский в своем выступлении.

Ряд следующих докладчиков усомнились в развитии такого безопасного с экологической точки зрения сценария, отметив активность в проталкивании в крае сразу нескольких проектов, связанных с перевалкой сыпучих грузов, в том числе угля. В частности, о выраженных последствиях перевалки угля в нескольких портах Приморского края говорили главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир РАКОВ, сотрудница ОАО «ДНИИМФ» Ольга СЕМЕНИХИНА, президент краевой общественной организации «Надежда» из Находки Артем ТРЕМБОВЛЕВ и другие.

- Несмотря на значительный прогресс в развитии портовых технологий, проблема негативного воздействия процессов перевалки и хранения грузов в портах на окружающую среду не решена. При модернизации существующих портов, строительстве новых основное внимание уделяется производительности, эффективности и надежности применяемых технологий переработки и складирования грузов, и разумеется, их соотношению «цена - качество». Вопросы же экологической безопасности внедряемых технологических схем и используемого оборудования в подавляющем большинстве случаев стоят далеко не первом месте, - отметила в своем выступлении Ольга Семенихина.

- Терминалы открытой перевалки угля находятся вблизи жилых домов, и, пожалуй, нет ни одного района в Находке, где бы не осаживалась угольная пыль, - констатировал Артем Трембовлев. - Конечно, пока экономика России напрямую зависит от экспорта углеводородов, говорить о полном запрете открытых терминалов по перевалке угля сложно. Однако экономическую эффективность, на мой взгляд, необходимо учитывать комплексно - считать и убыль населения, и туристическую непривлекательность города.

Владимир Раков акцентировал внимание на снижении биоразнообразия вокруг терминалов, в том числе на особо охраняемых территориях, в частности, из-за осаждения на дне угольной пыли.

Леса горят синим пламенем

Впрочем, спектр экологических проблем, как текущих, так и грядущих, которые необходимо учитывать, отслеживать и, возможно, планировать в будущем, гораздо шире. Острой проблемой в крае остаются лесные пожары. Как отметил один из докладчиков, сегодня в мире чаще всего горят Сибирь, Якутия, Дальний Восток - в основном в бассейне Амура, а среди зарубежных стран - Канада. Все это территории занятые густыми лесами. И по прогнозу эксперта, эти территории будут гореть и в XXI веке. Пожары подрывают лесные экосистемы, и бороться с этим явлением необходимо не только оперативным тушением, но, главное - через оптимизацию лесных хозяйств.

В понятие оптимизации входит эффективное воспроизводство лесов. И в Приморском крае с этим не все в порядке, считает Александр ОЛИФИРЕНКО.

- Лесовосстановление в Приморье выполняется только на 10% от лесного плана, а «проходные» рубки стали юридической лазейкой для коммерческой заготовки древесины в защитных лесах, - отметил докладчик.

С неэффективным освоением лесных ресурсов связывается еще одна проблема, с ней в последние годы столкнулись жители Приханкайской низменности. Речь идет о катастрофических подтоплениях берегов озера Ханка. Ханка наступает на берега, смываются жилье, дороги, сельхозугодья. В последние годы скорость размыва береговой черты удвоилась, отмечает директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ, что заставляет серьезно задуматься о причинах. И не исключил, что они связаны с интенсивными рубками леса в бассейнах рек, впадающих в Ханку.

- Что мы знаем и чего не знаем о причинах наводнений последних лет? Что нам делать - отселять население или укреплять берега? - задается вопросами ученый. - К сожалению, нет систематических исследований причин нестандартного гидрологического режима озера. Все, что нам удалось собрать из разных источников, - это лишь фрагментарные данные, на которых невозможно сделать базовую модель поведения озера, - констатирует Юрий Журавлев.

Директор БПИ считает, что этой проблеме необходимо уделить особое внимание, и предлагает провести в будущем году специальную научно-практическую конференцию, посвященную Ханке. Ее цель - собрать максимум фактических материалов, которые есть, например, у Примгидрометцентра и которые могли бы стать отправной точкой для создания базовой модели поведения Ханки, и оценить его в будущем.

Юрий Журавлев даже предложил вынести эту проблему на федеральный уровень, а пока - включить в резолюцию форума «Природа без границ» обращение в Русское географическое общество с просьбой выделить на исследование Ханки финансовые средства.

Запутались в паутине законодательства

По мнению комитета по экологии и природопользованию РСПП - его на форуме «Природа без границ» представила Ирина Горкина - сложившаяся в России система природоохранного регулирования громоздка, запутана и не позволяет справляться с задачами, для которых создавалась, - обеспечивать благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие страны.

- Многочисленные попытки исправить ситуацию привели лишь к обратному эффекту, - считает эксперт. - Только один пример: сфера промышленной экологии регламентируется более чем 800 нормативными правовыми актами, и лишь 60 из них корректны. В итоге созданная природоохранная система не встроена ни в процессы стратегического планирования развития территорий, ни - конкретных отраслей.

Комитет РСПП привлек более 60 экспертов в сфере промышленной экологии с целью, возможно впервые, выделить промышленную экологию в отдельную сферу регулирования. Ее результатом стал документ под названием «Экологическая промышленная политика», который вобрал мнения этого экспертного сообщества.

- Объем и серьезность этих новаций оказались таковы, что целесообразно не перерабатывать существующую нормативно-правовую базу, а спроектировать новую, - отметила Ирина Горкина. - Основой этой новой нормативно-правовой базы должен выступить Экологический кодекс, работа над проектом которого была закончена в июне этого года. Теперь необходимо объединить усилия над его доработкой - государства, промышленности, общественных организаций. Ведь никто не знает об экологии больше, чем все мы, вместе взятые, - обратилась Ирина Горкина к участникам конференции. - Именно в формате рабочего диалога могут быть выработаны правильные решения.

Приморский форум заметили в ООН

Стоит добавить, что приморская площадка международного экологического форума стала столь популярна, что поступило предложение придать ей статус федеральной.

Исполнительный директор и вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор Усов, который и предложил придать приморскому международному форуму статус федерального, учитывая большой опыт края в проведении данного мероприятия, пообещал содействие по его включению в планы международных мероприятий ООН по окружающей среде.