Свободному порту грозит мусорное цунами

Потребовалось всего три года, чтобы перед Владивостоком вновь замаячила проблема, от которой, казалось бы, город был избавлен как минимум на 30 лет

Буквально через полгода Владивостоку негде будет утилизировать мусор. Первая карта полигона на Комплексе по переработке и утилизации ТБО, построенном к саммиту АТЭС, близка к заполнению. Следующая площадка не строится, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Федеральный бюджет в 2014 году отказался от финансирования второй очереди комплекса, за это время альтернативного механизма финансирования не создано. Речь идет о 500 млн рублей инвестиций, причем не сиюминутно затрачиваемых, а растянутых на 20 лет. Напомним, что на первую очередь комплекса было израсходовано 1,5 млрд рублей. И вот результат!

Много мусора – плохо, мало – еще хуже

В настоящее время комплекс входит в структуру муниципального унитарного предприятия г. Владивостока (МУПВ) «Спецзавод №1» и подчиняется администрации города Владивостока. В состав этого предприятия входит и старый мусоросжигательный завод, что на Второй Речке, а также Комплекс по переработке твердых бытовых отходов на о. Русском. Комплекс был передан «Спецзаводу» в июне 2012 года, а в 2013 году департамент по тарифам Приморского края установил для него расценки исходя из проектной мощности сортировочного завода - 300 тыс. тонн отходов в год.

Проектная мощность закладывалась из расчета роста населения Владивостока. На практике жители Владивостока вот уже три года «не выполняют плановое задание» и производят в год всего 200 тыс. тонн ТБО. Из них 60 тыс. т направляется на сжигание для выработки пара, и только 140 тыс. тонн идет на Комплекс по переработке и утилизации ТБО. Казалось бы, меньше мусора - меньше проблем. Однако МУПВ «Спецзавод» от такой арифметики несет убытки. Практически двукратно меньшее поступление отходов влечет снижение производства вторсырья и недополучение плановой прибыли. Максимальный процент выборки достигает только 15% от поступающих отходов, так как вмешивается рыночный фактор: выбирается не все, а только то, что востребовано на вторичном рынке. В результате вместо доходов предприятие в 2014 году получило значительные убытки.

Недополученные доходы еще не вся проблема хозяйства. Предприятие вынуждено довольствоваться фактически необоснованным тарифом на утилизацию ТБО, говорит директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Спецзавод №1» Евгений ШИРЯЕВ. Тариф рассчитан все с того же - максимального - уровня поступления на комплекс городских отходов - 300 тыс. тонн в год. Все попытки убедить комиссию по тарифам, что расчеты завышены, ничем не увенчались. Предприятию лишь пообещали, что очередной пересмотр ожидается в 2016 году.





Мусорная экономика

В 2013 году департамент по тарифам Приморского края утвердил для спецзавода тариф до 2017 года с разбивкой по полугодиям. В текущем полугодии утилизация ТБО на комплексе во Владивостоке стоит 69,31 рубля за 1 куб. м.

«Такой тариф экономически не обоснован, - говорит Евгений Ширяев. - Для сравнения, в Хабаровске тариф на утилизацию ТБО составляет 126,26 рубля за 1 куб. м. Причем там нет удорожающей сортировки. Задача МУПов - самостоятельно зарабатывать прибыль и не получать бюджетные дотации. Но реальные затраты «Спецзавода №1» сегодня выше заложенных в тарифе. Для безубыточной деятельности наш текущий тариф должен составлять 146,66 рубля за куб. м, т. е. фактически в два раза выше действующего».

Предприятием было рассчитано, что увеличение тарифа до рентабельного уровня повысит плату для населения на 1,5%.

«Сейчас тариф на содержание жилья, куда заложена оплата за утилизацию ТБО, составляет 28,22 руб./кв. м, а было бы 28,65 рубля, что в натуральном выражении составит увеличение платы за содержание жилья за стандартную квартиру площадью 54 кв. м на 23,09 рубля, но департамент по тарифам в очередной раз отказал в рассмотрении наших документов», - говорит Евгений Ширяев.

Предприятие несет большие расходы по налогам, в том числе за счет высокой балансовой стоимости имущества. Напомним, что на строительство комплекса было затрачено 1,5 млрд руб. На балансе «Спецзавода» продолжает числиться законсервированный Комплекс по переработке ТБО с заводом по производству стройматериалов с добавлением отходов. Комплекс был построен на о. Русском, также к саммиту АТЭС, из расчета переработки 8 тыс. тонн мусора в год. Сейчас все жители острова и ДВФУ производят не более 2 тыс. т. Поэтому работа комплекса нерентабельна. Все собранные отходы вывозятся на утилизацию на «Спецзавод», отметил Евгений Ширяев.

Что касается завода по производству стройматериалов с добавлением отходов, оборудование «Палинженезис» (Palingenesis) было приобретено на бюджетные деньги в 2005 году, однако тогда его так и не установили. Завод пролежал в контейнерах больше восьми лет, и в 2013 году было принято решение его все-таки смонтировать на комплексе острова Русского. При запуске качество стройматериалов оказалось соответствующим ГОСТу (независимый анализ проводили в лабораториях инновационного центра «Сколково»). Однако, как сообщили в администрации Владивостока, при нынешних тарифах, установленных для комплекса ТБО, запуск предприятия нецелесообразен, поскольку производство принесет дополнительные убытки. Тем более требуются большие затраты на сортировку, доведение мусора, закладываемого в строительную смесь, до нужной консистенции. Необходимо применять реагенты для обеззараживания, так как в нашем мусоре много органики (пищевых отходов). Установленное на Русском оборудование позволяет добавлять в смесь всего 6% мусора.

Только после установления экономически обоснованного тарифа на утилизацию отходов можно рассматривать вопрос о запуске в работу этого участка.

Карта бита

Но это еще не все проблемы, с которыми столкнулся «Спецзавод №1». Первая площадка полигона ТБО, так называемая «карта» для захоронения остатков мусора после сортировки практически заполнена. Предполагалось, что к этому сроку будет построена вторая карта. Этого не сделано, хотя сегодня уже никто не скрывает, что под вторую карту отводилась территория. Подрядчиком строительства выступало ООО «Востокстройсервис», в настоящее время банкрот. Она при строительстве первой карты на место второй закладывала отходы, поступающие с горностаевской свалки. Суд еще в 2013 году предписал администрации края провести рекультивацию участка, но судебное решение так и не исполнено.

В администрации Владивостока сообщили: сейчас ведется совместная работа администрации края, прокуратуры, администрации города по решению вопроса с рекультивацией этой второй карты.

- Вторая карта полигона захоронения ТБО больше первой. Если бы все шло по плану и она была построена, на ее заполнение ушло бы 5-6 лет. За это время можно аккумулировать средства, чтобы строить следующую карту, следующую, и так - все пять, - говорит директор «Спецзавода».





Выход в ГЧП

Финансирование первой очереди строительства Комплекса по переработке и утилизации отходов во Владивостоке велось за счет федерального бюджета в рамках подготовки города к саммиту АТЭС-2012. Финансирование второй очереди закладывалось в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Однако из очередной редакции этой программы, на период до 2018 года, данная строка была вычеркнута. Цена вопроса - примерно 500 млн рублей сроком на 20 лет.

Сейчас «Спецзавод №1» ищет возможность вернуться к инвестициям. Но самим эту проблему не потянуть. Тарифы не позволяют. В любом случае на строительство следующих этапов комплекса нужны средства – либо за счет некоторого повышения тарифа, либо из краевого бюджета. По какому пути пойти – решения пока нет.

Когда у бюджетов нет средств на содержание полигонов ТБО, привлекаются инвесторы. Так поступили в последние несколько месяцев два крупных муниципальных образования Дальнего Востока – города Южно-Сахалинск и Хабаровск. Не исключено, что та же судьба ждет и Владивосток.

Инвестором в первом и втором случаях выступила управляющая компания «Эко-система». Следующим крупным дальневосточным город, куда она собирается зайти со своим проектом, может стать Якутск. Дополнительно компания запланировала в короткий срок охватить комплексной системой управления отходами на условиях государственно-частного партнерства Приморский, Камчатский края, Еврейскую АО, Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую области. К 2020 году в этих субъектах она намерена построить 23 межмуниципальных узла по сбору и сортировке отходов. Общий объем инвестиций на их создание составит более 13 млрд руб., срок окупаемости проекта – 7-10 лет. Инвестиционные возможности компании подкреплены собственными средствами и компетенциями, инвестициями Фонда развития Дальнего Востока и проектным финансированием Сбербанка России.

Генеральный директор ОАО «УК «Эко-система» Андрей ЯКИМЧУК прокомментировал деловой газете «Золотой Рог» планы компании в отношении Приморского края.

- Мы мониторим состояние отрасли на территории всего Дальневосточного региона. И сложившаяся на сегодняшний день ситуация с объектами коммунальной инфраструктуры во Владивостоке нам хорошо известна. Более того, в этом году стало окончательно ясно, что бюджетные деньги, в первую очередь федеральные, на новые объекты выделяться не будут. Совершенно очевидно, что единственным механизмом развития отрасли остается государственно-частное партнерство региона и крупного федерального оператора, располагающего как финансовыми ресурсами, так и компетенциями. Сейчас мы готовим предложения администрации Приморского края о реализации комплексного инвестиционного проекта, в том числе и в рамках Владивостокской агломерации (Большой Владивосток). Предложения будут вынесены на обсуждение уже в этом году, - отметил Андрей Якимчук.









Фото Vl.Ru.