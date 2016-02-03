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В Приморье будет создан Национальный научный центр морской биологии

03 Февраля 2016, 18:42 | Приморье

Решением Правительства РФ во Владивостоке в составе Дальневосточного отделения РАН будет создан Национальный научный центр морской биологии. Соответствующий приказ подписан Федеральным агентством научных организаций России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В состав Центра войдут институт биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН, научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» ДВО РАН и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН.

Основная цель создания такого Центра – объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области морской биологии для создания синергетического эффекта и принципиально новых возможностей при решении фундаментальных и прикладных задач, связанных с изучением и сохранением уникального биологического разнообразия.

По словам директора института биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН Андрея Адрианова, в Приморье будет создан крупнейший в России и один из крупнейших в мире научных центров морской биологии, практически не имеющий аналогов по своим техническим возможностям и охвату направлений морских биологических исследований.

 «Основные задачи Центра включают организацию на новом качественном уровне фундаментальных исследований в области морской биологии. Создание новых условий для научно-образовательной деятельности, выполнения прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, в том числе направленных на создание новых технологий рационального использования морских биоресурсов. Обеспечение экологической безопасности морских акваторий, продовольственной безопасности России. Создание новых лекарственных средств и новых технологий двойного назначения с использованием биологических объектов», – рассказал он.

На базе Центра будет создана уникальная международная площадка для совместных исследований российских и зарубежных научных организаций, где могут быть созданы все условия для развития международного сотрудничества в области изучения океана.

 «Объединение трех организаций в единый Центр позволит создать единое, мощное экспертное сообщество по вопросам организации передовых фундаментальных исследований, природоохранной, научно-образовательной и эколого-просветительской деятельности, в том числе в вопросах  развития аквакультуры, охраны морских акваторий и биоресурсов, разработки нормативов безопасности продуктов морского происхождения, условий и нормативов по содержанию морских животных в искусственных условиях», – отметил директор института.

Учитывая уникальность и специфические особенности деятельности океанариума и морского заповедника в составе Центра они будут иметь статус обособленных подразделений с сохранением своей системы управления, финансирования и, в случае заповедника, в полном соответствии с действующим природоохранным законодательством, регулирующим деятельность государственных заповедников.

«В то же время, существование морского заповедника в составе такого Центра значительно расширит  технические возможности единственной в России морской особо охраняемой природной территории в плане изучения и сохранения уникальной морской биоты, а также охраны заповедных акваторий за счет использования специализированных технических средств Центра», – добавил Андрей Адрианов.

Кроме этого, Центр может стать уникальной в РФ площадкой для повышения квалификации и прохождения профессиональной переподготовки сотрудников других организаций по широкому кругу деятельности: преподаванию морской биологии в школах и вузах, осуществлению природоохранной деятельности в такой специфической ее части, как охрана морских и акваторий и биоресурсов. Также в области экологического просвещения, при работе с уникальными биологическими объектами, содержать и изучать которых можно лишь в условиях специальных аквариальных систем. В результате в РФ появится уникальная платформа для получения и повышения специалистами профессиональной квалификации и подготовки по профилям деятельности Центра.

Отметим, создание крупных федеральных и национальных научных центров в РФ происходит в рамках реструктуризации научных организаций, подведомственных ФАНО России и находящихся под научно-методическим руководством Российской академии наук. Это будет первый национальный центр, созданный на Дальнем Востоке России. Именно здесь имеются уникальные возможности развития морской биологической науки и сосредоточен значительный кадровый потенциал в этой области. Придание Центру национального статуса это признание научных заслуг всего Дальневосточного отделения РАН в области изучения жизни в океане.

На фото: За время существования Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника ДВО РАН численность тюленя ларги увеличилась в 5 раз.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: морская биология  наука 



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Комментарии

  • martikus10023:27, 05.02.2016#

    Отличная новость, может и у нас в стране будет хорошо развиваться наука и сможет порадовать себя новыми открытиями.

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