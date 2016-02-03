Вузы Приморья отправили на заработки

Чем больше учебное заведение зарабатывает самостоятельно, тем ниже процент бюджетного финансирования

Система высшего образования, модернизация которой идет уже на протяжении многих лет, в этом году снова претерпит значительные изменения в связи с вступлением с 1 января 2016 года нового правительственного документа, вводящего в отчетность вузов коэффициент внебюджетной деятельности. По словам экспертов, нововведение направлено на экономию бюджетных средств: тем вузам, которые научились зарабатывать сами и у которых этот коэффициент будет достаточно высок, государственное финансирование будет сокращено, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Смысл введения для вузов коэффициента самофинансирования заключается в том, что чем больше в консолидированном бюджете вуза будет внебюджетных источников, тем меньше это учебное заведение может рассчитывать на финансирование государства, - прокомментировала ситуацию на встрече с журналистами ректор ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. – То есть чем больше вуз будет зарабатывать сам, тем меньше будут субсидии из бюджета».

Примерно такая же ситуация и с зарплатами преподавателей. «На сегодняшний день средняя заработная плата преподавателей в нашем вузе составляет 190% от средней по региону. Дорожная карта рекомендует нам сократить ее до 150%, и тогда мы получим из бюджета дотацию в размере 20 млн рублей. Получается, что на протяжении многих лет мы учили наших преподавателей зарабатывать: к базовой ставке мы прибавляли повышающий коэффициент тем, кто генерировал важный для нас результат. В итоге сегодня преподаватель получает у нас от 40 до 140 тыс. рублей, зарабатывая дополнительно на публикациях, цитировании, монографиях, работе с аспирантами. Теперь, по логике государства, мы должны его наказать и снизить ему заработную плату для того, чтобы получить господдержку. Мы на это пойти не готовы и решили принципиально этого не делать. Нам проще потерять эту дотацию, но найти деньги, чтобы зарплата преподавателя не падала. Я могу сказать, что наш университет к этому готов. Мы давно идем по этому пути, считая, что хорошо полагаться на государство, но все-таки лучше рассчитывать на себя. Нельзя сказать, что для нас это неожиданно, хотя, если говорить в целом, задачи перед вузами сегодня стоят очень сложные».

Значительно меняется сегодня, по словам ректора ВГУЭС, и отношение к науке. «Поскольку сегодня наука из академии переходит в университеты, мы понимаем, что научными исследованиями должны заниматься все преподаватели, иначе теряется их квалификация. Помимо того, что они должны заниматься исследованиями, они должны не просто генерировать результат, а еще его и коммерциализировать. Когда 20 лет назад я пришла в университет преподавать, такой задачи передо мной не стояло. Сейчас если сотрудник получает научный результат, значит он должен быть кому-то нужен. Мы должны заниматься сегодня не той наукой, которая интересна нам, а той наукой, которая нужна бизнесу и стране в целом».

Тенденцию к сокращению бюджетного финансирования образовательных учреждений подтверждают и контрольные цифры приема, недавно утвержденные Министерством образования на 2016-2017 учебный год. «Общее снижение по стране составляет порядка 20%, - говорит Татьяна Терентьева. – Проблемы в бюджете сказываются и на финансировании государственного задания на подготовку кадров. И сегодня государство нам как бы говорит: если вы такие замечательные, то делайте внебюджетный набор».

Несмотря на довольно пессимистичные новости, президент ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ считает, что все, что ни делается, – к лучшему.

«Жизнь устроена таким образом, что если тебе деньги в течение долгого времени дают просто так, то ты начинаешь расслабляться. В стране сейчас произошло ранжирование университетов по следующему принципу: лучших назначили. Им до последнего времени давали столько денег, сколько они могли освоить. В этом году ситуация изменилась, и отдельную строку в бюджете и гарантированное финансирование в размере 1 млрд рублей получили только МГУ и СПГУ. Федеральные университеты, которые еще были в программе финансирования в прошлом году, теперь будут финансироваться на общих основаниях. И им нужно всерьез задуматься о привлечении внебюджетных источников», - считает управленец с более чем 25-летним стажем.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.