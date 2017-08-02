Водолазов Приморского океанариума наградили медалями

Медали «135 лет водолазному делу в России» получили семь сотрудников Приморского океанариума. Награды вручены в качестве признания их нелегкого, сопряженного с риском для жизни труда, а также за безаварийное выполнение работ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Первая в мире государственная школа водолазов была создана 5 мая 1882 года по указу императора России Александра III. В 2002 году этот день включили в реестр памятных дат и праздников России.

Водолазная служба страны имеет богатую историю и традиции. В царской России центром подготовки специалистов была Кронштадтская водолазная школа. Она снискала себе славу лучшей в мире.





Эта профессия считается вредной и опасной. Водолазы рискуют получить профессиональные заболевания, если станут пренебрегать жесткими правилами. Поэтому за условиями труда водолазов в Приморском океанариуме ведется постоянный медицинский контроль.





Работа с животными тоже имеет определенную специфику. Со стороны это выглядит романтичным, и водолазы признаются, что общение с подводными обитателями дает положительные эмоции. Но то, что выполнять профессиональные обязанности приходится в аквариумах и танках с гидробионтами, привносит дополнительные опасности и сложности.