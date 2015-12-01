"Гринпис" похвалил приморцев за успехи в утилизации мусора

Позиция региональных властей в отношении раздельного сбора и переработки ТБО оказалась лучшей в России

Экологическая организация «Гринпис России» предложила Приморью поделиться своим опытом с другими российскими регионами. Такая встреча состоится уже в следующем году. Место еще не выбрано, но это будет один из субъектов РФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На прошлой неделе во Владивостоке побывал координатор проекта токсической программы «Гринписа России» Александр ЦЫГАНКОВ. Целью его поездки была встреча с представителями краевых органов власти и администрации города Владивостока, отвечающих за экологическое состояние жилой среды. Этому предшествовала рассылка в адрес администраций всех субъектов РФ писем с перечнем вопросов, позволяющих специалистам этой экологической организации понять отношение власти к раздельному сбору и переработке твердых бытовых отходов. Анализ ответов показал, что администрации Приморского края и его крупнейшего города - Владивостока - не только поддерживают эту идею, но и реализуют ее на практике, отметил Александр Цыганков.

- За позицией власти в Приморье стоят конкретные действия, этим край существенно отличается от других российских регионов, - рассказал «Золотому Рогу» координатор проекта токсической программы «Гринписа России». - Мы решили приехать во Владивосток, увидеть все своими глазами, встретиться с представителями администраций края и города, переработчиками мусора. Такие встречи состоялись. Мы обсудили уже сделанное, проблемы, которые еще существуют, и возможности нашего взаимодействия. Должен отметить, что нам понравился ваш опыт, и мы считаем, что он достоин того, чтобы его распространить в других регионах РФ. Для этого мы готовы организовать общероссийское мероприятие, на котором Приморский край может поделиться с менее успешными в этом плане регионами своим опытом.





Александр Цыганков также указал на те первоочередные задачи, которые край должен решать, чтобы двигаться дальше.

- На данном этапе, когда частично уже создана инфраструктура для раздельного сбора бытовых отходов, по городу расставлены емкости для разного вида мусора, важна разъяснительная работа среди населения, - говорит он. - Жителям необходимо понимать важность этого процесса, зачем нужно сортировать свой мусор. Бросая, не задумываясь, весь мусор в один мешок, в том числе пригодный для вторичной переработки, мы значительно сокращаем полезный выход вторичного сырья на сортировочном заводе полигона ТБО.

Мы, как образно выразился Александр Цыганков, еще и платим деньги за создание во Владивостоке новой экологической бомбы в виде оплаты за вывоз коммунальных отходов. И чем быстрее мы будем заполнять этот полигон, тем раньше эта бомба появится. Стоит еще раз вспомнить Горностаевскую свалку. Она еще долго будет представлять экологическую опасность, несмотря на закрытие.

«Из смешанного мусора, который попадает в обычные контейнеры, расставленные во всех дворах, на ленте сортировочного конвейера можно получить малую долю полезного вторичного сырья, - говорит Цыганков. - А при раздельном сборе выход полезного сырья можно увеличить в разы. Да, люди поначалу могут путать контейнеры, бросать те или иные отходы не туда. Да, на первых порах могут возникнуть проблемы с вывозом контейнеров с раздельно собранным мусором. Но на раздельном сборе начинает появляться серьезная экономика. Не та экономика, которая строится на тарифах, захоронении и нанесении вреда окружающей среде, а на том, что образуется цепочка: компании, организующие раздельный сбор отходов, и переработчики.

На текущем этапе администрация Владивостока вложила определенные усилия в создание инфраструктуры раздельного сбора ТБО. Это не конец истории, конечно, ее нужно развивать, модернизировать и т. д. Но, пользуясь футбольной терминологией, сейчас мяч на стороне жителей, - подчеркивает Александр Цыганков. - Люди должны осознанно подключиться. Поэтому разъяснительная работа - это важный пласт. Мы знаем примеры городов, где администрациями тратились деньги на покупку и установку контейнеров для раздельного сбора, но ноль усилий - на разъяснительную работу, на использование административного ресурса в хорошем смысле этого слова. И в итоге это оказывалась бессмысленная трата денег».





Во Владивостоке администрация проводит работу с управляющими компаниями, с переработчиками вторсырья, им объясняет ценность - экологическую, природоохранную - этого процесса. Но сейчас нужно, чтобы люди начали пользоваться созданной системой. И «Гринпис» готов включиться в этот процесс, еще раз подчеркнул Цыганков. В пятницу представитель «Гринписа» провел первую встречу с жителями Владивостока, объяснил суть проблемы ТБО и ответил на их вопросы.

- Мы надеемся, что эти люди поделятся знаниями со своими близкими, соседями, знакомыми. Возможно, кто-то станет нашим добровольным помощником. Мы договорились с администрациями края и города о дальнейшем информационном взаимодействии.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.