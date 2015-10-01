Всероссийская конференция по лесоводству открывается в Приморье

Актуальные вопросы современного лесоводства будут обсуждаться 2-3 октября в Приморской государственной сельскохозяйственной академии на Всероссийской конференции «Опыт и перспективы современных лесоводственных исследований» в Уссурийске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Конференция состоится на базе Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА (г. Уссурийск, просп. Блюхера, 44). Вместе с Приморской государственной сельскохозяйственной академии её организуют Центр «Амурский тигр», Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Департамент лесного хозяйства Приморского края.

«В конференции примут участие более 50 участников из 11 городов России и зарубежья. Основная наша задача - объединить учёных и различные организации для совместного решения накопившихся проблем. Сегодня наука и образование не получают должной поддержки, престиж работы в лесном секторе катастрофически низок. Программа конференции включает большую экскурсионную программу по объектам нашего будущего модельного леса. Мы хотим поделиться с гостями своим опытом в области подготовки кадров, в области научных исследований. И, я надеюсь, посредством этой конференции Институт лесного и лесопаркового хозяйства получит новые идеи, новые связи, а главное - новых единомышленников для того чтобы эффективно решать существующие проблемы», - комментирует ректор ПГСХА, к. с-н. н. Андрей Комин.

Основные темы конференции - опыт устойчивого управления лесами, сохранение биологического разнообразия, достижения и перспективы лесокультурного дела, роль лесных экосистем в формировании климата, лесное охотоведение.

«Одна из главных тем, которая будет подниматься на конференции – устойчивое управление лесами. Лесной сектор играет очень важную роль в региональном развитии, составляя, по разным оценка, от 5 до 10 % ВВП дальневосточного региона. Не смотря на большие запасы древесины, они не бездонны. Самые доступные территории для лесозаготовок уже освоены, и сейчас идет их продвижение в малонарушенные леса высокой природоохранной ценности. Нынешняя экстенсивная модель лесопользования нуждается в пересмотре, поскольку создает риски как для лесодобывающих компаний, потому что ведет к истощению запасов коммерческой древесины, так и для биоразнообразия, поскольку уничтожаются места обитания редких видов», - комментирует координатор лесной программы Амурского филиала WWF России Елена Федичкина. Она представит на конференции аналитический отчет WWF России по экспорту древесины с Дальнего Востока за последние 10 лет, в 2004-2014 гг.

Как поясняет Е. Федичкина, главной альтернативой существующей модели лесозаготовки является интенсивная модель лесного хозяйства, которая позволит более интенсивное использование вторичных, уже освоенных лесов, где существует инфраструктура лесных дорог. Такая модель предусматривает создание лесных плантаций с использованием саженцев улучшенного качества и проведение необходимых рубок ухода в наиболее продуктивных лесах, легко доступных для коммерческого освоения. Высокая продуктивность этих лесов позволит со временем значительно снизить использование малонарушенных лесов как источника сырья для лесной промышленности.

Переход на устойчивое лесопользование напрямую связан с подготовкой кадров как основе развития лесной отрасли. Этому вопросу в первый день работы конференции, 2 октября, будет посвящен доклад врио вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. О проблемах лесного комплекса Приморского края, требующих использования результатов научно-исследовательской работы, расскажет зам. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Сергей Пстыга. Доклад академика Юрия Журавлева, директора БПИ ДВО РАН, будет посвящен актуальным проблемам лесоводства на Дальнем Востоке. Ректор ПГСХА Андрей Комин расскажет о перспективах создания модельного леса на базе лесного участка ПГСХА.

3 октября состоится выезд на полевую базу ПГСХА в с. Каймановка. Участники и гости конференции пройдут по экологической тропе, познакомятся с лесным питомникам ПГСХА, с культурами кедра корейского, с технологиями лесовосстановления, осмотрят лесосеки ПГСХА, отведенные в рубку реконструкции, познакомятся с технологией охраны лесов от пожаров.

На фото: Андрей Комин, ректор ПГСХА. Фото Елены Старостиной. WWF России

Газета «Золотой Рог», Владивосток.