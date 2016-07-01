На о. Русском пройдут археологические раскопки

Новые данные по периоду неолита Приморского края рассчитывают получить приморские археологи. Местом для исследования позднейшего периода каменного века станет единственная на Дальнем Востоке островная неолитическая «раковинная куча», расположенная в бухте Боярин на о. Русском. Изучение стоянки древних людей началось в 2014 году и ученые уже получили первые результаты. Как сообщает делова газета «Золотой Рог», новая экспедиция запланирована на август 2016 года.

«Раковинная куча» в бухте Боярин представляет большой научный интерес, так как объектов такого периода на Дальнем Востоке всего несколько, а островное расположение придает ему особую уникальность, — отмечает директор Учебно-научного музея ДВФУ, заведующий лабораторией Школы гуманитарных наук Александр Попов. — Пока мы изучили только часть памятника и в этом году рассчитываем получить новые данные. Не исключено, что мы обнаружим погребения и органический материал возрастом от 7 до 3,5 тысяч лет назад».

Первые исследования в бухте Боярин проводились в рамках большого научного проекта по сравнению адаптации человека к изменениям среды на берегах Южной Америки и современного Приморья. Археологи ДВФУ параллельно вели раскопки на о. Русском и на историческом памятнике на полуострове Санта-Елена в Эквадоре. Первые результаты дали понять, чем схоже и чем отличается поведение людей, проживавших в одно время по разные стороны Тихого океана.

«Нам удалось выяснить, что стратегии адаптации человека к меняющимся природным условиям на прибрежных территориях зависели, в первую очередь, от окружающей среды. Люди на разных континентах в это время пришли к широкому использованию керамики, добыче морских ресурсов. Но в Эквадоре уже тогда получило распространение производящее хозяйство, например, возделывание кукурузы, в то время как в Приморье основным источником питания оставались охота и собирательство», — рассказал Александр Попов.

По итогам поездки в Южную Америку вместе с находками культуры «вальдивия» возрастом 5,5-4 тысячи лет — черепками керамики, элементами орудий, посуды, раковин моллюсков, ученые обнаружили два захоронения с костными остатками. В партнерском японском вузе попытались расшифровать геном этих древних людей, но первая попытка не увенчалась успехом — это, по словам Александра Попова, связано с тем, что в тропическом климате генетический материал разрушается особенно быстро. Тем не менее, находкой уже заинтересовались в Швеции, где попробуют изучить найденный материал.

Также в ДВФУ и институтах Дальневосточного отделения Российской академии наук продолжают изучать находки с археологических раскопок на памятнике «Черепаха-7» в пригороде Владивостока, которые проводились летом 2015 года. Александр Попов сообщил, что и это древнее поселение уже дало несколько интересных результатов — например, в жилище с датой 2900 лет были обнаружены самые древние для Приморья остатки железных орудий — они на 400 лет старше тех, что традиционно удается найти в регионе. Обработка керамического материала также показала много параллелей с культурами бронзового века Северо-Восточного Китая и Корейского полуострова.

Наряду с научными исследованиями, сотрудники университета проводят археологические экспертизы на месте будущего строительства крупных объектов и проектов развития в разных районах Приморского края. Зачастую и такие разведывательные раскопки приводят к важным для науки находкам, которые позволяют еще немного узнать о развитии человечества. Результатами экспедиций приморских археологов активно интересуется мировое сообщество — в этом году исследователи ДВФУ приглашены на Всемирный археологический конгресс в Японию на секцию, посвященную сохранению объектов культурного наследия, а также на конференцию в Мексике по заселению южноамериканского континента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.