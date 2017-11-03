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Победный скрипт Лоскутова
В Хабаровске прошла 7-я научно-производственная конференция «Полиметалла».
Наверно, не погрешу против истины, если скажу, что главным итогом прошедшей в Хабаровске 7-й научно-производственной конференции молодых специалистов компании «Полиметалл» стало торжество инженерной мысли и созидательных амбиций соискателей.
Прослушав доклады молодых специалистов и приняв активное участие их обсуждении, присутствовавший на конференции генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис отметил: «Я был очень впечатлен качеством и, самое главное, прикладным значением большинства работ. Это не какие-то теоретические выкладки, а идеи и проекты, которые можно воплотить на наших предприятиях в достаточно сжатые сроки и за очень разумные деньги. Уверен, что большинство участников НПК увидят, как их идеи трансформируются из презентаций в реально работающие проекты».
- Мы услышали много интересных докладов, которые касались текущей деятельности компании и были «привязаны к земле», практически никто в «облаках» не витал, а если и приподнимался над поверхностью, то исключительно для того, чтобы лучше увидеть содержимое недр. А отдельные работы просто «выстрелили», и их результаты скоро будут использованы в практической деятельности «Полиметалла», - поделились своим мнением члены жюри НПК.
Интрига с выявлением победителей конференции сохранялась практически до последних минут ее работы. Организаторы наградили всех – одних за участие и творческий поиск, призеров – за прорывные решения. Когда огласили итоговое решение, зал взорвался аплодисментами. И сами участники, и их наставники, и кураторы еще в ходе работы определили для себя наиболее смелые и интересные темы.
К слову, в этом году НПК вышла за круг привычных тем. Если проекты предыдущих шести форумов были заточены на оптимизацию производственных процессов и снижение трудозатрат, то сейчас «Полиметалл» предложил участникам обратить внимание также и на управление, экономику и охрану труда. Оказалось, что и в этой сфере есть место новаторству и точному расчету. Не случайно, что представитель этого направления оказался в серебряных призерах нынешней конференции.
Анна Быкова, родилась и живет в Амурске, трудится на Амурском гидрометаллургическом комбинате инженером-химиком аналитической лаборатории. Однако тема ее работы связана с анализом производственных рисков с целью оптимизации корректирующих воздействий. Как так? – спросил я у Ани. И она объяснила, что до прихода в «Полиметалл» занималась охраной труда, является сертифицированным специалистом в этой области, а на комбинате с октября 2015 года в дополнение к работе инженера-химика стала также временно выполнять обязанности инженера по охране труда и промышленной безопасности.
Вместе с наставником - начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности Павлом Арслановым – они планируют выстроить точечную работу по предупреждению производственных рисков. Разработанные ими программные модули позволяют видеть точную картину происходящего и своевременно применять профилактические меры, потому что нет ничего важнее, чем безопасные условия труда.
Актуальной для компании является и разработка «бронзового» участника НПК Артема Маськова. Он – тот самый единственный из всех участников специалист, который «забрался» в небо и там чувствует себя превосходно. Артем в 2016 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «прикладная геология». Дважды во время учебы в 2014 и в 2015 годах проходил в Охотской горно-геологической компании производственную практику. В сентябре 2016 года принят в ООО «Светлое», работает участковым геологом и исследует прогнозирование золотого оруденения на основе многоспектральных космоснимков. В поле зрения специалиста - малоизученные геологоразведочные участки в ближайших окрестностях месторождения.
- Я изучил имеющийся в этой области мировой опыт, - рассказывает Артем, - и адаптировал его для геологических изысканий в российских условиях. В наших климатических условиях для геологоразведки мы имеем весьма ограниченное время – не более пяти месяцев в году. Поэтому использовать его нужно с максимальной эффективностью. Применение спектральных космоснимков значительно оптимизирует процесс. В этом преимущество моего метода.
Золотым хитом НПК стала работа маркшейдера Охотской горной геологической компании Сергея Лоскутова «Разработка скрипта в программе «Datamine studio 3” для оптимизации обработки маркшейдерских данных». Как рассказал сам Сергей, разработанная им программа позволяет уменьшить трудозатраты маркшейдерской службы при подготовке данных для подсчета при добычном производстве. Если до применения скрипта Лоскутова процесс занимал два дня, то теперь ту же самую работу можно сделать за один час.
Алексей окончил технический университет в Иркутске, в ОГГК приезжал на практику, ему понравилось в компании и после распределения он выбрал ее местом работы.
- На создание скрипта ушло около двух месяцев, - говорит молодой маркшейдер. - Писать приходилось во внерабочее время, отдавая разработке все свободное время. Но это была увлекательная работа.
В «Полиметалле» убеждены, что НПК открывает возможности проявить себя, озвучить свои идеи и получить экспертную оценку. Свежий взгляд и рационализаторский подход, которые представляют на масштабном корпоративном форуме талантливые молодые сотрудники, позволяют им расширить свои профессиональные границы и пересмотреть подходы в решении актуальных задач.
«Одним из приоритетов компании является работа с молодежью. И это не случайно, ведь треть наших сотрудников не старше 30 лет, - отметил заместитель директора Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» по персоналу и социальным вопросам Алексей Козлов. – НПК – это оптимальная площадка для развития инициативы и профессионального роста молодых специалистов».
За 7 лет, прошедшие с первой конференции по сегодняшний день, по словам Алексея Козлова, в ней приняли участие 205 молодых специалистов. Участники корпоративных НПК прошлых лет уже получили возможность профессионального роста и карьерного развития. 62 из них прошли дополнительное обучение, 38 ‒ зачислены в кадровый резерв, 30 ‒ получили сертификаты на дополнительное профильное образование. С 2011 года было внедрено более 20 проектов. Ожидается, что по итогам седьмой НПК количество внедренных проектов увеличится. Расширение тематики работ доказало свою состоятельность и актуальность.
Олег Кульгин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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