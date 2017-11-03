Победный скрипт Лоскутова

В Хабаровске прошла 7-я научно-производственная конференция «Полиметалла».

Наверно, не погрешу против истины, если скажу, что главным итогом прошедшей в Хабаровске 7-й научно-производственной конференции молодых специалистов компании «Полиметалл» стало торжество инженерной мысли и созидательных амбиций соискателей.

Прослушав доклады молодых специалистов и приняв активное участие их обсуждении, присутствовавший на конференции генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис отметил: «Я был очень впечатлен качеством и, самое главное, прикладным значением большинства работ. Это не какие-то теоретические выкладки, а идеи и проекты, которые можно воплотить на наших предприятиях в достаточно сжатые сроки и за очень разумные деньги. Уверен, что большинство участников НПК увидят, как их идеи трансформируются из презентаций в реально работающие проекты».

- Мы услышали много интересных докладов, которые касались текущей деятельности компании и были «привязаны к земле», практически никто в «облаках» не витал, а если и приподнимался над поверхностью, то исключительно для того, чтобы лучше увидеть содержимое недр. А отдельные работы просто «выстрелили», и их результаты скоро будут использованы в практической деятельности «Полиметалла», - поделились своим мнением члены жюри НПК.

Интрига с выявлением победителей конференции сохранялась практически до последних минут ее работы. Организаторы наградили всех – одних за участие и творческий поиск, призеров – за прорывные решения. Когда огласили итоговое решение, зал взорвался аплодисментами. И сами участники, и их наставники, и кураторы еще в ходе работы определили для себя наиболее смелые и интересные темы.

К слову, в этом году НПК вышла за круг привычных тем. Если проекты предыдущих шести форумов были заточены на оптимизацию производственных процессов и снижение трудозатрат, то сейчас «Полиметалл» предложил участникам обратить внимание также и на управление, экономику и охрану труда. Оказалось, что и в этой сфере есть место новаторству и точному расчету. Не случайно, что представитель этого направления оказался в серебряных призерах нынешней конференции.

Анна Быкова, родилась и живет в Амурске, трудится на Амурском гидрометаллургическом комбинате инженером-химиком аналитической лаборатории. Однако тема ее работы связана с анализом производственных рисков с целью оптимизации корректирующих воздействий. Как так? – спросил я у Ани. И она объяснила, что до прихода в «Полиметалл» занималась охраной труда, является сертифицированным специалистом в этой области, а на комбинате с октября 2015 года в дополнение к работе инженера-химика стала также временно выполнять обязанности инженера по охране труда и промышленной безопасности.

Вместе с наставником - начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности Павлом Арслановым – они планируют выстроить точечную работу по предупреждению производственных рисков. Разработанные ими программные модули позволяют видеть точную картину происходящего и своевременно применять профилактические меры, потому что нет ничего важнее, чем безопасные условия труда.

Актуальной для компании является и разработка «бронзового» участника НПК Артема Маськова. Он – тот самый единственный из всех участников специалист, который «забрался» в небо и там чувствует себя превосходно. Артем в 2016 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности «прикладная геология». Дважды во время учебы в 2014 и в 2015 годах проходил в Охотской горно-геологической компании производственную практику. В сентябре 2016 года принят в ООО «Светлое», работает участковым геологом и исследует прогнозирование золотого оруденения на основе многоспектральных космоснимков. В поле зрения специалиста - малоизученные геологоразведочные участки в ближайших окрестностях месторождения.

- Я изучил имеющийся в этой области мировой опыт, - рассказывает Артем, - и адаптировал его для геологических изысканий в российских условиях. В наших климатических условиях для геологоразведки мы имеем весьма ограниченное время – не более пяти месяцев в году. Поэтому использовать его нужно с максимальной эффективностью. Применение спектральных космоснимков значительно оптимизирует процесс. В этом преимущество моего метода.