Автоматика отменила запуск ракеты с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта

Автоматика дала отбой пуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, комиссия изучает причины отбоя пуска.

За 1.5 минуты до старта автоматика отменила запуск – телеметрия показала, что старт нужно отложить. Ракетоносители не пострадали, выясняются причины. О выводах комиссии будет сообщено дополнительно.

На данный момент резервная дата пуска, 28 апреля, сохраняется.

Напомним, сутками ранее государственная комиссия по результатам заправки и общей готовности космодрома ВОСТОЧНЫЙ приняла решение о готовности ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» к первому пуску. Была дана команда на запуск автоматических циклов предстартовой подготовки РН и блока выведения и отвод мобильной башни обслуживания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.