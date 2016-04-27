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Автоматика отменила запуск ракеты с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта
Автоматика дала отбой пуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, комиссия изучает причины отбоя пуска.
За 1.5 минуты до старта автоматика отменила запуск – телеметрия показала, что старт нужно отложить. Ракетоносители не пострадали, выясняются причины. О выводах комиссии будет сообщено дополнительно.
На данный момент резервная дата пуска, 28 апреля, сохраняется.
Напомним, сутками ранее государственная комиссия по результатам заправки и общей готовности космодрома ВОСТОЧНЫЙ приняла решение о готовности ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» к первому пуску. Была дана команда на запуск автоматических циклов предстартовой подготовки РН и блока выведения и отвод мобильной башни обслуживания.
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