22 августа Дальний Восток ждет солнечное затмение

Главная интрига солнечного затмения, которое впервые за 99 лет будет наблюдаться на всей территории Северной Америки, — солнечная корона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По ее форме можно будет узнать, насколько высока магнитная активность звезды. В России затмение будет частичным. Его можно будет увидеть на Чукотском полуострове, там тень Луны закроет почти половину солнечного диска на рассвете 22 августа, пишут «Известия». Астрономы говорят, что в последние годы солнечная активность идет на спад, а минимума она, предположительно, достигнет в 2019 году. А солнечная корона 21 августа поможет ученым уточнить этот прогноз.

Эксперты отмечают, что физического влияния на человека затмение Солнца не оказывает. Однако все, кто наблюдает за этим явлением, испытывают незабываемые ощущения. Сакральный страх, который питали герои древних летописей к затмению, в какой-то степени сохранился и до наших дней. При этом, по мнению психофизиологов, особо впечатлительные люди могут реально почувствовать себя нехорошо.

Астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала «Известиям», что лунное и солнечное затмения происходят раз в полгода, а период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. И если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

Затмение Солнца, которое произойдет 21 августа 2017 года, назвали великим американским, поскольку полную фазу можно будет наблюдать только с территории Соединенных Штатов Америки. Начнется полное затмение в 19.47 по московскому времени на восходе Солнца в Тихом океане к северу от Гавайских островов, а закончится в 23.00 (мск) в Атлантическом океане. За это время полоса видимости затмения пересечет и всю Северную Америку с запада на восток. Ширина тени от Луны составит примерно 115 км. Люди, находящиеся в этот момент внутри тени, увидят уникальное астрономическое явление. Полное затмение Солнца будет видно в 14 штатах, а частичное — в 48 штатах США.

— Длительность максимальной фазы затмения составит 2 минуты 40 секунд. Это произойдет на границе штатов Кентукки и Теннесси недалеко от городка Хопкинсвилл в 21.24 по московскому времени, — рассказала Людмила Кошман.

Частные фазы этого астрономического явления можно будет наблюдать и в России на Чукотском полуострове. Наибольшая фаза, доступная наблюдениям с территории России, составит 0,45 и будет видна на рассвете 22 августа на мысе Олюторский (Камчатская область). Там из-за горизонта появится Солнце, почти наполовину закрытое Луной.

Жители остальной части нашей страны ничего необычного на небе не заметят, потому что во время затмения Солнце будет за горизонтом. Однако увидеть небесный спектакль можно будет благодаря онлайн-трансляции американского космического агентства NASA.

В момент полной фазы затмения происходит уникальное явление — невооруженным глазом можно увидеть корону Солнца. Она вспыхнет ярким лучистым ореолом, когда диск Луны полностью закроет диск Солнца. Это самая внешняя и горячая часть атмосферы Солнца, представляющей собой поток плазмы, а проще говоря — солнечный ветер.

Корона Солнца для астрономов — уникальная естественная лаборатория, в которой можно наблюдать вещество в самых необычных и недостижимых на Земле условиях. В момент полной фазы затмения по форме короны можно определить, активное ли сейчас Солнце. Если корона вытянута по солнечному экватору — Солнце спокойное, а если корона имеет округлую форму, то Солнце активно.

— Если Солнце находится в активной фазе, то на нем, как правило, наблюдается много темных пятен, высока его магнитная активность, — объяснила Людмила Кошман. — Магнитное поле Солнца — ключ ко всем активным явлениям, происходящим в солнечной атмосфере. Это вспышки и корональные выбросы солнечной энергии, которые, достигая поверхности Земли, возмущают ее магнитосферу. Всё это приводит к магнитным бурям разной силы, за которыми люди следят почти так же, как за прогнозом Гидрометцентра. За активностью Солнца и изменениями космической погоды постоянно наблюдают солнечные космические телескопы.

— За 11-летний цикл активности Солнца на Земле в среднем происходит от четырех до шести очень сильных магнитных бурь (одна буря за два-три года), — сказала Людмила Кошман.

Она отметила, что в последние годы солнечная активность идет на спад, предполагается, что минимума она достигнет в 2019 году. А созерцание солнечной короны 21 августа поможет уточнить этот прогноз.

Еще одна интрига ближайшего затмения — Регул. Это самая яркая звезда созвездия Льва. Она расположится почти за солнечной короной. Будет она видна или нет — неизвестно. А вот в отношении Юпитера, Венеры, Марса, Меркурия, Сириуса, Проциона, Бетельгейзе, Капеллы и Арктура астрономы не сомневаются, все эти звезды и планеты будут сиять 21 августа над США в момент полной фазы.

Заместитель директора Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Александр Кривцов рассказал «Известиям», солнечные наблюдения ведутся учеными в непрерывном режиме с наземных обсерваторий и со спутников. По его мнению, солнечное затмение носит больше научно-познавательный и культурный интерес.

— Я, как человек, который наблюдал полное затмение Солнца, могу сказать, что психофизиологическое воздействие очень большое. Все рассказы о том, что затихают животные и птицы, — это правда. Я, как астроном, знал, что просто Луна закрывает Солнце. Однако, когда видишь это собственными глазами, испытываешь страх, — вспомнил Александр Кривцов.

По его наблюдениям, солнечное затмение точнее изображено на одной из гравюр «Слова о полку Игореве» — черный круг, окруженный будто щупальцами.

— Когда ты смотришь на солнечную корону, возникает ощущение, что она живая, с переливающимися гигантскими структурами. Психофизиологическое воздействие очень большое, — сказал Александр Кривцов.

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина Евгений Юматов рассказал, что поскольку солнечное затмение — довольно редкое явление и совпадало со знаменательными событиями, люди начали его воспринимать как предзнаменование. При этом его влияние на человека обусловлено только психикой. Степень влияния солнечного затмения на здоровье зависит от того, насколько человек подвержен внушению, и от его психического состояния.

— В данном случае мы говорим о влиянии психического состояния на соматические процессы, связанные с реальной жизнедеятельностью, то есть о психосоматике. Я сам еще в студенчестве был свидетелем интересного случая. В клинику доставили человека, находящегося в невротическом состоянии. Ему приснился сон, что его переехал трамвай, а утром дермография показала, что поперек тела — отпечаток рельса, — рассказал Евгений Юматов.

Историк, культуролог, профессор Института журналистики и литературного творчества Константин Ковалев-Случевский рассказал «Известиям», что почти во всех русских летописаниях содержатся многочисленные описания явлений природы, среди которых очень часто встречается солнечное затмение. В древние времена люди не могли объяснить это явление. Оно вызывало у них большую тревогу и трактовалось как плохое предзнаменование. Так, например, затмение солнца 3 августа 1236 года описывается в одной из летописей как предвестие «пленения земли христианской» монголо-татарским войском под предводительством Батыя.

— Есть несколько совпадений солнечных затмений со значимыми событиями. Однако они не являются систематическими и закономерными, — отметил Константин Ковалев-Случевский.

Но несмотря на то что давно известно, почему происходит затмение Солнца и что оно безопасно для людей, страх перед ним всё равно остался до сих пор. По мнению профессора, такое отношение к астрономическим явлениям присуще в большей степени христианам.

— Христианское мировоззрение апокалиптично. Если человек не верит в конец света, то он не верит в Священное Писание. Пасхальный календарь был основан на астрономических расчетах. Европейская цивилизация уделяла большое внимание движению планет. И мы как наследники Византии переняли этот страх перед затмением Солнца, напоминающим о конце света, и донесли его до наших дней, — объяснил Константин Ковалев-Случевский.

Он добавил, что для людей, исповедующих другие религии, затмение не имеет такого сакрального значения. Например, индуисты и буддисты не верят в конец света, а смерть для них — это перевоплощение.

Людмила Кошман рассказала, что в следующем, 2018 году россияне смогут увидеть два полных затмения Луны: 31 января и 27 июля. Оба затмения будут благоприятны для наблюдения почти на всей территории России.

Также в 2018 году произойдут три затмения Солнца: 15 февраля, 13 июля и 11 августа, но все они будут частными. На территории России можно будет наблюдать только одно частное затмение Солнца — 11 августа 2018 года. Граница видимости затмения пройдет через центральные области нашей страны, однако фаза будет так невелика, что мы почти ничего не заметим.