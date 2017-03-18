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В Приморском океанариуме зацвело уникальное растение (фото)

18 Марта 2017, 14:46 | Дальний Восток

Цветок открывается прямо на глазах посетителей в течение 10-15 минут

В тропическом лесу Приморского океанариума цветет алая пассифлора, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цветок открывается прямо на глазах посетителей в течение 10-15 минут. Причем, в экспозиции «Тропический лес» этот процесс всегда начинается в 11 часов. Как говорят специалисты, по нему можно сверять время. Закрываются бутоны вечером. Цветок распускается однократно, на следующий день открывается новый.

Пассифлоры одни из первых цветов Нового Света, попавших в Европу. Первое их известное описание дал в 1553 г. Педро Киеза де Леон, рассказав о росших в Колумбии «гранадиллах». Granadilla в переводе с испанского означает «маленький гранат». В 1610 г. изображение цветка попало к итальянскому историку и религиозному деятелю Жакомо Босио. Он стал собирать и другие сведения о цветке, привозимые мексиканскими иезуитами. В том же году он опубликовал доклад, где описал цветок пассифлоры как наглядное воплощение страданий Христа. Три рыльца пестика символизировали гвозди, которыми были прибиты к кресту ступни и руки. Внешняя корона - терновый венец, тычинки - пять ран. 72 венечных нити внутренней короны были приняты за количество шипов тернового венца. Копьевидные листья обозначили пронзившую Христа пику. А желёзки на обратной стороне листа должны были означать тридцать сребреников, полученных за предательство Иудой. Это сравнение и дало повод к названию растения Passiflora, от латинского «passus» — страдание и «flos» — цветок, то есть страстоцвет (англ. Passion flower). Пассифлора в Океанариуме начала цвести во время Великого поста, за месяц до Пасхи.

Сегодня в экспозиции «Тропический дождевой лес» живут более полутора тысяч экземпляров живых растений. В ее формировании участвовали жители Владивостока, подарив несколько крупномерных растений высотой более двух метров.

Кроме того, здесь размещаются и некоторые представители животного мира тропических дождевых лесов - пресноводные тропические рыбы, лягушки, ящерицы и насекомые.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Пассифлора кистевидная (Passiflora racemosa) - листопадная лиана. Листья пальчато-рассеченные из 3 лопастей, цельнокрайние, 6-10 см в диаметре, кожистые, голые, сверху глянцевитые. Цветки в разветвленных кистях до 40 см длиной, чашелистики карминно-красные, лучи короны темно-голубые, у основания белые.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: наука  лес  лягушка  тропики  океанариум  рыба  ящерица 






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