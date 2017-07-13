Школьники предложили свои идеи для развития Дальнего Востока

Ферма по выращиванию морских ежей, универсальное рыболовное судно, новые биологически активные вещества из моллюсков — эти и другие проекты для развития Дальнего Востока разработали участники Тихоокеанской проектной школы (ТПШ). Идеи школьников оценил исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов. Проектную смену для сотни талантливых старшеклассников со всей России провели совместно ДВФУ и Всероссийский детский центр «Океан», сообщает пресс-служба ДВФУ

Заказчиками проектов на ТПШ выступили крупнейшие предприятия региона, а роль наставников взяли на себя преподаватели ДВФУ. Например, Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» предложила школьникам исследовать новую технологию создания среднемагистральных самолетов. Как рассказал начальник конструкторского бюро завода Денис Федорович, на предприятии разрабатывают технологию производства сотовых блоков для фюзеляжа, деталей крыльев, обшивки двигателя. Школьники испытали конструкции на сжатие, устойчивость и деформацию при внутреннем давлении.

По заказу «Восточной верфи» участники разработали проект первого универсального рыболовного судна для Дальнего Востока. Корабль сочетает в себе возможности всех самых распространенных типов морских судов этого класса, а в качестве ноу-хау участники предложили использовать дронов для обнаружения косяков рыбы с воздуха.

Вместе с учеными ДВФУ школьники работали над актуальными проблемами медицины. Например, в лаборатории Школы биомедицины ребята изучали биологически активные вещества морских животных. Под опыты попали широко распространенные в дальневосточных морях моллюски Анадара и Арка. Школьники получали их гемолимфу (кровь), добавляли к эритроцитам человека и исследовали реакцию. По словам наставника команды, заместителя директора Школы биомедицины по развитию Вадима Кумейко, ребятам удалось получить интересные результаты, и исследования в этом направлении будут продолжены.

Изучать морских животных оказалось интересно для многих участников ТПШ — еще одна группа разработала проект «Ежиферма». В научно-образовательном центре «Нанотехнологии» ДВФУ участники проводили эксперименты по влиянию минералов на развитие эмбрионов и личинок морского ежа. Одно из веществ — амазонит — оказало позитивное действие на скорость развития. На основе этого эффекта команда разработала бизнес-план создания ферм в европейской части России.

Также в наноцентре школьники вместе с наставниками разработали бактерицидную бумагу с напылением из наночастиц серебра. Тонкое покрытие помогает существенно продлить срок годности продуктов. Эффективность новой технологии проверили в ходе опытов, которые показали замедление образования бактерицидных колоний и плесени на хлебе и сыре как минимум на пять дней.

Совместно с Приморским музеем имени В.К. Ареньева участники ТПШ разработали экспозиции о крушении парохода на мысе Гамова в 1897 году, и двух маяках — Кроличьем (Сидиминском) и Суйфунском для нового «Дальневосточного морского музея» во Владивостоке. А с компанией «ПроМакет« ребята спроектировали концепцию музея-макета «Тихоокеанское содружество» в кампусе ДВФУ, который будет рассказывать об Азиатско-Тихоокеанском регионе и роли России в нем.

У ребят очень хорошие идеи, которые нуждаются в дальнейшем сопровождении наставников. Научные проекты подхватят ученые нашего университета, в инженерных разработках есть прямой интерес со стороны предприятий, гуманитарные проекты можно смело представлять институтам развития Дальнего Востока и инвесторам, — отметил и.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов. — Школьники действительно готовы развивать Дальний Восток, они погружены и увлечены этой темой, а значит, у нашего региона есть большое будущее».

Всего в рамках Тихоокеанской проектной школы участники разработали 19 проектов в области биомедицины, нейротехнологий, защиты почв от эрозии, виртуальной реальности, туризма, медиапроекты по продвижению Дальнего Востока. Заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова сообщила, что предложенные идеи оценят эксперты, а лучшие будут представлены в «Молодежный день» Восточного экономического форума, 8 сентября.

Фото: Роман Савин

Газета "Золотой Рог", Владивосток