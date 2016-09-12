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В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
Зоологи заметили сразу пять белоснежных косаток в северо-западной части Тихого океана. Окрас, придающий хищникам торжественности, не сулит ничего хорошего, поскольку ассоциируется с наследственными болезнями у животных и говорит об опасном размахе инбридинга, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Группу из пяти-восьми белых косаток заметили зоологи проекта «Косатки российского Дальнего Востока», сообщает портал «Моя планета». Как пояснил зоолог Эрих Хойт, белые особи в таком количестве встречаются крайне редко. Например, в Антарктике, где обитают десятки тысяч косаток, подобных групп еще никогда не наблюдали.
Нормальный окрас китов-убийц – черно-белый. Особи белого цвета ранее встречались ученым, но они были одинокими и неразвитыми. Встреченные учеными киты могут оказаться альбиносами, однако ученые опасаются, что окрас животных может быть связан с проблемами со здоровьем.
По мнению Эриха Хойта, большое количество белоснежных китов-убийц, обитающих только в одном районе российских вод Тихого океана, указывает на проблему инбридинга (близкородственного спаривания), сообщает The Independent.
«Я считаю, что все крупные хищники на этой планете в беде, потому что мы окружили их со всех сторон. Косатки не учтены в Красной книге как находящийся под угрозой исчезновения вид только потому, что их никогда не оценивали с этой позиции», – отметил Хойт.
Косатки живут в группах, насчитывающих от нескольких десятков до 600-700 особей. Даже если отобрать несколько самок в океанариумы или убрать другим способом, их здоровому размножению будет нанесен непоправимый вред. Кроме того, наличие пластикового мусора в океане, из-за которого в организме косаток накапливаются различные химические загрязнители, также угрожают популяции здоровых китов.
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а сколько уже всякой дряни было сброшено человеком в океан? побелеешь тут поневоле. человек идет по пути самоуничтожения, при этом прихватывая с собой другие виды.