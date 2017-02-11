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Приморские ученые открыли больше 500 глубоководных организмов (фото)
Больше 500 новых для науки морских организмов предстоит классифицировать ученым Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН по итогам проведенной в 2016 году экспедиции KuramBio II, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Научные сотрудники Школы естественных наук ДВФУ и академических институтов ДВО РАН изучают макро- и микроорганизмы, собранные в районе Курило-Камчатского желоба на глубине до 9500 метров, сообщает пресс-служба ДВФУ.
По словам сотрудника лаборатории «Биология морских беспозвоночных» ДВФУ и Института биологии моря ДВО РАН Марины Малютиной, Курило-Камчатский желоб — одна из глубоких впадин на планете. Этот район достаточно хорошо изучен с точки зрения описания крупных морских обитателей (более 1 см), но масштабный сбор организмов меньшего размера проводился впервые. Исследователи считают, что около половины из собранных морских организмов обнаружены впервые. При этом участники экспедиции зафиксировали новые рекорды глубины обитания различных видов.
Новые экспедиции в район Алеутского желоба и Берингова моря запланированы на 2019 и 2020 годы.
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