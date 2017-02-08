Часть Приморья из-за глобального потепления уйдет под воду (карта)

Последние три года температура Земли стабильно повышалась, достигая всё новых рекордов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Когда на планете растают все ледники и какие последствия принесет это нашей стране - в инфографике «Известий». Как видим, в России будут затоплены изрядные территории на Крайнем Севере, Балтике, Причерноморье, часть Поволжья. На Дальнем Востоке пострадает Сахалин, Камчатка, а также под воду уйдет часть Приморья.

2016-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура поверхности нашей планеты на один градус выше, чем в середине ХХ века. При этом Арктика прогревается в два раза быстрее других территорий Земли, а в ноябре на Северном полюсе было на 20 градусов жарче, чем обычно.

На основе этих наблюдений зарубежные специалисты пришли к неутешительному выводу: в результате подъема вод Мирового океана многие населенные пункты окажутся затоплены. Особенно достанется Голландии, Перу, Уругваю, Лондону и Венеции. И хотя отечественные ученые строят куда более оптимистичные прогнозы, мы задумались, спустя сколько лет на Земле растают все ледники и что принесет глобальное потепление России.

Что касается Приморского края, то на карте возможных затоплений видно, что самыми слабыми местами нашего края в этом смысле являются долина реки Раздольной, озеро Ханка, долина реки Уссури. Кроме Приморья часть территории может потерять Хабаровский край, Сахалин, Камчатка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.