20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре

20-я юбилейная конференция «Нефть и газ Сахалина 2016» при поддержке Правительства Сахалинской области пройдет 28 -30 сентября 2016 в Южно-Сахалинске. Участники конференции обсудят наиболее важные в настоящее время вопросы отрасли, среди них: снижение цен на нефть, сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний, санкции, доступ к финансированию, оптимизация бизнес-процессов, локализация, технологические вызовы и решения, а также стратегии дальнейшего развития проектов на Дальнем Востоке.

ГЛАВНОЕ В 2016 ГОДУ:

НОВИНКА! Специальные юбилейные мероприятия, посвященные 20-й годовщине конференции

Специальные мероприятия, посвященные НОВИНКА! Экскурсии и посещения сахалинских нефтегазовых объектов, а также уникальных природных достопримечательностей Сахалина, включая однодневную рыбалку

Экскурсии и посещения сахалинских нефтегазовых объектов, а также уникальных природных достопримечательностей Сахалина, включая однодневную Снова по просьбам делегатов – Новости нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России и планы на будущее от Операторов

– Сахалина и Дальнего Востока России и планы на будущее Снова по просьбам делегатов – Пленарная сессия и Стратегическая дискуссия с участием наиболее влиятельных представителей федеральных и региональных органов власти и руководителей нефтегазовых компаний на тему стратегии развития нефтегазового сектора Дальнего Востока России в непростых экономических условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

Олег Кожемяко , Губернатор Сахалинской Области

, Губернатор Сахалинской Области Тошихико Фуджии , Генеральный директор, Департамент природных ресурсов и топлива, Агентства по природным ресурсам и энергетике, Министерство Экономики, Торговли и Промышленности (МЭТП), Япония

, Генеральный директор, Департамент природных ресурсов и топлива, Агентства по природным ресурсам и энергетике, Министерство Экономики, Торговли и Промышленности (МЭТП), Япония Оливье Лазар , Председатель концерна «Шелл» в России

, Председатель концерна «Шелл» в России Нарендра Кумар Верна , Управляющий директор ONGC Videsh

, Управляющий директор ONGC Videsh Уэйн Варвик , Президент Эксон Нефтегаз Лимитед

, Президент Эксон Нефтегаз Лимитед Роман Дашков , Главный исполнительный директор Сахалин Энерджи

, Главный исполнительный директор Сахалин Энерджи Владимир Кроха, Генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Не упустите шанс присоединиться к лидерам нефтегазовой промышленности, стратегическим инвесторам, представителям Правительства и принять участие в обсуждении пути к успеху нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России!

Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции:

http://www.sakhalin-oil-gas.com/AS2434DANLEVKAPhp

Газета «Золотой Рог», Владивосток.