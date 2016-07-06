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20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре

06 Июля 2016, 18:36 | Дальний Восток

20-я юбилейная конференция «Нефть и газ Сахалина 2016» при поддержке Правительства Сахалинской области пройдет 28 -30 сентября 2016 в Южно-Сахалинске. Участники конференции обсудят наиболее важные в настоящее время вопросы отрасли, среди них: снижение цен на нефть, сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний, санкции, доступ к финансированию, оптимизация бизнес-процессов, локализация, технологические вызовы и решения, а также стратегии дальнейшего развития проектов на Дальнем Востоке.

ГЛАВНОЕ В 2016 ГОДУ:

  • НОВИНКА! Специальные юбилейные мероприятия, посвященные 20-й годовщине конференции
  • НОВИНКА! Экскурсии и посещения сахалинских нефтегазовых объектов, а также уникальных природных достопримечательностей Сахалина, включая однодневную рыбалку
  • Снова по просьбам делегатов – Новости нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России и планы на будущее от Операторов
  • Снова по просьбам делегатов – Пленарная сессия и Стратегическая дискуссия с участием наиболее влиятельных представителей федеральных и региональных органов власти и руководителей нефтегазовых компаний на тему стратегии развития нефтегазового сектора Дальнего Востока России в непростых экономических условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:

  • Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской Области
  • Тошихико Фуджии, Генеральный директор, Департамент природных ресурсов и топлива, Агентства по природным ресурсам и энергетике, Министерство Экономики, Торговли и Промышленности (МЭТП), Япония
  • Оливье Лазар, Председатель концерна «Шелл» в России
  • Нарендра Кумар Верна, Управляющий директор ONGC Videsh
  • Уэйн Варвик, Президент Эксон Нефтегаз Лимитед
  • Роман Дашков, Главный исполнительный директор Сахалин Энерджи
  • Владимир Кроха, Генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Не упустите шанс присоединиться к лидерам нефтегазовой промышленности, стратегическим инвесторам, представителям Правительства и принять участие в обсуждении пути к успеху нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России!

Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции:

http://www.sakhalin-oil-gas.com/AS2434DANLEVKAPhp

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: конференция  газ  Сахалин  нефть 











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