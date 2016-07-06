Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре
20-я юбилейная конференция «Нефть и газ Сахалина 2016» при поддержке Правительства Сахалинской области пройдет 28 -30 сентября 2016 в Южно-Сахалинске. Участники конференции обсудят наиболее важные в настоящее время вопросы отрасли, среди них: снижение цен на нефть, сокращение капиталовложений нефтегазовых компаний, санкции, доступ к финансированию, оптимизация бизнес-процессов, локализация, технологические вызовы и решения, а также стратегии дальнейшего развития проектов на Дальнем Востоке.
ГЛАВНОЕ В 2016 ГОДУ:
- НОВИНКА! Специальные юбилейные мероприятия, посвященные 20-й годовщине конференции
- НОВИНКА! Экскурсии и посещения сахалинских нефтегазовых объектов, а также уникальных природных достопримечательностей Сахалина, включая однодневную рыбалку
- Снова по просьбам делегатов – Новости нефтегазовых проектов Сахалина и Дальнего Востока России и планы на будущее от Операторов
- Снова по просьбам делегатов – Пленарная сессия и Стратегическая дискуссия с участием наиболее влиятельных представителей федеральных и региональных органов власти и руководителей нефтегазовых компаний на тему стратегии развития нефтегазового сектора Дальнего Востока России в непростых экономических условиях.
КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
- Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской Области
- Тошихико Фуджии, Генеральный директор, Департамент природных ресурсов и топлива, Агентства по природным ресурсам и энергетике, Министерство Экономики, Торговли и Промышленности (МЭТП), Япония
- Оливье Лазар, Председатель концерна «Шелл» в России
- Нарендра Кумар Верна, Управляющий директор ONGC Videsh
- Уэйн Варвик, Президент Эксон Нефтегаз Лимитед
- Роман Дашков, Главный исполнительный директор Сахалин Энерджи
- Владимир Кроха, Генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
Не упустите шанс присоединиться к лидерам нефтегазовой промышленности, стратегическим инвесторам, представителям Правительства и принять участие в обсуждении пути к успеху нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке России!
Онлайн бронирование, подробная программа и список докладчиков на вебсайте конференции:
http://www.sakhalin-oil-gas.com/AS2434DANLEVKAPhp
Новости раздела
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- 20-я юбилейная конференция "Нефть и газ Сахалина 2016" пройдет в сентябре
- Автоматика отменила запуск ракеты с космодрома Восточный за 1,5 минуты до старта
- Ученые Дальнего Востока создают оптическую платформу для мониторинга состояния окружающей среды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным