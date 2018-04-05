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Владивосток ожидает дефицит лосося и красной икры, как в 70-е годы

05 Апреля 2018, 10:09 | Дальний Восток

Уже в ближайшие годы красная рыба начнет переходить в разряд дефицита

Через семнадцать лет лосось станет дефицитом, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Как изменится рыбный рацион россиян и о рыбе-докторе в интервью "РГ" рассказал первый заместитель директора института Олег Булатов. И успокоил, пообещав, что дефицит лосося - это не навсегда.

- Олег Аркадьевич, прогноз, прямо скажем, не слишком приятный. Получается, нам, хочешь не хочешь, придется менять свои вкусовые пристрастия?

- Не вижу в этом ничего плохого. Красную рыбу и икру большинство наших сограждан едят только по праздникам. А вот с иваси, которой будет много, в силу ее ценовой доступности мы можем позволить себе рыбный день хоть ежедневно. Еще в советские времена исследования показали, что это рыба-доктор. Она жирная и содержит массу витаминов, что крайне полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

- Знаете, как-то и от красной рыбы, икры не хотелось бы совсем отказываться…

Олег Булатов: Полки магазинов не опустеют в одночасье. Процесс сокращения запасов и уловов лососей будет постепенным и смягчен по сравнению с предыдущим периодом снижения запасов за счет искусственного воспроизводства. Но тем не менее это будет ощутимо для населения.

Минимальные показатели вылова, которые мы имели в нашей отечественной практике, составляли 60-70 тысяч тонн лосося в год. Это были 70-е годы ХХ века. Тогда даже во Владивостоке красной рыбы почти не было. Копченый балык можно было достать только по знакомству.

Из-за похолодания Тихого океана лосося в его водах останется мало. Но всего на 10-15 лет. Потом рыба вернется.

Я не буду пугать россиян и говорить, что история непременно повторится. Оснований к этому, к счастью, нет. Пока мы с осторожностью говорим, что ожидаем снижения вылова лосося.

- И в чем причина?

- Свое исследование мы основывали на промысловой статистике за прошедшие сто лет. Были взяты российские и общемировые показатели, которые сопоставили с данными климатических наблюдений в северной части Тихого океана. Это основная среда обитания лосося. Оказалось, что периоды высокого улова, которые пришлись на 30-40-е годы прошлого века и пару последних десятилетий, совпали с ростом температуры поверхности океана. Проще говоря, температура воды в эти годы была выше климатической нормы, что способствовало лучшей выживаемости лосося.

В конце 50-х годов началось похолодание, которое продолжалось до конца 70-х годов прошлого века. Кормовая база сократилась, и как следствие - стала снижаться численность красной рыбы. Новый подъем в 1990 - 2000-е годы был связан со значительным потеплением северотихоокеанских вод. Запасы и уловы лосося значительно выросли и продолжали увеличиваться до середины 2010-х годов. Сейчас мы снова наблюдаем медленный регресс. Повторяется ситуация 60-70-х годов прошлого века.

- Человеку эти температурные колебания также заметны?

- Эти колебания не имеют значительных величин. А для лосося очень существенно снижение показателей даже на полградуса, если эта температура держится на протяжении длительного времени. Сейчас идет процесс возвращения от высоких температур к норме. Ну а поскольку в природе все циклично, дальнейшего понижения температуры, увы, не избежать. Как таковое похолодание начнется уже через пару-тройку лет, а его пик придется на 2030-е годы. Эта точка зрения совпадает с прогнозом специалистов Института Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

- Если холодов не избежать, хотелось бы понять, как долго они продержатся.

- В относительных показателях недолго - 10-15 лет. Затем им на смену снова придет ускоренный рост температур. То есть уже к 2040-50-м годам текущего века можно снова ожидать роста численности лосося

- Как ваши выводы укладываются в теорию глобального потепления?

- Глобальное потепление, безусловно, идет. Однако пока неясно, связано ли оно только с воздействием человека или же обусловлено в основном естественными факторами. Существуют модельные прогнозы изменения глобального климата под влиянием антропогенных факторов, разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата.

По этим прогнозам даже при различных сценариях выброса углекислого газа к 2035 году не следует ожидать резких антропогенных изменений в термическом режиме поверхностных вод океана по сравнению с 2017-2018 годами. Вероятнее, что более существенное влияние на климатическую систему Земли будут оказывать естественные колебания, связанные, в частности, с наличием природной цикличности с шагом в 50-70 лет.

Как раз в 2030-е годы с приближением к минимуму этого цикла будет происходить похолодание. Кроме того, в ближайшее десятилетие ожидается резкое снижение солнечной активности, которое будет усиливать похолодание климата. Наблюдения за рыбами подтверждают связь изменений их запасов с солнцем.

- Сокращение запасов лососей будет происходить во всем Северо-Тихоокеанском бассейне или только в России?

- Снижение запасов затронет все страны северной части Тихого океана: Японию, США, Канаду и Россию.

- Но зато запасы трески и селедки - вырастут? Получается, климат по-разному влияет на различные виды рыб?

- Все рыбы разные, у них разная предрасположенность к климатическим условиям. Есть рыбы субтропические, им больше подходит теплая температура. Похолодание для них дискомфортно. А есть рыбы, которые любят прохладный климат. К ним относится знаменитая сардина иваси.

Запасы этой рыбы истощились, и как следствие, на 25 лет она исчезла из российских вод. Все это время экосистема находилась "в режиме ожидания". И хватило несколько холодных зим, чтобы сардина иваси вернулась. Как только сложились благоприятные условия, у популяции сразу улучшилось воспроизводство, начал расти вылов.

Похожий пример с сахалино-хоккайдской сельдью. Это небольшая селедка, чуть крупнее иваси. Ее в наших водах не было еще дольше, почти 70 лет. Хотя когда-то вылов достигал миллиона тонн. В ближайшие годы обе эти рыбки смогут занять серьезное место в продуктовой корзине россиян. По сути, грядет смена эпох: эпоха высоких запасов лосося сменится высоким выловом иваси и сахалино-хоккайдской сельди.

СТАТИСТИКА

Улов лосося в прошлом году оказался невелик - около 350 тысяч тонн. Это значительно ниже рекордных показателей 2009, 2011 и 2012 годов. Россияне сразу почувствовали это на своих кошельках - выросли цены на красную рыбу и икру. А к 2035 году, по прогнозам ученых, ожидается, что годовые уловы красной рыбы сократятся еще больше. До 250-280 тысяч тонн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: лосось  климат  Тихий океан  сейнер  вниро  рыба  красная икра  улов  прогноз  плавбаза 






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