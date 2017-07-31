Весной в Приморье начнется строительство завода электромобилей на базе Suzuki

Трансформация японских малолитражек в электрокары не потребует больших затрат

ООО «Прометей» (100% долей принадлежит ООО «Технохолдинг Сумотори») весной 2018 года начнет строительство в Приморском крае завода по производству электромобилей. Проект будет реализован в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская», резидентом которого ООО стало в июле.

Инвестиции на первом этапе составят 48 млн рублей. В настоящее время ведется проектирование и определение поставщиков комплектующих.

«Планируем производить до 5 тыс. автомобилей в год. В качестве базовой платформы первого этапа выбрана марка Suzuki. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология известна и отработана с нашими партнерами в Японии. Также в планах второго этапа начать производство новых электромобилей, использовать российские разработки и комплектующие местного производства», - сказал гендиректор группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО, слова которого приводит пресс-службы АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Ранее сообщалось, что партнером по проекту выступит японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd.

Досье «Золотого Рога»: ООО «Прометей» зарегистрировано в с.Вольно-Надеждинское Надеждинского района в марте 2017 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Единственным учредителем ООО является ООО «Технохолдинг Сумотори» (базовая компания группы компаний «Сумотори»).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток